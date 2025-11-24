Misja MFW pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. Długa lista zagrożeń

Aktualizacja: 24.11.2025 15:51 Publikacja: 24.11.2025 14:28
Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła doroczny przegląd polskiej gospodarki.
– Ożywienie gospodarcze Polski pozostaje silne, z jednym z najwyższych wzrostów w Europie i inflacją mieszczącą się obecnie w przedziale odchyleń od celu banku centralnego. Wzrost napędzany jest solidnym wzrostem płac oraz akomodacyjną polityką fiskalną, podczas gdy inflacja osłabła dzięki odpowiednio restrykcyjnej polityce pieniężnej oraz sprzyjającym czynnikom zewnętrznym, w tym niższym cenom na rynkach światowych i silniejszemu kursowi walutowemu – czytamy w komunikacie z pobytu misji MFW w Polsce udostępnionym w poniedziałek po południu.
Uczestnicy misji widzą jednak szereg zagrożeń, które stoją przed naszą gospodarką. Przede wszystkim wskazują, że ożywienie gospodarcze następuje częściowo kosztem gwałtownego pogorszenia sytuacji fiskalnej: deficyt należy do najwyższych w Europie, a dług publiczny szybko rośnie.
– W perspektywie kolejnych lat wzrost gospodarczy powinien pozostać silny, lecz narastające ryzyka fiskalne oraz wyzwania strukturalne – takie jak starzenie się społeczeństwa, ograniczona innowacyjność i niski poziom inwestycji – mogą zagrozić dalszej konwergencji Polski do światowej czołówki – ocenia misja MFW. – Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało zdecydowanych reform w warunkach spolaryzowanego środowiska politycznego – dodaje.
Wśród najważniejszych działań, które nas czekają, misja MFW wymienia stabilizację długu publicznego poprzez wiarygodną konsolidację fiskalną, opartą na wysokiej jakości działaniach i wzmocnionych ramach fiskalnych. Kolejne zalecenie to zapewnienie trwałego zakotwiczenia inflacji w pobliżu środka dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu NBP poprzez spowolnienie dalszego luzowania polityki pieniężnej. Powinniśmy też dążyć do zmniejszenia zaburzeń i ryzyk prawnych ograniczających podaż, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej. Misja widzi też potrzebę wprowadzenia reform strukturalnych – zarówno krajowych, jak i na poziomie UE – w celu zwiększenia innowacyjności, pogłębienia rynków kapitałowych, wsparcia produktywności pracy oraz poprawy konkurencyjności energetycznej.
Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod przewodnictwem Geoffa Gottlieba, w składzie Kareem Ismail, Moheb Malak, Alla Myrvoda oraz Yang Yang, odwiedziła Warszawę w dniach 12–24 listopada 2025 r.
