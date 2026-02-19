To już drugi ENA wobec Marcina Romanowskiego. Pierwszy, wydany jeszcze w 2024 r., uchylony został w grudniu 2025 r. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk uciekł na Węgry, gdzie w grudniu 2024 r. uzyskał azyl polityczny.

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

Europejski nakaz aresztowania (ENA) to międzynarodowy wniosek wydawany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich, a ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy aresztowania objętej nim osoby w jednym z państw członkowskich i przekazania jej do państwa, które wystąpiło z wnioskiem.

ENA jest instrumentem współpracy sądowej w sprawach karnych na terenie Unii Europejskiej. Opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i znajduje zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE. Wydaje się go w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego. Jest środkiem procesowym umożliwiającym dalsze prowadzenie postępowania. Nie rozstrzyga natomiast sprawy karnej.

Szczegółowe informacje na temat ENA znaleźć można na europejskim portalu „e-Justice” („e-Sprawiedliwość”), na którym są gromadzone i udostępniane informacje o prawie Unii Europejskiej oraz o systemach prawnych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich.