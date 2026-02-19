Marcin Romanowski jest ponownie ścigany na podstawie ENA
To już drugi ENA wobec Marcina Romanowskiego. Pierwszy, wydany jeszcze w 2024 r., uchylony został w grudniu 2025 r. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk uciekł na Węgry, gdzie w grudniu 2024 r. uzyskał azyl polityczny.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski N...
Europejski nakaz aresztowania (ENA) to międzynarodowy wniosek wydawany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich, a ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy aresztowania objętej nim osoby w jednym z państw członkowskich i przekazania jej do państwa, które wystąpiło z wnioskiem.
ENA jest instrumentem współpracy sądowej w sprawach karnych na terenie Unii Europejskiej. Opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i znajduje zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE. Wydaje się go w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego. Jest środkiem procesowym umożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania. Nie rozstrzyga natomiast sprawy karnej.
Szczegółowe informacje na temat ENA znaleźć można na europejskim portalu „e-Justice” („e-Sprawiedliwość”), na którym są gromadzone i udostępniane informacje o prawie Unii Europejskiej oraz o systemach prawnych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich.
Europejski nakaz aresztowania stosowany jest od 1 stycznia 2004 r. Zastąpił wykorzystywane wcześniej przez państwa członkowskie długie procedury ekstradycji. ENA upraszcza i przyspiesza procedury ekstradycyjne między państwami członkowskimi. Jego działanie opiera się na zasadzie bezpośredniego kontaktu między organami sądowymi.
Na podstawie ENA przekazuje się podejrzanego lub oskarżonego na potrzeby:
Organy, które korzystają z europejskiego nakazu aresztowania, mają obowiązek poszanowania praw procesowych podejrzanych i oskarżonych. Mowa tu o prawie do informacji, prawie do adwokata, prawie do tłumacza ustnego oraz prawie do pomocy prawnej, która udzielona musi być na podstawie prawa kraju, w którym dana osoba została aresztowana.
Aby ułatwić pracę organom sądowym państw członkowskich UE, Komisja Europejska wydała podręcznik „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania?”. Znajdują się w nim szczegółowe wskazówki dotyczące kroków proceduralnych związanych z wydaniem i wykonaniem ENA. Ponadto znaleźć tam można wyjaśnienia najważniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat poszczególnych przepisów na ten temat.
Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej eur-lex.europa.eu we wszystkich językach państw członkowskich.
Dostęp do danych o cenach transakcyjnych jest już otwarty, ale korzystanie z RCN nie jest łatwe, więc nie każdy...
Wędkarstwo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Nie brakuje też osób, które dopiero planują rozpocząć...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas