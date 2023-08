Afgańscy talibowie: Kobieta traci na wartości, kiedy patrzą na nią mężczyźni

Rząd talibów twierdzi również, że zniszczył „zło” picia alkoholu i baczczebazi, praktyki, w ramach której bogaci lub wpływowi mężczyźni wykorzystują chłopców do rozrywki, zwłaszcza do tańca i czynności seksualnych.

Sieć donosicieli na usługach Ministerstwa Cnót

Akif powiedział, że ministerstwo polega na sieci urzędników i informatorów, którzy sprawdzają, czy ludzie przestrzegają przepisów

- Nasi rzecznicy chodzą po rynkach, miejscach publicznych, uniwersytetach, szkołach, madrasach i meczetach – powiedział. - Odwiedzają wszystkie te miejsca i obserwują ludzi. Rozmawiają z nimi i edukują ich. My te miejsca monitorujemy, ale ludzie też z nami współpracują i nas informują.

Zapytany, czy kobiety mogą chodzić do parków, jednego z miejsc, w których mają zakaz wstępu, powiedział, że będą mogły, jeśli zostaną spełnione pewne warunki.

- Mogą iść do parku, ale tylko wtedy, gdy nie ma tam mężczyzn. Jeśli są mężczyźni, to szariat na to nie pozwala - mówił rzecznik. - Nie mówimy, że kobieta nie może uprawiać sportu, nie może chodzić do parku czy biegać. Może robić wszystkie te rzeczy, ale nie w taki sposób, jak chcą niektóre kobiety: być półnagą i wśród mężczyzn.