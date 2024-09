Zakazy i nakładanie obowiązków dotyczących konkretnych obszarów czy miejsc mają być zarządzane przez właściwego wojewodę. Odmowa zastosowania się do tych ograniczeń podlega karze aresztu lub grzywny.

Jak zaznacza rząd w uzasadnieniu rozporządzenia, reżim stanu klęski żywiołowej ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie działań ratowniczych, usprawnić przemieszczanie się pojazdów niosących pomoc, a także usprawnić współdziałanie organów państwa.

W praktyce ten reżim oznacza, że można nakazać np. ewakuację z określonego terenu czy zakazać poruszania się prywatnymi samochodami. Naruszenie takich zarządzeń będzie przestępstwem. To istotna różnica w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, gdy straż pożarna lub policja mogła jedynie apelować o ewakuację do osób zamieszkałych na danym terenie.

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowego oświadczenia dla mediów podkreślił, że nakazy wynikające z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej mają być stosowane powściągliwie.



Stan klęski żywiołowej – lista powiatów

W poniedziałek popołudniu w Dzienniku Ustaw ukazał się pełny tekst rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1365). Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli już obowiązuje.



Oto lista powiatów objętych stanem klęski żywiołowej: