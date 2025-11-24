Reklama
Misja MFW pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. Długa lista zagrożeń

Mamy silne ożywienie gospodarcze i jeden z najwyższych wzrostów w Europie. Następuje to jednak kosztem rosnącego zadłużenia. Doganianiu światowej czołówki zagraża starzenie się społeczeństwa, słaba innowacyjność i niskie inwestycje – ostrzega misja MFW.

Publikacja: 24.11.2025 14:28

Misja MFW pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. Długa lista zagrożeń

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła doroczny przegląd polskiej gospodarki.

– Ożywienie gospodarcze Polski pozostaje silne, z jednym z najwyższych wzrostów w Europie i inflacją mieszczącą się obecnie w przedziale odchyleń od celu banku centralnego. Wzrost napędzany jest solidnym wzrostem płac oraz akomodacyjną polityką fiskalną, podczas gdy inflacja osłabła dzięki odpowiednio restrykcyjnej polityce pieniężnej oraz sprzyjającym czynnikom zewnętrznym, w tym niższym cenom na rynkach światowych i silniejszemu kursowi walutowemu – czytamy w komunikacie z pobytu misji MFW w Polsce udostępnionym w poniedziałek po południu. 

Jakie zagrożenia widzi misja MFW

Uczestnicy misji widzą jednak szereg zagrożeń, które stoją przed naszą gospodarką. Przede wszystkim wskazują, że ożywienie gospodarcze następuje częściowo kosztem gwałtownego pogorszenia sytuacji fiskalnej: deficyt należy do najwyższych w Europie, a dług publiczny szybko rośnie.

– W perspektywie kolejnych lat wzrost gospodarczy powinien pozostać silny, lecz narastające ryzyka fiskalne oraz wyzwania strukturalne – takie jak starzenie się społeczeństwa, ograniczona innowacyjność i niski poziom inwestycji – mogą zagrozić dalszej konwergencji Polski do światowej czołówki – ocenia misja MFW. – Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało zdecydowanych reform w warunkach spolaryzowanego środowiska politycznego – dodaje.

Co zaleca misja MFW

Wśród najważniejszych działań, które nas czekają, misja MFW wymienia stabilizację długu publicznego poprzez wiarygodną konsolidację fiskalną, opartą na wysokiej jakości działaniach i wzmocnionych ramach fiskalnych. Kolejne zalecenie to zapewnienie trwałego zakotwiczenia inflacji w pobliżu środka dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu NBP poprzez spowolnienie dalszego luzowania polityki pieniężnej. Powinniśmy też dążyć do zmniejszenia zaburzeń i ryzyk prawnych ograniczających podaż, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej. Misja widzi też potrzebę wprowadzenia reform strukturalnych – zarówno krajowych, jak i na poziomie UE – w celu zwiększenia innowacyjności, pogłębienia rynków kapitałowych, wsparcia produktywności pracy oraz poprawy konkurencyjności energetycznej.

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod przewodnictwem Geoffa Gottlieba, w składzie Kareem Ismail, Moheb Malak, Alla Myrvoda oraz Yang Yang, odwiedziła Warszawę w dniach 12–24 listopada 2025 r.

artykuł aktualizowany

Gospodarka deficyt zadłużenie wzrost gospodarczy

