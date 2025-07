Rząd zmieni przepisy o zawodach adwokata i radcy. Projekt po wakacjach

Projekty zmian zaproponowały same samorządy adwokatów i radców w formie petycji. Na wtorkowym posiedzeniu komisji ich przedstawiciele mogli odnieść się do uwag Ministerstwa Sprawiedliwości do tych propozycji. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA wskazała, że w uwagach tych podzielono adwokackie postulaty na trzy kategorie.

Pierwsza z nich obejmuje te, które nie budzą zastrzeżeń i dotyczą technicznych aspektów funkcjonowania samorządu. Chodzi tu np. o ustawowe dopuszczenie posiedzeń zdalnych organów samorządu (dziś odbywają się one w tej formie na podstawie regulaminu). Kategoria druga, to propozycje wymagające według MS szerszych konsultacji, np. zasady orzekania o niezdolności adwokata do wykonywania zawodu. Zdaniem samorządu także te kwestie można omówić na poziomie komisji.

– Chodzi tu realnie o usunięcie jednego słowa. Dziś ustawa mówi o stwierdzeniu „trwałej niezdolności” do wykonywania zawodu. Jednak obecnie stwierdzenie takiej „trwałości” jest medycznie niemożliwe, gdyż potencjalnie każdą przyczynę niezdolności można wyleczyć –mówiła w Sejmie Dorota Kulińska.

Trzecia kategoria to przepisy, które są do co zasady nieakceptowalne dla ministerstwa sprawiedliwości. Wśród nich znalazły się zmiany w wymogach egzaminacyjnych oraz zdefiniowanie pomocy prawnej i zastrzeżenie, że mogą ją świadczyć jedynie adwokaci. Właśnie tak ostre ograniczenie wzbudziło sprzeciw resortu. Dorota Kulińska wskazała jednak, że wynika ono z tego, że prawo o adwokaturze dotyczy siłą rzeczy tylko adwokatów. Podobne rozwiązania można zatem wprowadzić także do ustaw o innych zawodach prawniczych. Kwestie te opracować powinien wspólny zespół MS i samorządów zawodowych.