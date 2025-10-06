Rzeczpospolita
Prawo
Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Zapłacą więcej za prawo jazdy, tablice i dowód rejestracyjny

Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców i właścicieli aut. Ministerstwo Infrastruktury planuje podniesienie opłat za wydanie prawa jazdy, tablic i dowodu rejestracyjnego.

Publikacja: 06.10.2025 09:49

Nadchodzą kolejne podwyżki dla kierowców. Zapłacą więcej za prawo jazdy, tablice i dowód rejestracyjny

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Nie mamy dobrych informacji dla kierowców i właścicieli aut. Dopiero co podniesiono opłaty za badania techniczne aut, a już szykują się kolejne podwyżki. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją dwóch rozporządzeń. To efekt nacisków ze strony samorządów lokalnych, które domagały się podniesienia opłat za wydawanie prawa jazdy, tablic i dowodu rejestracyjnego. – Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same. Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł – wskazywał na łamach portalu money.pl Przemysław Matysiak, ekspert w biurze Związku Powiatów Polskich.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na głosy samorządów. Niedawno do wykazu prac legislacyjnych MI wpisano dwa projekty rozporządzeń. Pierwsze z nich dotyczy wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. W dokumencie wprost stwierdzono, że nowelizacja „związana jest z licznymi wnioskami strony samorządowej kierowanymi do Ministra Infrastruktury w sprawie podniesienia wysokości opłat za dokumenty i oznaczenia komunikacyjne wydawane przez organy rejestrujące pojazdy”.

Nowe stawki opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych

Resort przyznaje, że „wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń”. 

MI proponuje jednorazową podwyżkę o 15,41 proc. Jak przełoży się to na wysokość opłat? „W praktyce oznacza to, że opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego z 54,00 zł wzrośnie do 62,50 zł, pozwolenia czasowego z 13,50 zł wzrośnie do 16,00 zł, tablic zwyczajnych z 80,00 zł do 92,50 zł, tablicy motocyklowej z 40,00 zł do 46,50 zł, tablicy motorowerowej z 30,00 zł do 35,00 zł oraz znaku legalizacyjnego z 12,50 zł do 14,50 zł” – wyjaśnia resort. 

Uwzględniono również postulat samorządów, aby podnieść opłatę za wydawanie indywidualnych tablic rejestracyjnych z 1000 do 3000 zł, a także opłatę za wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych. „Obecnie za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50 proc. opłaty za określoną tablicę rejestracyjną. Proponuje się podniesienie tej opłaty do 100 proc.” – podaje MI. 

Za wydanie prawa jazdy kierowcy też zapłacą więcej

O 15,41 proc. mają też wzrosnąć opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy. Będzie to oznaczać, że kierowcy za wydanie prawa jazdy zapłacą 115,50 zł zamiast dotychczasowych 100 zł, natomiast za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 40,50 zł (podwyżka z 35 zł). Bez zmian pozostanie natomiast wysokość opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem, która nadal wynosić będzie 30 zł. 

Oba rozporządzenia mają zostać wydane w pierwszym kwartale 2026 r. 

Nowa wysokość opłat komunikacyjnych – oto co proponuje Ministerstwo Infrastruktury

Opłata Obecna stawka Po podwyżce
za wydanie dowodu rejestracyjnego 54,00 zł 62,50 zł
wydanie pozwolenia czasowego 13,50 zł 16,00 zł
za wydanie tablic zwyczajnych 80,00 zł 92,50 zł
za wydanie tablic indywidualnych 1000,00 zł 3000,00 zł
za wydanie tablicy motocyklowej  40,00 zł 46,50 zł
za wydanie tablicy motorowerowej 30,00 zł 35,00 zł
za wydanie znaku legalizacyjnego 12,50 zł 14,50 zł
za wydanie prawa jazdy 100,00 zł 115,50 zł
za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 35,00 zł 40,50 zł

Prawo Drogowe

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na głosy samorządów. Niedawno do wykazu prac legislacyjnych MI wpisano dwa projekty rozporządzeń. Pierwsze z nich dotyczy wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. W dokumencie wprost stwierdzono, że nowelizacja „związana jest z licznymi wnioskami strony samorządowej kierowanymi do Ministra Infrastruktury w sprawie podniesienia wysokości opłat za dokumenty i oznaczenia komunikacyjne wydawane przez organy rejestrujące pojazdy".

e-Wydanie