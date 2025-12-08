Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami

Aktualizacja: 08.12.2025 22:13 Publikacja: 08.12.2025 16:12
Sejsmograf
Foto: Adobe Stock
Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate po tym, jak trzęsienie ziemi nawiedziło znaczną część północnej i wschodniej Japonii o godz. 23:15.
Agencja dodała, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km.
W japońskiej skali intensywności sejsmicznej od 1 do 7, wstrząs w prefekturze Aomori osiągnął siłę „górnej 6” – jest to trzęsienie ziemi na tyle silne, że uniemożliwia utrzymanie pozycji stojącej i poruszanie się inaczej niż czołgając się. Podczas takich wstrząsów może zawalić się większość ciężkich mebli, a w wielu budynkach dochodzi do uszkodzenia płytek ściennych i szyb w oknach.
Jak donosi publiczna stacja telewizyjna NHK, około 10 kilometrów od prefektury Iwate w północno-wschodniej Japonii zaobserwowano tsunami. Fala o wysokości około 30 centymetrów, podobna została odnotowana dalej na północ od miasta Erimo, podał publiczny nadawca. NHK odnotował także, że w pobliżu miasta Urakawa fale mały wysokość ok. 30 cm.
Ostrzeżenie przed tsunami odwołano po ok. trzech godzinach od jego ogłoszenia.
Czytaj więcej
Które z trzęsień ziemi w historii pomiarów okazały się najsilniejsze? Gdzie wystąpiły i ile ofiar...
W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca – rocznie nawet 1,5 tys. Ogromna większość z nich jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom.
Czytaj więcej
Rząd Japonii ostrzegł przed możliwością wystąpienia kolejnych silnych trzęsień ziemi w wodach na...
Katastrofy naturalne na świecie
Foto: Infografika PAP
Japonia położona jest w tzw. Pierścieniu Ognia, składającym się z wulkanów i rowów oceanicznych, częściowo otaczających basen Pacyfiku; jest miejscem występowania około 20 proc. wszystkich trzęsień ziemi o magnitudzie 6,0 i większej.
11 marca 2011 roku Japonię nawiedziła jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii o magnitudzie 9,0.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Policja poinformowała, że najnowsza potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych pożaru w kompleksie mieszkalnym Wang...
Straż pożarna w Hongkongu poinformowała, że zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą w kompleksie mieszkalnym W...
Ogromny pożar, który wciąż szaleje w kompleksie apartamentowym w Hongkongu, w którym zginęło co najmniej 65 osób...
Iran rozpoczął intensywne działania mające na celu wywołanie opadów, wykorzystując technikę zasiewania chmur. We...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Blisko milion mieszkańców północnej i wschodniej części Filipin ewakuowano w związku ze zbliżającym się do tego...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas