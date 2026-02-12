Katowice, 25.10.2025. Poseł PiS Zbigniew Ziobro podczas debaty "Polska sprawiedliwość – reforma trzeciej władzy" w ramach drugiego dnia konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości
W czwartek do warszawskiego sądu okręgowego trafił wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego ze sprawy, dotyczącej rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak uzasadnił ten krok „wątpliwościami co do jego bezstronności w tej sprawie”. Sędzia Łubowski uchylił wcześniej ENA, wydany wobec przebywającego na Węgrzech polityka PiS Marcina Romanowskiego.
Wniosek skierowany został przez prokuratora do Sądu Okręgowego w Warszawie.
„W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego” – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak przypomniał Nowak, sędzia Dariusz Łubowski orzekał wcześniej w sprawie „ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania”. Wówczas postępowanie dotyczyło byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego. Sędzia Łubowski uchylił w grudniu 2025 roku europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, jak zaznaczył Nowak, „pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA”.
– W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA (wobec Romanowskiego – przyp. red.) znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie – dodał rzecznik PK.
Warszawski sąd okręgowy poinformował w środę, że wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry trafił właśnie do referatu sędziego Łubowskiego. Wniosek ten skierowany został przez Prokuraturę Krajową do sądu we wtorek 10 lutego.
„Zgodnie z art. 607a k.p.k. (kodeks postępowania karnego – przyp. red.), w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania. W niniejszej sprawie podejrzenie takie zachodzi, w związku z czym spełniona jest podstawowa przesłanka wydania ENA” – czytamy we wtorkowym komunikacie prokuratury.
W uzasadnieniu wniosku o ENA dla Ziobry znalazła się informacja, iż jest on podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, których duże prawdopodobieństwo popełnienia potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przy okazji podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu polityka.
„W toku postępowania ustalono, iż podejrzany Zbigniew Ziobro, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Jego adres pobytu jest nieznany” – czytamy.
Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest także poszukiwany listem gończym, wydanym przez polską policję.
