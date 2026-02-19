Rzeczpospolita
Prawo
Czym jest europejski nakaz aresztowania? Sąd znów wydał go wobec Marcina Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 18 lutego europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Czym jest ENA, który uruchamia procedurę umożliwiającą zatrzymanie i przekazanie ściganego między krajami Unii Europejskiej?

Publikacja: 19.02.2026 12:06

Marcin Romanowski jest ponownie ścigany na podstawie ENA

Foto: PAP

Joanna Kamińska

To już drugi ENA wobec Marcina Romanowskiego. Pierwszy, wydany jeszcze w 2024 r., uchylony został w grudniu 2025 r. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk uciekł na Węgry, gdzie w grudniu 2024 r. uzyskał azyl polityczny.

Czytaj więcej

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budape
Prawo karne
Marcin Romanowski jednak będzie ścigany ENA. Jest decyzja sądu

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

Europejski nakaz aresztowania (ENA) to międzynarodowy wniosek wydawany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich, a ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy aresztowania objętej nim osoby w jednym z państw członkowskich i przekazania jej do państwa, które wystąpiło z wnioskiem.

ENA jest instrumentem współpracy sądowej w sprawach karnych na terenie Unii Europejskiej. Opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i znajduje zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE. Wydaje się go  w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego. Jest środkiem procesowym umożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania. Nie rozstrzyga natomiast sprawy karnej.

Szczegółowe informacje na temat ENA znaleźć można na europejskim portalu „e-Justice” („e-Sprawiedliwość”), na którym są gromadzone i udostępniane informacje o prawie Unii Europejskiej oraz o systemach prawnych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich.

Jak działa europejski nakaz aresztowania?

Europejski nakaz aresztowania stosowany jest od 1 stycznia 2004 r. Zastąpił wykorzystywane wcześniej przez państwa członkowskie długie procedury ekstradycji. ENA upraszcza i przyspiesza procedury ekstradycyjne między państwami członkowskimi. Jego działanie opiera się na zasadzie bezpośredniego kontaktu między organami sądowymi.

Na podstawie ENA przekazuje się podejrzanego lub oskarżonego na potrzeby:

  • ścigania przestępstw,
  • wykonania wyroku pozbawienia wolności,
  • zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności.

Organy, które korzystają z europejskiego nakazu aresztowania, mają obowiązek poszanowania praw procesowych podejrzanych i oskarżonych. Mowa tu o prawie do informacji, prawie do adwokata, prawie do tłumacza ustnego oraz prawie do pomocy prawnej, która udzielona musi być na podstawie prawa kraju, w którym dana osoba została aresztowana.

„Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania?" – Podręcznik Komisji Europejskiej

Aby ułatwić pracę organom sądowym państw członkowskich UE, Komisja Europejska wydała podręcznik „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania?”. Znajdują się w nim szczegółowe wskazówki dotyczące kroków proceduralnych związanych z wydaniem i wykonaniem ENA. Ponadto znaleźć tam można wyjaśnienia najważniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat poszczególnych przepisów na ten temat.

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej eur-lex.europa.eu we wszystkich językach państw członkowskich.

e-Wydanie
