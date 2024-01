Niemiecki biznes ostrzega przed prawicowym ekstremizmem i AfD

Nastrój przygnębienia w Niemczech

Burmistrz Hamburga mówił także o „nastroju przygnębienia, jaki mamy obecnie w Niemczech”. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę kryzysy - dodał. Nie chodzi – według niego – tylko o krytykę obecnego rządu, ale o ostatnie dziesięciolecia. Premier Szlezwiku-Holsztynu Daniel Günther, że protestów rolników powinien „zaniepokoić polityków”. „Stabilność to jeden z czynników, dla których firmy inwestują w naszym kraju” - dodał. Niezbędni wykwalifikowani pracownicy nie będą już przyjeżdżać, „jeśli nie będziemy zachęcać kosmopolityzmem tu na północy”. Przedsiębiorcy powinni również przyczynić się do wzmocnienia solidarności między polityką a obywatelami. Obaj szefowie rządów zapewnili, że będą współpracować na rzecz ograniczenia biurokracji, aby odciążyć gospodarkę. Burmistrz Tschentscher powiedział, że „biurokracja jest jak chwast, który wyrasta we wszystkich procesach planowania i zatwierdzania”.