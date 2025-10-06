Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są planowane zmiany w opłatach za wydanie prawa jazdy?

Jakie czynniki wpłynęły na decyzję o podwyżkach opłat rejestracyjnych?

Jakie nowe stawki są proponowane za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych?

Jakie są różnice w opłatach za wtórniki tablic rejestracyjnych po wprowadzeniu nowych przepisów?

Nie mamy dobrych informacji dla kierowców i właścicieli aut. Dopiero co podniesiono opłaty za badania techniczne aut, a już szykują się kolejne podwyżki. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją dwóch rozporządzeń. To efekt nacisków ze strony samorządów lokalnych, które domagały się podniesienia opłat za wydawanie prawa jazdy, tablic i dowodu rejestracyjnego. – Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same. Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł – wskazywał na łamach portalu money.pl Przemysław Matysiak, ekspert w biurze Związku Powiatów Polskich.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na głosy samorządów. Niedawno do wykazu prac legislacyjnych MI wpisano dwa projekty rozporządzeń. Pierwsze z nich dotyczy wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. W dokumencie wprost stwierdzono, że nowelizacja „związana jest z licznymi wnioskami strony samorządowej kierowanymi do Ministra Infrastruktury w sprawie podniesienia wysokości opłat za dokumenty i oznaczenia komunikacyjne wydawane przez organy rejestrujące pojazdy”.

Nowe stawki opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych

Resort przyznaje, że „wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń”.