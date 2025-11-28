Hongkong. Już 128 ofiar śmiertelnych pożaru w kompleksie Wang Fuk Court, ważny komunikat straży

Aktualizacja: 28.11.2025 12:38 Publikacja: 28.11.2025 08:12
Zgliszcza budynków Wang Fuk Court w Hongkongu
Foto: Reuters/Tyrone Siu
W kompleksie ośmiu wieżowców Wang Fuk Court w północnej dzielnicy Tai Po, gdzie mieszkało ponad 4600 osób, trwał remont. Wokół budynków rozstawione było bambusowe rusztowanie, osłonięte zieloną siatką. W środę po południu wybuchł tam pożar. Podczas akcji strażacy musieli zmagać się z upałem, gęstym dymem oraz walącymi się rusztowaniami i gruzami, próbując dotrzeć do osób uwięzionych na górnych piętrach.
W piątek rano strażacy kontynuowali pracę we wciąż tlącym się kompleksie. – Postaramy się siłą wejść do wszystkich mieszkań w siedmiu budynkach, aby mieć pewność, że nie ma już żadnych innych ofiar – zapowiedział reporterom zastępca szefa straży pożarnej Derek Chan.
W czwartek wczesnym rankiem za zaginione uznawano 279 osób. Chan powiedział, że obecnie 25 zgłoszeń o pomoc do straży pożarnej „pozostaje nierozwiązanych”, w tym trzy z ostatnich godzin.
Jak powiedział Chan, większość ofiar znaleziono w dwóch wieżach kompleksu.
Hongkong. Ratownicy w trakcie akcji w kompleksie Wang Fuk Court
Foto: Reuters/Maxim Shemetov
Zdarzenie okazało się najtragiczniejszym w skutkach pożarem w Hongkongu od 1948 r., kiedy to w pożarze magazynu zginęło 176 osób.
Pożar porównywany jest do pożaru Grenfell Tower w Londynie, w którym w 2017 r. zginęły 72 osoby. Również wtedy za powstanie pożaru obwiniono firmy montujące na zewnątrz łatwopalne okładziny, wskazywano także na zaniedbania ze strony władz i branży budowlanej.
Policja jeszcze w czwartek aresztowała pod zarzutem zabójstwa dwóch dyrektorów i inżyniera-konsultanta z firmy budowlanej Prestige Construction, która od ponad roku wykonywała prace konserwacyjne na terenie Wang Fuk Court. – Mamy powody, by sądzić, że osoby odpowiedzialne za remont budynków dopuściły się rażącego zaniedbania, co doprowadziło do tego wypadku i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się pożaru, skutkując licznymi ofiarami – mówiła nadinspektor policji Eileen Chung.
Władze poinformowały, że podczas rewizji w biurze firmy policja skonfiskowała dokumenty przetargowe, listę pracowników, 14 komputerów i trzy telefony komórkowe.
Szef administracji Hongkongu John Lee poinformował, że rząd utworzy fundusz w wysokości 300 milionów dolarów hongkońskich (39 milionów dolarów) na pomoc mieszkańcom, a niektóre z największych notowanych na giełdzie spółek zapowiedziały przekazanie darowizn.
Drugiej nocy po pożarze dziesiątki ewakuowanych rozłożyły materace w pobliskim centrum handlowym. Wielu z nich stwierdziło, że oficjalne ośrodki ewakuacyjne powinny być przeznaczone dla osób w większej potrzebie.
Ludzie – od osób starszych po dzieci w wieku szkolnym – otuleni kołdrami tłoczyli się w namiotach rozstawionych przed restauracjami i sklepami, podczas gdy wolontariusze rozdawali przekąski i artykuły toaletowe.
Hongkong, jedno z najgęściej zaludnionych miast świata, jest usiany wielopiętrowymi kompleksami mieszkalnymi. Wysokie ceny nieruchomości od dawna budzą niezadowolenie mieszkańców.
Władze Hongkongu i Komunistycznej Partii Chin szybko zareagowały, pokazując, że przywiązują ogromną wagę do tragedii, którą – jak zauważa Reuters – postrzegały jako potencjalny test wpływów Pekinu w tym półautonomicznym regionie.
Hongkong
Foto: Infografika PAP
