Pabst zwraca uwagę na działalność Ruchu Obrony Granic (ROG), który jego zdaniem doprowadził do dalszego zaostrzenia dyskusji o migracji w Polsce. „Samozwańcza straż obywatelska kontroluje bez żadnego mandatu wjeżdżających do Polski” – podkreślił autor.

Symboliczna polityka

„Handelsblatt” pisze o krążących w Polsce pogłoskach o odsyłaniu przez Niemcy do Polski osób ubiegających się o azyl, które wjechały do Niemiec nie z Polski, lecz z innego kraju. „Migrantom wkładane są rzekomo do ręki paragony z polskich supermarketów, aby udowodnić, że wjechali do Niemiec z Polski. ROG twierdzi, że ma kilka takich udokumentowanych przypadków” – czytamy w gazecie. Rządy Niemiec i Polski wielokrotnie dementowały te plotki.

Polska – pisze Pabst – jest krajem silnie spolaryzowanym. Wielu mieszkańców Słubic nastawionych jest negatywnie do ROG. Słubice korzystają z otwartej granicy, podobnie jak cała zachodnia Polska.

Kontrole graniczne to „czysta polityka symboliczna” – cytuje Piotra Burasa „Handelsblatt”. Dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na fakt, że dotychczas z granicy niemieckiej zawróconych zostało zaledwie kilkaset osób. „Wprowadzenie przez Tuska kontroli jest oznaką słabości” – ocenił Buras. Porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich spowodowała, że rząd znalazł się pod silną presją.