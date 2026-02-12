Reklama
Europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce wyłączyć sędziego

Sędzia Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wydany wobec Marcina Romanowskiego, miałby zostać wyłączony z analogicznego postępowania ws. Zbigniewa Ziobry. Zawnioskowała o to prokuratura.

Publikacja: 12.02.2026 15:47

Katowice, 25.10.2025. Poseł PiS Zbigniew Ziobro podczas debaty "Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy" w ramach drugiego dnia konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości

Foto: Art Service/PAP

Jan Skoumal

W czwartek do warszawskiego sądu okręgowego trafił wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego ze sprawy, dotyczącej rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak uzasadnił ten krok „wątpliwościami co do jego bezstronności w tej sprawie”. Sędzia Łubowski uchylił wcześniej ENA, wydany wobec przebywającego na Węgrzech polityka PiS Marcina Romanowskiego.

Uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. Czy sędzia zostanie wyłączony ze sprawy Zbigniewa Ziobry?

Wniosek skierowany został przez prokuratora do Sądu Okręgowego w Warszawie.

„W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego” – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak przypomniał Nowak, sędzia Dariusz Łubowski orzekał wcześniej w sprawie „ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania”. Wówczas postępowanie dotyczyło byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego. Sędzia Łubowski uchylił w grudniu 2025 roku europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, jak zaznaczył Nowak, „pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA”.

– W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA (wobec Romanowskiego – przyp. red.) znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie – dodał rzecznik PK.

Wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry

Warszawski sąd okręgowy poinformował w środę, że wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry trafił właśnie do referatu sędziego Łubowskiego. Wniosek ten skierowany został przez Prokuraturę Krajową do sądu we wtorek 10 lutego.

„Zgodnie z art. 607a k.p.k. (kodeks postępowania karnego – przyp. red.), w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania. W niniejszej sprawie podejrzenie takie zachodzi, w związku z czym spełniona jest podstawowa przesłanka wydania ENA” – czytamy we wtorkowym komunikacie prokuratury.

W uzasadnieniu wniosku o ENA dla Ziobry znalazła się informacja, iż jest on podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, których duże prawdopodobieństwo popełnienia potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przy okazji podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu polityka

„W toku postępowania ustalono, iż podejrzany Zbigniew Ziobro, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Jego adres pobytu jest nieznany” – czytamy.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest także poszukiwany listem gończym, wydanym przez polską policję.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Węgry Osoby Zbigniew Ziobro Prokuratorzy Warszawa Prokuratura Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)
