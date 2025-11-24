Misja MFW pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. Długa lista zagrożeń

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła doroczny przegląd polskiej gospodarki.

– Ożywienie gospodarcze Polski pozostaje silne, z jednym z najwyższych wzrostów w Europie i inflacją mieszczącą się obecnie w przedziale odchyleń od celu banku centralnego. Wzrost napędzany jest solidnym wzrostem płac oraz akomodacyjną polityką fiskalną, podczas gdy inflacja osłabła dzięki odpowiednio restrykcyjnej polityce pieniężnej oraz sprzyjającym czynnikom zewnętrznym, w tym niższym cenom na rynkach światowych i silniejszemu kursowi walutowemu – czytamy w komunikacie z pobytu misji MFW w Polsce udostępnionym w poniedziałek po południu.

Jakie zagrożenia widzi misja MFW

Uczestnicy misji widzą jednak szereg zagrożeń, które stoją przed naszą gospodarką. Przede wszystkim wskazują, że ożywienie gospodarcze następuje częściowo kosztem gwałtownego pogorszenia sytuacji fiskalnej: deficyt należy do najwyższych w Europie, a dług publiczny szybko rośnie.

– W perspektywie kolejnych lat wzrost gospodarczy powinien pozostać silny, lecz narastające ryzyka fiskalne oraz wyzwania strukturalne – takie jak starzenie się społeczeństwa, ograniczona innowacyjność i niski poziom inwestycji – mogą zagrozić dalszej konwergencji Polski do światowej czołówki – ocenia misja MFW. – Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało zdecydowanych reform w warunkach spolaryzowanego środowiska politycznego – dodaje.