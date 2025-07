Co ciekawe, to właśnie w czasach rządów prawicy liczba pracujących w naszym kraju migrantów wzrosła najszybciej. I dziś właśnie ta sama prawica nakręca antyimigranckie nastroje. Ale to politycznie popłaca. Zamiast pracować nad projektami ustaw, zamiast próbować zrobić coś, by skróciły się kolejki do lekarza czy jakość usług publicznych, politycy opozycji wolą podsycać społeczne lęki. Bo niby kto chciałby stanąć w obronie migrantów, kto chciałby stać się rzecznikiem rzekomych gwałcicieli, przestępców, obmierzłych „inżynierów z Afryki”?

Nakręcanie antyimigranckiej histerii jest nie tylko niemoralne, ale też bardzo niebezpieczne. To rzucanie iskier na beczkę prochu. Michał Szułdrzyński

Jak liberałowie reagują na antyimigrancką nagonkę prawicy?

Niestety tej sytuacji towarzyszy zupełne milczenie strony liberalnej. W czasie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski ścigał się na prawicowość z Karolem Nawrockim i Sławomirem Mentzenem. W efekcie sam Trzaskowski przegrał, zaś język radykalnej prawicy przedostał się do mainstreamu. Nie przez przypadek partia Grzegorza Brauna może dziś liczyć na przekroczenie progu wyborczego, a Konfederacja dostaje w sondażach 15-18 proc.

Koalicja Obywatelska po przegranych wyborach znalazła się w takiej defensywie, że liberalne wartości schowała głęboko do szuflady. Premier Donald Tusk pod naciskiem rzekomo oddolnych inicjatyw „ochrony granicy” przywrócił kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. „Obrońcy granic” jednak nie są zainteresowani rzeczywistym zatrzymywaniem nielegalnych migrantów, którzy dostają się do Europy – coraz rzadziej – przez granicę białoruską czy właśnie szlakiem przerzutowym ze wschodu przez Łotwę i Litwę do Polski.