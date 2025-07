Jeśli ta wojna handlowa będzie trwać, które gałęzie niemieckiej gospodarki ucierpią najbardziej?

Powiedziałbym, że wszystko, co ma związek z inżynierią mechaniczną, np. samochody. Produkty chemiczne? Stany nadal będą do pewnego stopnia importować to, czego potrzebują. Eksportujemy tam dużo chemikaliów, coś na pewno stracimy. To największe sektory niemieckiej gospodarki, które będą najbardziej dotknięte wojną handlową z USA. A reszta świata? Napisałem w książce, że świat nie jest już tak chętny do kupowania niemieckich towarów, jak wcześniej. Choćby Wielka Brytania, która opuściła UE, nie kupuje już tyle niemieckich towarów, co przed brexitem. USA chcą zlikwidować deficyt handlowy z Niemcami. Chiny nie ograniczają importu, ale sprowadzają znacznie mniej z Niemiec, ponieważ inwestują we własną produkcję. I z Niemcami konkurują. Widać więc, że wszystkie kraje, z którymi Niemcy utrzymywały stosunki handlowe, stają się wobec nich niechętne, a model, który Niemcy wypracowały przed dekadami, i który działał tak dobrze przez tak długi czas, zasadniczo się zepsuł.

Niemcy z pewnością muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. Czy uważasz, że niemiecka gospodarka jest w stanie znaleźć nowe kanały dystrybucji w Unii lub poza nią? Może to kwestia zasadniczej modernizacji? Elastyczności? Znalezienia nowego know-how?

Cóż, wystarczy spojrzeć na liczby. Jeśli Stany Zjednoczone zawiodą, jeśli USA nie będą już kupować niemieckich towarów, czy będą kupować mniej ze względu na cła, jeśli Chiny nie będą już kupować towarów, jeśli Wielka Brytania nie będzie już jednym z tych krajów, z którymi Niemcy miały najwięcej nadwyżek eksportowych, to z pewnością ucierpi wolumen handlu. Bo kto przejmie te nadwyżki eksportowe? Afryka? Nie jest tak, że Niemcy nie eksportują, są przecież światowymi mistrzami eksportu. Nie trzeba im tłumaczyć, gdzie są rynki, gdzie jeszcze można osiągnąć nadwyżkę. Z pewnością zadadzą sobie pytanie: co jeszcze możemy zrobić? Ale masz rację, że elastyczność jest kluczem. Oznacza to, że może nie tylko powinna się liczyć produkcja samochodów, inżynieria mechaniczna i chemikalia, ale także dywersyfikacja w innych sektorach. Rząd nie musi wiedzieć, które to sektory, po prostu powinien ułatwiać firmom aktywność, być bardziej przyjazny dla biznesu. A to jest w Niemczech trudne.

Wciąż mamy przewagę konkurencyjną w Europie, ponieważ regulujemy rynek i możemy jak Trump wprowadzić cła. Ale tak naprawdę już nie konkurujemy. Chiny nas zmiażdżą

Chiny i rynki azjatyckie to bardziej szansa czy zagrożenie?

Chiny prowadzą bezprecedensową grę konkurencyjną z Niemcami. Wchodzą w branże, w których Niemcy były naprawdę dobre. Takie jak samochody. W ich produkcji, zwłaszcza samochodów elektrycznych, już wyprzedzili Niemcy. Mamy dylemat: czy wprowadzać na nie cła? Ograniczać import tanich chińskich samochodów? Najtańsze chińskie auto kosztuje 7500 dol. Nie jesteśmy w stanie produkować samochodów w tej cenie. Nikt w Europie, również w Polsce, nie może produkować w tej cenie. Chiny mają cały łańcuch produkcyjny u siebie. My nie.

Mają również technologię pochodzącą z Europy.

Przekazaną. W wielu dziedzinach są przed nami. Takich choćby jak samochody autonomiczne. Już tę technologię testują, my – nie. Wciąż mamy przewagę konkurencyjną w Europie, ponieważ regulujemy rynek i możemy jak Trump wprowadzić cła. Ale tak naprawdę już nie konkurujemy. Chiny nas zmiażdżą.