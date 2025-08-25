Z tego artykułu dowiesz się: Co się zmienia w formalnościach przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Jakie są nowe obowiązki notariuszy przy weryfikacji zwolnienia z podatku od spadku?

W jakich sytuacjach nie jest wymagane zaświadczenie z urzędu skarbowego przy sprzedaży nieruchomości?

Jakie problemy mogą wynikać z braku precyzji nowych przepisów dotyczących podatku od spadków?

Jakie wątpliwości wobec nowych regulacji ma Izba Notarialna i co na to Ministerstwo Finansów?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Krajowej Rady Notarialnej wyjaśniło zasady stosowania nowego, obowiązującego od 20 sierpnia, przepisu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Znosi on obowiązek przedstawiania notariuszom zaświadczeń o tym, że sprzedawana nieruchomość była zwolniona z podatku. Okazuje się jednak, że nowa regulacja przysporzyła im więcej pracy. Muszą bowiem sprawdzić, czy zostały spełnione warunki zwolnienia.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego przy sprzedaży nieruchomości

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobierca, który chce sprzedać albo darować odziedziczone mieszkanie bądź dom, musi przedstawić u notariusza zaświadczenie z urzędu skarbowego. Bez tego nie dojdzie do transakcji. Wspomniany przepis stanowi, że jeśli przedmiotem aktu notarialnego ma być zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych m.in. tytułem spadku, notariusz może dokonać tej czynności tylko po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Powinno potwierdzać, że spadek jest zwolniony z podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Deregulacja – kiedy nie trzeba przedstawiać zaświadczenia?

Co się zmieniło od 20 sierpnia? Otóż w ramach deregulacji do ustawy o podatku od spadków i darowizn dodano art. 19 ust. 7. Przepis ten stanowi, że nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z urzędu skarbowego, gdy nabycie zbywanych lub obciążanych rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub było zwolnione od podatku na podstawie art. 4a.

Kiedy to zwolnienie przysługuje? Gdy spadek jest po najbliższej rodzinie (po rodzicach, dziadkach, dzieciach, rodzeństwie). Jeśli wartość odziedziczonych rzeczy przekracza 36 120 zł, warunkiem ulgi jest zgłoszenie spadku fiskusowi (na formularzu SD-Z2). Mamy na to sześć miesięcy od dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.