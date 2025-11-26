Reklama
AfD dzieli przedsiębiorców. Rossmann opuszcza organizację branżową w ramach protestu

Niemiecki związek Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rodzinnych – Die Familienunternehmer chce otworzyć się na rozmowy z AfD. Z tego powodu dwie firmy członkowskie – Rossmann i Vorwerk – występują z organizacji. Krytyka pojawia się także ze strony innych członków.

Publikacja: 26.11.2025 19:57

AfD dzieli przedsiębiorców. Rossmann opuszcza organizację branżową w ramach protestu

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Urszula Lesman

W sporze dotyczącym nowej postawy związku Die Familienunternehmer wobec skrajnie prawicowej AfD dwa znane przedsiębiorstwa wyciągają konsekwencje i rezygnują z członkostwa.

Rossmann i Vorwerk opuszczają związek

Drogerie Rossmann ogłosiły swoje wystąpienie, o czym najpierw poinformowała branżowa „Lebensmittelzeitung”. „Nie popieramy stanowiska związku Die Familienunternehmer i wypowiedzieliśmy członkostwo” – potwierdziła rzeczniczka firmy w rozmowie z agencją dpa.

Także producent sprzętu gospodarstwa domowego Vorwerk opuszcza związek. Firma zdystansowała się od wypowiedzi dotyczących AfD. „Dla nas niezmiennie obowiązuje zasada: pozycjonowanie przedsiębiorstw musi w każdym czasie jasno opierać się na demokratycznych wartościach” – podał Vorwerk. Członkostwo, które od dawna było zawieszone, nie zostanie wznowione, a firma formalnie wystąpi ze związku.

Decyzja o otwarciu na rozmowy z AfD

Die Familienunternehmer wcześniej ogłosili, że chcą otworzyć się na rozmowy z AfD. Zakaz kontaktów z posłami tej partii do Bundestagu został zniesiony – poinformowała przewodnicząca związku Marie-Christine Ostermann.

Inni członkowie związku na razie zachowują powściągliwość. Oetker Collection KG na pytanie agencji prasowej stwierdziła, że „nie wypowiada się na tematy polityczne”. Do rodziny Oetker należą m.in. udziały w producencie alkoholi Henkell Freixenet.

Producent kawy Melitta poinformował, że zastanawia się jeszcze nad dalszym członkostwem w związku. Firma poinformowała, że była „bardzo zaskoczona” zmianą stanowiska kierownictwa organizacji. Podkreślono, że choć popiera dialog z polityką, to nie z partiami, które choćby częściowo uznawane są za ekstremistyczne. „Przekazaliśmy nasze stanowisko związkowi” – poinformował przedstawiciel Melitta.

Stanowisko związku wobec AfD

Związek Die Familienunternehmer zaznaczył, że nie popiera rządu z udziałem AfD. Światopogląd tej partii nie pasuje do własnych wolnościowych i wolnorynkowych przekonań. Mimo to konieczna jest merytoryczna dyskusja z AfD. Rozmowa z inaczej myślącymi nie oznacza akceptacji ich poglądów – zapewniają przedstawiciele stowarzyszenia przedsiębiorców.

Według własnych danych związek liczy około 6 500 członków. Nie wiadomo, które firmy do niego należą. Tymczasowo łączono go także z przedsiębiorstwami, które jednak nie są członkami. W oświadczeniach producent słodyczy Haribo oraz grupa Oetker – większa część rodziny Oetker – jasno podkreślili, że nie mają związku ze stowarzyszeniem Die Familienunternehmer.

Źródło: rp.pl





