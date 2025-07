10 najsilniejszych, odnotowanych trzęsień ziemi. Magnituda, straty, liczba ofiar

1. Trzęsienie ziemi w Chile (maj 1960) o magnitudzie 9,5. Wydarzenie nazywane „wielkim trzęsieniem chilijskim” jest najsilniejszym odnotowanym dotychczas w historii pomiarów wstrząsem. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w okolicy miasta Valdivia. Na skutek zdarzenia (wstrząsy, osuwiska, tsunami) życie straciło ponad 1600 osób, a ponad 2 mln osób straciło dorobek życia.

2. Trzęsienie ziemi na Alasce (marzec 1964) o magnitudzie 9,2. Na skutek tzw. „wielkiego trzęsienia alaskańskiego” życie straciło 131 osób. Wstrząs trwał ok. 3 minuty doprowadzając do lokalnych przekształceń ziemi nawet do wysokości 15 m. Straty materialne oszacowano ówcześnie na ok. 2,3 miliarda dolarów.

3. Podwodne trzęsienie ziemi w pobliżu północnej Sumatry (grudzień 2004) o magnitudzie 9,1. Rekordowe fale tsunami o wysokości do 15 metrów dotknęły głównie wybrzeże Indonezji i Sri Lanki. Ostateczny bilans ofiar oszacowano na ponad 230 tys. osób.

4. Trzęsienie ziemi u wschodniego wybrzeża Japonii (marzec 2011) o magnitudzie 9,1. Wydarzenie nazywane także „trzęsieniem ziemi w Tōhoku 2011” wywołało gigantyczną falę tsunami, która doprowadziła m.in. do uszkodzenia elektrowni atomowej w Fukushimie. Katastrofa pochłonęła prawie 16 tys. ofiar, a ponad 2 tys. uznaje się do dziś za zaginionych.