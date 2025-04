Od niedzieli z ziemi i z powietrza strażacy walczyli z pożarem, który wybuchł w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień objął 450 hektarów, a w akcji gaśniczej uczestniczyło kilkaset osób. We wtorek wieczorem rząd poinformował, że sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie tlących się torfowisk. Co było przyczyną pożaru? Tego jeszcze nie wiadomo, choć pojawiają się niepotwierdzone doniesienia o możliwym udziale człowieka w wybuchu pożogi.

Pożar w Dolinie Biebrzy. Donald Tusk zapowiada surowsze kary za podpalenia

Nie wykluczał tego nawet premier Donald Tusk, który, będąc na miejscu akcji gaśniczej, podkreślał, że cyklicznie dochodzi do celowych podpaleń przy okazji np. wypalania traw. Zapowiedział też rządową dyskusję na temat kar za podpalenie. Doszło do niej jeszcze we wtorek, po czym poinformowano, że resorty sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przygotują propozycję znacznego zaostrzenia kar za podpalenia. Mają one być gotowe już w przyszłym tygodniu.

Kodeks karny o pożarach. Ile lat więzienia grozi za podpalenie czy wypalanie traw?

Jakie kary grożą obecnie za podpalenie? Zgodnie z art. 163 kodeksu karnego za umyślne sprowadzanie pożaru sprawca podlega karze od roku do dziesięciu lat więzienia. Za nieumyślne działanie kara jest niższa i wynosi od trzech miesięcy do pieciu lat pozbawienia wolności. Jeżeli w wyniku umyślnie spowodowanego pożaru ucierpiał albo zginął człowiek to sprawca musi liczyć się z kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat, a w sytuacji nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia z karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

To jednak nie wszystko. Sprowadzenie zagrożenia pożarowego penalizuje też kodeks wykroczeń w obszernym art. 82. Przepis ten przewiduje karę aresztu grzywny albo nagany za czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Taką samą karą zagrożone jest palenie trawy na polach w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań czy lasów i bez zapewnienia nadzoru nad ogniem. Dodatkowo kara ograniczenia wolności przewidziana jest za rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi na terenie lasu, łąk czy torfowisk.