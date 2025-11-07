Reklama
Nawet 30 tys. zł grzywny za wypalanie traw. Sejm uchwalił surowsze kary za sprowadzenie zagrożenia pożarowego

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację kodeksu wykroczeń, która zaostrza kary za wypalanie traw, nieostrożne obchodzenie się z ogniem czy rozniecanie ognia i palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi. Za czyny te grozić będzie do 30 tys. zł grzywny i do 5 tys. zł mandatu.

Publikacja: 07.11.2025 18:15

Nawet 30 tys. zł grzywny za wypalanie traw. Sejm uchwalił surowsze kary za sprowadzenie zagrożenia pożarowego

Mateusz Mikowski

Za zmianami tymi zagłosowało 247 posłów, 197 było przeciw. Przepisy trafią teraz do prac w Senacie.

Chodzi o przygotowaną przez resort sprawiedliwości nowelizację kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. To swoista odpowiedź na coraz częstsze susze i rosnące zagrożenie pożarowe. Inicjatywa zmiany przepisów pojawiła się po kwietniowym pożarze, który wybuchł w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień objął wówczas 450 hektarów, a w akcji gaśniczej uczestniczyło kilkaset osób. Premier Donald Tusk zapowiadał wówczas rządową dyskusję dotyczącą kar za podpalenia. Przygotowanie propozycji zaostrzenia sankcji za ten typ przestępstwa zlecono resortom sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Wyższe kary za wykroczenia przeciwko ochronie przeciwpożarowej. Grzywna do 30 tys. zł.

Na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami mogącymi doprowadzić do pożaru mają pozwolić właśnie przyjęte przepisy. Autorzy zmian uznali, że kodeks karny odpowiednio reguluje sankcje za podpalenia, które wynoszą do 10 lat więzienia. Zmian wymaga jednak wysokość kar za wykroczenia mogące skutkować wybuchem pożaru, które są obecnie zdecydowanie za niskie. Górne granice grzywny w tym zakresie nie były bowiem zmieniane od czasów denominacji pieniądza, czyli od 1995 r., a wysokość mandatów pozostaje na tym samym poziomie 500 zł od 24 lat.

Uchwalona nowela podnosi grzywny do 30 tys. zł, czyli do poziomu wykroczeń drogowych. Kara ta ma grozić także za wykroczenia z art. 82 kodeksu wykroczeń, czyli:

– dokonywanie czynności mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji,

– niezapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu,

– rozniecanie ognia albo palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

– wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach niezgodnie z przepisami,

– nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Zniknie kara nagany za wypalanie traw i rozniecanie ognia. Wyższe mandaty

Zmiany obejmują też kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Umożliwiają one wymierzenie za wspomniane wykroczenia w postępowaniu mandatowym grzywny do 5 tys. zł (dziś to 500 zł) i do 6 tys. (obecnie to 1 tys. zł), jeśli sprawca jednym czynem popełnia więcej niż jedno wykroczenie.

Nowelizacja eliminuje też z katalogu kar za wykroczenia z art. 82 k.w. karę nagany i dodaje karę ograniczenia wolności. Według autorów nagana wydaje się niewystarczającą karą w stosunku do skutków i kosztów pożaru.

– Sąd w dalszym ciągu, w każdej sprawie, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, będzie mógł, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy, skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 39 k.w., tj. zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega przy tym na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju, w tym kary nagany – argumentuje ministerstwo uzasadniając zmiany.

Ustawa ta ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Źródło: rp.pl

Pożary Projekty Prawo Karne Sejm Kodeks Wykroczeń

