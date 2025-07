Jednak kontrolerów NIK to nie przekonało. „Udzielenie dotacji celowej, co wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spełniającej wymagania ustawy o finansach publicznych, daje udzielającemu dotację większą kontrolę zarówno nad sposobem wykonania zadań o wartości prawie 20 mln zł, jak i nad sposobem wydatkowania środków z dotacji” – napisali. „Wdrożone mechanizmy kontroli zarządczej okazały się nieskuteczne, bowiem do 25 marca 2025 roku minister nie posiadał informacji na temat wydatkowania środków na działania popowodziowe” – dodali.

Foto: Paweł Krupecki

Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że katastrofalnej powodzi można było uniknąć

Zdaniem NIK w całym 2024 roku Wody Polskie otrzymały z ministerstwa łącznie 787,6 mln zł w formie dotacji podmiotowej, a kontrowersje może budzić wspomniane 20 mln zł na walkę ze skutkami powodzi. Na co poszły te środki? Z analizy NIK wynika, że chodziło głównie o sfinansowanie usunięcia rumoszu drzewnego z koryta rzeki Biała Lądecka. I choć to tylko jeden z elementów całokształtu walki rządu z powodzią, nie są to pierwsze zastrzeżenia NIK.

Trzeba jasno powiedzieć, że brak tych inwestycji spowodował, że mamy do czynienia z tak wielką tragedią prezes NIK Marian Banaś

Choć wyniki całkowitej kontroli NIK mają być znane dopiero za dwa miesiące, już w ubiegłym roku prezes izby Marian Banaś mówił w rozmowie z Onetem, że tak drastycznych skutków powodzi można było uniknąć. – Mamy poważne zastrzeżenia co do inwestycji i projektów przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry, Wisły, które po prostu się rozciągają w czasie. I one nie zostały zakończone. Właściwie od ośmiu lat każdego roku prowadzimy kontrole, badamy sprawozdania finansowe z tych inwestycji – zaznaczył Banaś.