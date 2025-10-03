Zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejne pomysły na przeciwdziałanie „jeżdżeniu na zakazie”

To jednak nie koniec zmian. Minister Waldemar Żurek zapowiedział kolejne propozycje.

– Zorganizowałem już spotkanie w ministerstwie w tej sprawie. Niebawem przedstawimy propozycje działania. Być może zaostrzenie przepisów, ale przede wszystkim rozwiązania pozwalające skutecznie je egzekwować. Być może warto zastanowić się nad przepadkiem samochodu nie tylko własnego, lecz także tych leasingowanych, należących do żon, matek, konkubin itd. Zespół, który powołałem, opracuje rozwiązania – powiedział Waldemar Żurek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Zdaniem prof. Andrzeja Sakowicza z Uniwersytetu w Białymstoku, rozwiązania, jakie poddaje pod rozwagę minister, są nie do zaakceptowania.

– Jeżeli przepadek pojazdu miałby być stosowany nawet w sytuacji, gdy stanowi on własność osób najbliższych czy podmiotów trzecich, takich jak firmy leasingowe, to pojawia się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność, bo wówczas będzie to nie tylko sprawca – tłumaczy prof. Sakowicz. – A trudno pogodzić to z podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się prawo karne – dodaje.

Skutki propozycji ministra Żurka dotyczące przepadku aut. Nowy rodzaj „konfiskaty rozszerzonej”

Bardziej powściągliwy w ocenie jest dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Zakładam, że chodzi o stworzenie jakiegoś mechanizmu, który ma przeciwdziałać sytuacjom, polegającym na tym, że osoba, wobec której w przeszłości zastosowano przepadek pojazdu, na przyszłość zadba o to, by następny jej samochód nie stanowił już jej własności, lecz był własnością kogoś innego, np. kogoś bliskiego. Jeżeli by się pojawiły jakieś mechanizmy, które pozwoliłyby powstrzymać tego rodzaju proceder, to z prewencyjnego punktu widzenia mogłyby odnieść skutek – mówi dr Bogdan, który zaznacza jednak, że to „grząskie pole”. – Z jednej strony chodzi o działanie efektywne, ale z drugiej strony takie, które nie narusza praw osób, które pozostają w bliskiej relacji wobec sprawców czynów zabronionych – dodaje ekspert.