Inni członkowie związku na razie zachowują powściągliwość. Oetker Collection KG na pytanie agencji prasowej stwierdziła, że „nie wypowiada się na tematy polityczne”. Do rodziny Oetker należą m.in. udziały w producencie alkoholi Henkell Freixenet.

Producent kawy Melitta poinformował, że zastanawia się jeszcze nad dalszym członkostwem w związku. Firma poinformowała, że była „bardzo zaskoczona” zmianą stanowiska kierownictwa organizacji. Podkreślono, że choć popiera dialog z polityką, to nie z partiami, które choćby częściowo uznawane są za ekstremistyczne. „Przekazaliśmy nasze stanowisko związkowi” – poinformował przedstawiciel Melitta.

Stanowisko związku wobec AfD

Związek Die Familienunternehmer zaznaczył, że nie popiera rządu z udziałem AfD. Światopogląd tej partii nie pasuje do własnych wolnościowych i wolnorynkowych przekonań. Mimo to konieczna jest merytoryczna dyskusja z AfD. Rozmowa z inaczej myślącymi nie oznacza akceptacji ich poglądów – zapewniają przedstawiciele stowarzyszenia przedsiębiorców.

Według własnych danych związek liczy około 6 500 członków. Nie wiadomo, które firmy do niego należą. Tymczasowo łączono go także z przedsiębiorstwami, które jednak nie są członkami. W oświadczeniach producent słodyczy Haribo oraz grupa Oetker – większa część rodziny Oetker – jasno podkreślili, że nie mają związku ze stowarzyszeniem Die Familienunternehmer.