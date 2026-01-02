Aktualizacja: 03.01.2026 12:58 Publikacja: 02.01.2026 20:00
To efekt uchwalonej w listopadzie nowelizacji kodeksu wykroczeń, którą prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 grudnia 2025 r. Najważniejsza zmiana to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł oraz podwyższenie maksymalnej wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 zł do 6 tys. zł.
Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji. Oznacza to, że wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń, tj. będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Chodzi o:
- czyny, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji,
- niedopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu,
- wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,
- nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub brak nadzoru miejsca jego użycia,
- palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Resort sprawiedliwości, który przygotował projekt nowelizacji, zapewniał, że sądy nadal będą mogły zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego. Będą brały pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy.
Zmiany obejmują też kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Umożliwiają one wymierzenie za wspomniane wykroczenia w postępowaniu mandatowym grzywny do 5 tys. zł (dziś to 500 zł) i do 6 tys. (obecnie to 1 tys. zł), jeśli sprawca jednym czynem popełnia więcej niż jedno wykroczenie.
