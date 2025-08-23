Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy? Ekspert wyjaśnia

Piwnica to popularne miejsce do przechowywania rowerów. Czy jednak można w niej zgodnie z przepisami trzymać popularne w ostatnim czasie hulajnogi i rowery elektryczne? Zapytaliśmy o to Karola Kierzkowskiego, rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ekspert w pierwszej kolejności podkreślił, że w przypadku tych pojazdów – ze względu na używane do ich zasilania akumulatory i baterie – należy stosować się do określonych przez ich producentów zasad bezpiecznego przechowywania i użytkowania, a w tym także ładowania.

„Zaznaczamy, że takie pojazdy mogą być źródłem pożaru np. w przypadku mechanicznego uszkodzenia akumulatora lub jego przegrzania („przeładowania”). Pomimo że przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy techniczno-budowlane nie określają wprost wymagań w zakresie przechowywania akumulatorów, to zabronione jest użytkowanie i składowanie akumulatorów niesprawnych technicznie. Przy stosowaniu akumulatorów należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania akumulatora wskazanych przez producenta, które m.in. określają również warunki przechowywania sprawnych akumulatorów” – przekazał Karol Kierzkowski.

Specjalista zwrócił uwagę także na inne kwestie: „Rower, jak i hulajnogi ze względu na niektóre palne elementy, mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Dodatkowo pozostawianie ich na drogach komunikacji ogólnej (m.in. w piwnicach) lub w przestrzeni klatki schodowej może utrudniać ewakuację ludzi lub utrudniać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 11 - 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […]".