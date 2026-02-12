W czwartek do warszawskiego sądu okręgowego trafił wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego ze sprawy, dotyczącej rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak uzasadnił ten krok „wątpliwościami co do jego bezstronności w tej sprawie”. Sędzia Łubowski uchylił wcześniej ENA, wydany wobec przebywającego na Węgrzech polityka PiS Marcina Romanowskiego.

Uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. Czy sędzia zostanie wyłączony ze sprawy Zbigniewa Ziobry?

Wniosek skierowany został przez prokuratora do Sądu Okręgowego w Warszawie.

„W uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego” – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak przypomniał Nowak, sędzia Dariusz Łubowski orzekał wcześniej w sprawie „ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania”. Wówczas postępowanie dotyczyło byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego. Sędzia Łubowski uchylił w grudniu 2025 roku europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, jak zaznaczył Nowak, „pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA”.

– W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA (wobec Romanowskiego – przyp. red.) znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie – dodał rzecznik PK.