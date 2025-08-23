Aktualizacja: 23.08.2025 08:15 Publikacja: 23.08.2025 07:06
Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy?
Foto: AdobeStock
O tę ostatnią kwestię zapytaliśmy rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Ograniczenia związane z przechowywaniem niektórych przedmiotów w piwnicach wynikają z przepisów przeciwpożarowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jak wynika z par. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, „materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach”.
Czego zatem nie wolno trzymać w piwnicy? Przede wszystkim:
Piwnica to popularne miejsce do przechowywania rowerów. Czy jednak można w niej zgodnie z przepisami trzymać popularne w ostatnim czasie hulajnogi i rowery elektryczne? Zapytaliśmy o to Karola Kierzkowskiego, rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Ekspert w pierwszej kolejności podkreślił, że w przypadku tych pojazdów – ze względu na używane do ich zasilania akumulatory i baterie – należy stosować się do określonych przez ich producentów zasad bezpiecznego przechowywania i użytkowania, a w tym także ładowania.
„Zaznaczamy, że takie pojazdy mogą być źródłem pożaru np. w przypadku mechanicznego uszkodzenia akumulatora lub jego przegrzania („przeładowania”). Pomimo że przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy techniczno-budowlane nie określają wprost wymagań w zakresie przechowywania akumulatorów, to zabronione jest użytkowanie i składowanie akumulatorów niesprawnych technicznie. Przy stosowaniu akumulatorów należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania akumulatora wskazanych przez producenta, które m.in. określają również warunki przechowywania sprawnych akumulatorów” – przekazał Karol Kierzkowski.
Specjalista zwrócił uwagę także na inne kwestie: „Rower, jak i hulajnogi ze względu na niektóre palne elementy, mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Dodatkowo pozostawianie ich na drogach komunikacji ogólnej (m.in. w piwnicach) lub w przestrzeni klatki schodowej może utrudniać ewakuację ludzi lub utrudniać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 11 - 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […]".
Karol Kierzkowski przypomniał również, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 82 par. 1 pkt 3, 7 i 8) „[…] kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
Konieczność przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w odniesieniu do piwnic i korytarzy piwnicznych podkreślają też regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Przykładowo, w Regulaminie ładu i porządku domowego w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Bydgoszczy (par. 1 ust. 8) można przeczytać: „Pomieszczenia wspólne budynków (klatki schodowe, korytarze, piwnice, wózkowanie, suszarnie itp.), oraz tereny zewnętrzne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich należy stosować zasady współżycia społecznego i porządkowe oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych”.
Natomiast par. 23 ust. 2 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM „Winogrady” w Poznaniu określa: „Niedopuszczalne jest umieszczanie na korytarzach, holach, klatkach schodowych, a także przejściach piwnicznych jakichkolwiek materiałów palnych (m.in.: szaf, stołów, krzeseł, foteli, dywanów, regałów, kartonów, sprzętu AGD czy wózków dziecięcych). Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np. rowerów, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej”. Natomiast par. 23 ust. 3 dodaje: „W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (benzyny, farb, rozpuszczalników itp.), jednośladów spalinowych, innych urządzeń spalinowych oraz urządzeń wspomaganych silnikami elektrycznymi i akumulatorami”. Z kolei par. 25 ust. 12 stanowi: „Zabrania się trzymania i dokarmiania jakichkolwiek zwierząt w piwnicach”.
Podobne wytyczne można znaleźć w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi. Zgodnie z par. 21 ust. 10: „Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt i ptaków w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych”. Natomiast według par. 22 ust. 3: „Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących”.
Istnieje jeszcze szereg rzeczy, których nie powinno się trzymać w piwnicy. Mowa przede wszystkim o przedmiotach, które – ze względu na wilgoć i temperaturę w pomieszczeniach piwnicznych – mogą ulec zepsuciu lub uszkodzeniu. Wiele z nich może również stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe lub może przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia.
Jest wśród nich przede wszystkim sprzęt elektroniczny. W piwnicy nie powinno się trzymać także mebli i tekstyliów, jak również książek, gazet i dokumentów, które narażone są w tym miejscu na zawilgocenie i pleśń. Przedmioty te, zwłaszcza po dłuższym czasie, mogą przesiąknąć nieprzyjemnym zapachem, którego trudno będzie się pozbyć.
Ponadto piwnica nie jest odpowiednim miejscem do przechowywania przez dłuższy czas większych zapasów owoców i warzyw. Mimo że jest tutaj chłodniej niż w mieszkaniu, to nadal jednak temperatura może wynosić nawet kilkanaście stopni Celsjusza, co w połączeniu z wysoką zazwyczaj wilgotnością sprzyja szybkiemu psuciu się tego rodzaju zapasów. Dodatkowo owoce i warzywa mogą przyciągnąć do piwnicy myszy czy szczury, które zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w domach i blokach poszukują jedzenia.
Warto pamiętać też o tym, aby w piwnicy nie trzymać przedmiotów szczególnie wartościowych, takich jak np. drogie narzędzia, które są w tym miejscu narażone na kradzież.
