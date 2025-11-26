Aktualizacja: 26.11.2025 17:41 Publikacja: 26.11.2025 16:09
Foto: Adobe Stock
Takie wnioski płyną z uzasadnienia postanowienia wydanego przez Izbę Karną SN w sprawie zagadnienia prawnego, które skierował do niej warszawski sąd okręgowy. Rozpatrywał on bowiem apelację od wyroku sądu rejonowego, który rozpatrzył sprawę kobiety oskarżonej o dokonanie obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. Mowa o czynie z art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym lub dokonywanie obrotu takimi produktami.
Przy wjeździe do Polski kobieta zgłosiła do odprawy celnej na lotnisku podrobiony towar z Chin, w tym torebki i garderobę znanych marek m.in. Louis Vuitton oraz Chanel. Podróbki zostały jednak zatrzymane przez celników, a ich właścicielkę oskarżono o obrót nimi. Sąd rejonowy uznał, że kobieta usiłowała dokonać obrotu poprzez import, ale zgłaszając towar celnikom odstąpiła od dokonania czynu. W konsekwencji jej sprawę umorzono. Oskarżyciel posiłkowy wniósł apelację, która trafiła do stołecznego sądu okręgowego.
Czytaj więcej
W 2026 r. zniknie zwolnienie z cła dla małych przesyłek. Ma to powstrzymać import tanich towarów...
Ten ostatni nie wydał jednak wyroku. Stwierdził za to, że orzecznictwo sądów dotyczące kwalifikacji zachowania importera sprowadzającego podrobione towary jest niejednolite i sformułował zagadnienie prawne. Sprowadzało się ono do pytania: czy za samo przywiezienie podrobionych towarów do Unii Europejskiej grozi kara oraz czy import podróbek, bez oferowania ich do sprzedaży, należy uznawać za obrót towarami?
Nad tym pytaniem pochylił się w środę trzyosobowy skład Izby Karnej SN, który odmówił jednak udzielenia odpowiedzi. Przyczyną było wadliwe sformułowanie zagadnienia, abstrakcyjna treść pytania nieosadzona na gruncie sprawy oraz chęć uzyskania „porady prawnej”.
W obszernym uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Najwyższy odniósł się jednak do problemu prawnego. – Trudno przyjąć, że sam import towaru oznaczonego podrobionym znakiem towarowym, czyli samo wwiezienie towaru do Polski jest wprowadzeniem towaru do obrotu jako czyn dokonany. Oczywiście nie twierdzimy, że taki czyn jest zachowaniem niekaranym – stwierdził sędzia Zbigniew Puszkarski.
Zastrzegł przy tym, że przy ocenie takiego zachowania można uwzględnić chociażby usiłowanie dokonania obrotu podrobionym towarem.
Sąd Najwyższy podkreślił, że w ustawie Prawo własności przemysłowej „usytuowano importowanie towaru na przedpolu samego wprowadzenia go do obrotu”. – Czyli sam import nie jest obrotem towarem. (…) Dopiero przekazanie towaru zaimportowanego jest dokonaniem obrotu tym towarem, a nie sam import, który polega na przemieszczeniu rzeczy z zagranicy na terytorium Polski, czy wspólnotowy obszar celny – argumentował sędzia.
Czytaj więcej
Przodujemy w UE pod względem strat powodowanych fałszowaniem markowych produktów. W branży odzież...
Podkreślił przy tym, że dla oceny, czy mamy do czynienia z obrotem podróbkami, duże znaczenie ma kwestia przeniesienia władztwa nad towarem, które jest wymagane przy stwierdzaniu obrotu. Nie zgodził się przy tym z poglądem, że władztwo nad przedmiotami traci się poprzez sam import. – Osoba, która dokonuje importu przez sam fakt przewiezienia towaru do Polski nie traci jeszcze władztwa nad tym towarem – uznał SN.
W rezultacie warszawski sąd okręgowy, który zadał pytanie, musi sam rozstrzygnąć, czy zachowanie oskarżonej kobiety było przygotowaniem, usiłowaniem czy dokonaniem obrotu podrobionymi towarami. A to, jak się wydaje, niełatwe zadanie. Część sądów uznaje bowiem, że w sytuacjach, w których importowane podróbki nie są oferowane do sprzedaży ani udostępniane mamy do czynienia z niekaralnym posiadaniem towaru i nie można mówić ani o usiłowaniu, ani o dokonaniu czynu zabronionego.
Nie brakuje jednak orzeczeń, w których przyjęto, że importer – z racji samego sprowadzenia podrobionych produktów – odpowiada za czyn ze wspomnianego art. 305 p.w.p. Chociażby w wyrokach warszawskiego sądu apelacyjnego i rzeszowskiego sądu okręgowego stwierdzono, że dokonanie obrotu towarem to nie tylko jego sprzedaż, ale także sam import.
Jest jeszcze trzeci kierunek wykładni, który stosują sądy. Zgodnie z nim samo sprowadzenie podrobionych produktów wyczerpuje znamiona usiłowania dokonania obrotu towarem. W tym przypadku pojawia się jednak wątpliwość, czy sam import na wspólnotowy obszar celny, bez oferowania towaru potencjalnym klientom, oznacza przekroczenie stadialnej fazy przygotowania. Przyjmuje się bowiem, że usiłowanie oznacza, iż zachowanie sprawcy ma charakter ostatniej fazy do urzeczywistnienia zamiaru.
Sygnatura akt: I KZP 2/25
Czytaj więcej
Przyzwolenie dla towarów z nielegalnego źródła jest u nas niebezpiecznie wysokie – wynika z unijn...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takie wnioski płyną z uzasadnienia postanowienia wydanego przez Izbę Karną SN w sprawie zagadnienia prawnego, które skierował do niej warszawski sąd okręgowy. Rozpatrywał on bowiem apelację od wyroku sądu rejonowego, który rozpatrzył sprawę kobiety oskarżonej o dokonanie obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. Mowa o czynie z art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym lub dokonywanie obrotu takimi produktami.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Państwo członkowskie, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci, ale ma obowiąz...
Na karę ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 50 tys. zł grzywny warszawski sąd okręgowy skazał w...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Sąsiedzi jednak będą mogli reprezentować członków spółdzielni na walnych zgromadzeniach. Posłowie nie zgodzili s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas