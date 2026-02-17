Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Sekcja międzynarodowa ds. karnych przy VIII Wydziale Karnym SO w Warszawie zajmuje się m.in. wnioskami o ściganie europejskim nakazem aresztowania (ENA). Do na jej czele stał Dariusz Łubowski - sędzia z 30-letnim stażem specjalizujący się w sprawach dotyczących międzynarodowego prawa karnego i współpracy międzynarodowej. 10 lutego został odwołany ze stanowiska przez prezes SO Beatę Najjar z powodu utraty jej zaufania – chodziło o jego publiczne wypowiedzi. Nowym kierownikiem sekcji jest teraz sędzia Tomasz Grochowicz, a Łubowski – tak jak pozostali sędziowie karni – miał rozpoznawać także sprawy z aktem oskarżenia.
Tego samego dnia, 10 lutego, do referatu Dariusza Łubowskiego trafił wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Dwa dni później prokurator wystąpił o wyłączenie Łubowskiego od rozpoznawania wniosku.
Jak donosi OKO.press, sędzia Łubowski nie czekał na rozpoznanie wniosku o wyłączenie. Właśnie złożył rezygnację z orzekania w sekcji międzynarodowej. Rezygnacja została wczoraj przyjęta przez Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w trybie obiegowym. Kolegium zdecydowało też, że sędziemu Łubowskiemu będą teraz przydzielane wyłącznie sprawy karne z aktem oskarżenia. Dopiero jutro, 18 lutego, Kolegium ma się zebrać, by zdecydować, czy Łubowski będzie kończył sprawy, które miał w sekcji międzynarodowej.
"Odebranie sędziemu D. Łubowskiemu wszystkich spraw znajdujących się w jego referacie ( chodzi oczywiście o sprawę @ZiobroPL ), to będzie kolejny skandal. Skandalem jest to, że przewodniczy Kolegium sędzia w stanie spoczynku Beata Najjar, a pozostali sędziowie to legitymizują" - napisała na X przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka. Jej zdaniem, odebranie Łubowskiemu funkcji kierownika sekcji jest kolejną szykaną wobec niego za to, że w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego.
- To, kto ostatecznie będzie rozpoznawał wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry, to wewnętrzna sprawa sądu. Ministerstwo tutaj w żaden sposób nie ingeruje ani nie ma wpływu na to, jak sąd jest zarządzany przez prezesa – powiedział we wtorek w TVP Info wiceszef resortu sprawiedliwości Dariusz Mazur.
