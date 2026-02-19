Zbigniew Ziobro
Jak poinformowała PAP, postanowienie w tej sprawie wydała wylosowana do tej sprawy sędzia Katarzyna Stasiów. Wcześniej jej wyłączenia domagali się bezskutecznie pełnomocnicy byłego ministra sprawiedliwości w rządach PiS.
Z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry, który przebywa na Węgrzech, Prokuratura Krajowa zwróciła się do sądu 10 lutego. Zamierza przedstawić mu zarzuty dotyczące 26 przestępstw. 7 listopada 2025 r. Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet, wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
Wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry miał rozpatrzyć sędzia Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił ENA wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, który również przebywa na Węgrzech (obaj uzyskali tam azyl). W uzasadnieniu decyzji ws. Romanowskiego, sędzia Łubowski wskazał m.in. na „łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich” oraz „porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodał, że istnieją „poważne obawy, że sytuacja w Polsce może być kryptodyktaturą”.
10 lutego sędzia Łubowski został odwołany z funkcji kierownika Sekcji Postępowania Międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego przy VIII Wydziale Karnym SO w Warszawie. To ta sekcja zajmuje się m.in. rozpatrywaniem ENA.
12 lutego prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie Łubowskiego ze sprawy ENA dla Ziobry, a rzecznik PK prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że „w uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności” tego sędziego.
Natomiast 17 lutego sędzia Łubowski złożył rezygnację z orzekania w sekcji, która rozstrzyga wnioski o ENA. Rezygnacja została przyjęta.
Jak ustalił Polsat News, nowy sędzia będzie wylosowany w nocy z czwartku na piątek spośród trzech sędziów, którzy orzekają w sekcji spraw międzynarodowych.
Europejski nakaz aresztowania to międzynarodowy wniosek wydawany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich, a ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy aresztowania objętej nim osoby w jednym z państw członkowskich i przekazania jej do państwa, które wystąpiło z wnioskiem.
18 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Po wyłączeniu ze sprawy Dariusza Łubowskiego, wniosek prokuratury rozpatrzyła sędzia Izabela Lendzion.
