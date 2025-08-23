Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czego nie wolno trzymać w piwnicy? Co z hulajnogami i rowerami elektrycznymi?

Piwnica, zwłaszcza w przypadku właścicieli małych mieszkań, stanowi niezwykle cenne miejsce do przechowywania. Okazuje się jednak, że nie wszystko wolno w niej trzymać. Fajerwerki, kanistry z benzyną czy rozpuszczalniki to tylko początek listy zakazanych przedmiotów. A co z popularnymi ostatnio hulajnogami i rowerami elektrycznymi?

Publikacja: 23.08.2025 07:06

Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy?

Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy?

Foto: AdobeStock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czego nie wolno przechowywać w piwnicy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi?
  • Jakie są przepisy dotyczące przechowywania hulajnóg i rowerów elektrycznych?
  • Jakie zagrożenia mogą stwarzać akumulatory i baterie w piwnicach?
  • Jakie regulacje obowiązują w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych w kontekście piwnic?
  • Jakie przedmioty są niewskazane do przechowywania w piwnicy ze względu na wilgoć i temperaturę?
  • Dlaczego piwnica nie jest odpowiednim miejscem do trzymania przedmiotów wartościowych i jakie są zagrożenia z tym związane?

O tę ostatnią kwestię zapytaliśmy rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Czego nie wolno trzymać w piwnicy? Co mówią przepisy?

Ograniczenia związane z przechowywaniem niektórych przedmiotów w piwnicach wynikają z przepisów przeciwpożarowych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jak wynika z par. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, „materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach”.

Czego zatem nie wolno trzymać w piwnicy? Przede wszystkim:

  • butli przeznaczonych do gazów palnych, nawet jeżeli są opróżnione;
  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, w tym m.in. petard, fajerwerków, zimnych ogni, świec dymnych i amunicji;
  • cieczy palnych, np. kanistrów z paliwem (benzyną czy olejem napędowym);
  • chemikaliów o właściwościach łatwopalnych (lakierów, rozpuszczalników, farb, olejów, nafty);
  • baterii i akumulatorów samochodowych.
Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jaki będzie mandat za brak kasku na rowerze lub hulajnodze? Jest kwota
Prawo drogowe
Jaki będzie mandat za brak kasku na rowerze lub hulajnodze? Jest kwota

Czy hulajnogi i rowery elektryczne można trzymać w piwnicy? Ekspert wyjaśnia

Piwnica to popularne miejsce do przechowywania rowerów. Czy jednak można w niej zgodnie z przepisami trzymać popularne w ostatnim czasie hulajnogi i rowery elektryczne? Zapytaliśmy o to Karola Kierzkowskiego, rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ekspert w pierwszej kolejności podkreślił, że w przypadku tych pojazdów – ze względu na używane do ich zasilania akumulatory i baterie – należy stosować się do określonych przez ich producentów zasad bezpiecznego przechowywania i użytkowania, a w tym także ładowania.

„Zaznaczamy, że takie pojazdy mogą być źródłem pożaru np. w przypadku mechanicznego uszkodzenia akumulatora lub jego przegrzania („przeładowania”). Pomimo że przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy techniczno-budowlane nie określają wprost wymagań w zakresie przechowywania akumulatorów, to zabronione jest użytkowanie i składowanie akumulatorów niesprawnych technicznie. Przy stosowaniu akumulatorów należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania akumulatora wskazanych przez producenta, które m.in. określają również warunki przechowywania sprawnych akumulatorów” – przekazał Karol Kierzkowski.

Specjalista zwrócił uwagę także na inne kwestie: „Rower, jak i hulajnogi ze względu na niektóre palne elementy, mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Dodatkowo pozostawianie ich na drogach komunikacji ogólnej (m.in. w piwnicach) lub w przestrzeni klatki schodowej może utrudniać ewakuację ludzi lub utrudniać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 11 - 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […]".

Czytaj więcej

Model Turbo ma dwa silniki o łącznej mocy 24 000 W zasilane akumulatorem 1800 Wh
Biznes Ludzie Startupy
Ile można wycisnąć z hulajnogi? Ten start-up chce pobić światowy rekord
Reklama
Reklama

Karol Kierzkowski przypomniał również, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 82 par. 1 pkt 3, 7 i 8) „[…] kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Czego nie wolno trzymać w piwnicy? Co mówią regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

Konieczność przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w odniesieniu do piwnic i korytarzy piwnicznych podkreślają też regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Przykładowo, w Regulaminie ładu i porządku domowego w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Bydgoszczy (par. 1 ust. 8) można przeczytać: „Pomieszczenia wspólne budynków (klatki schodowe, korytarze, piwnice, wózkowanie, suszarnie itp.), oraz tereny zewnętrzne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich należy stosować zasady współżycia społecznego i porządkowe oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych”.

Natomiast par. 23 ust. 2 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM „Winogrady” w Poznaniu określa: „Niedopuszczalne jest umieszczanie na korytarzach, holach, klatkach schodowych, a także przejściach piwnicznych jakichkolwiek materiałów palnych (m.in.: szaf, stołów, krzeseł, foteli, dywanów, regałów, kartonów, sprzętu AGD czy wózków dziecięcych). Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np. rowerów, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej”. Natomiast par. 23 ust. 3 dodaje: „W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (benzyny, farb, rozpuszczalników itp.), jednośladów spalinowych, innych urządzeń spalinowych oraz urządzeń wspomaganych silnikami elektrycznymi i akumulatorami”. Z kolei par. 25 ust. 12 stanowi: „Zabrania się trzymania i dokarmiania jakichkolwiek zwierząt w piwnicach”.

Czytaj więcej

Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy

Podobne wytyczne można znaleźć w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi. Zgodnie z par. 21 ust. 10: „Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt i ptaków w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych”. Natomiast według par. 22 ust. 3: „Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących”.

Reklama
Reklama

Czego nie powinno się trzymać w piwnicy? O tym warto pamiętać

Istnieje jeszcze szereg rzeczy, których nie powinno się trzymać w piwnicy. Mowa przede wszystkim o przedmiotach, które – ze względu na wilgoć i temperaturę w pomieszczeniach piwnicznych – mogą ulec zepsuciu lub uszkodzeniu. Wiele z nich może również stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe lub może przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia.

Jest wśród nich przede wszystkim sprzęt elektroniczny. W piwnicy nie powinno się trzymać także mebli i tekstyliów, jak również książek, gazet i dokumentów, które narażone są w tym miejscu na zawilgocenie i pleśń. Przedmioty te, zwłaszcza po dłuższym czasie, mogą przesiąknąć nieprzyjemnym zapachem, którego trudno będzie się pozbyć.

Ponadto piwnica nie jest odpowiednim miejscem do przechowywania przez dłuższy czas większych zapasów owoców i warzyw. Mimo że jest tutaj chłodniej niż w mieszkaniu, to nadal jednak temperatura może wynosić nawet kilkanaście stopni Celsjusza, co w połączeniu z wysoką zazwyczaj wilgotnością sprzyja szybkiemu psuciu się tego rodzaju zapasów. Dodatkowo owoce i warzywa mogą przyciągnąć do piwnicy myszy czy szczury, które zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w domach i blokach poszukują jedzenia.

Warto pamiętać też o tym, aby w piwnicy nie trzymać przedmiotów szczególnie wartościowych, takich jak np. drogie narzędzia, które są w tym miejscu narażone na kradzież.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Straż Pożarna Pożary elektryczne hulajnogi

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czego nie wolno przechowywać w piwnicy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi?
  • Jakie są przepisy dotyczące przechowywania hulajnóg i rowerów elektrycznych?
  • Jakie zagrożenia mogą stwarzać akumulatory i baterie w piwnicach?
  • Jakie regulacje obowiązują w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych w kontekście piwnic?
  • Jakie przedmioty są niewskazane do przechowywania w piwnicy ze względu na wilgoć i temperaturę?
  • Dlaczego piwnica nie jest odpowiednim miejscem do trzymania przedmiotów wartościowych i jakie są zagrożenia z tym związane?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Nadchodzi najpoważniejsza zmiana w polskiej ortografii od kilkudziesięciu lat
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Nieruchomości
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Dziennikarka TVP ofiarą pomówień wspomaganych przez AI. Jak walczyć z oczernianiem?
Dobra osobiste
Dziennikarka TVP ofiarą pomówień wspomaganych przez AI. Jak walczyć z oczernianiem?
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Jest pierwsze weto. Karol Nawrocki mówi o „szantażu wobec społeczeństwa"
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie