Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Afera o oficjalne zdjęcia małżonki Beniamina Netanjahu. „Coś jest na nich nie tak”

Zdjęcia, przedstawiające premiera Izraela Beniamin Netanjahu wraz z żoną Sarą, ambasadorem USA Mike'iem Huckabee i grupą izraelskich żołnierzy, zapalających świece chanukowe przy Ścianie Płaczu, najświętszym miejscu modlitwy Żydów, stały się w Izraelu powodem powszechnej krytyki. Na zdjęciach - jak zauważa Associated Press - „coś jest nie tak”.

Publikacja: 11.01.2026 12:51

Sara Netanjahu towarzysząca Beniaminowi Netanjahu podczas wizyty w Waszyngtonie, zdjęcie archiwalne

Sara Netanjahu towarzysząca Beniaminowi Netanjahu podczas wizyty w Waszyngtonie, zdjęcie archiwalne z lipca 2025 r.

Foto: PAP/EPA/Celal Gunes/Anadolu/ABACAPRESS.COM

Bartosz Lewicki

Skóra Sary Netanjahu jest pozbawiona porów, jej oczy są wyraźnie podkreślone, a włosy perfekcyjnie uczesane – opisuje AP. Pytani o to urzędnicy przyznają, że ten wygląd jest wynikiem mocnego retuszu.

Krytycy twierdzą, że problem nie leży w korzystaniu z oprogramowania do edycji zdjęć, które jest powszechne na kontach celebrytów i osób publicznych w mediach społecznościowych. Ich zdaniem problemem jest rozpowszechnianie zdjęć w oficjalnych komunikatach rządowych, a to – twierdzą – zniekształca rzeczywistość, narusza zasady etyczne i zagraża zasadom archiwizowania i prowadzenia oficjalnej dokumentacji.

– Wszystkie zdjęcia, które do dziś znajdują się w izraelskich archiwach, to autentyczne obrazy rzeczywistości, uchwycone obiektywami aparatów fotograficznych od momentu powstania państwa – powiedział Shabi Gatenio, doświadczony dziennikarz polityczny, który ujawnił tę historię w izraelskim portalu The Seventh Eye. Te obrazy, jeśli trafią do bazy danych, na zawsze zarażą ją wirtualną rzeczywistością, która nigdy nie istniała – stwierdził.

Czytaj więcej

Donald Trump i Beniamin Netanjahu
Dyplomacja
Donald Trump staje w obronie Beniamina Netanjahu. „USA uratują Bibiego”

Rzecznik prasowy Sary Netanjahu nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Z kolei Nitzan Chen, dyrektor Biura Prasowego Rządu, powiedział agencji Associated Press, że wizerunek premiera nigdy nie jest manipulowany i że jego biuro nie będzie publikować w oficjalnym archiwum żadnych retuszowanych zdjęć.

Reklama
Reklama

Retuszowane zdjęcia Sary Netanjahu. „Czy to problem? Tak”

67-letnia Sara Netanyahu od dawna korzysta z programów do edycji zdjęć, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych. 

Dziennikarz Shabi Gatenio powiedział, że retusz na oficjalnych zdjęciach po raz pierwszy zauważył w lipcu ubiegłego roku, gdy premier Beniamin Netanjahu wraz z małżonką odwiedzili prezydenta USA Donalda Trumpa w Waszyngtonie, a także we wrześniu, gdy Sara Netanjahu dołączyła do męża na płycie lotniska przed podróżą do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wówczas biuro premiera opublikowało materiał filmowy z pożegnania wraz ze zdjęciem, którego autorem jest Avi Ohayon, oficjalny fotograf rządowy.

Czytaj więcej

Żona Netanjahu chciała wtargnąć do kabiny pilota? Nie przywitał jej
Polityka
Żona Netanjahu chciała wtargnąć do kabiny pilota? Nie przywitał jej

Porównując zdjęcie z surowym nagraniem wideo, Hany Farid, ekspert informatyki śledczej z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, powiedział, że obraz został poddany obróbce, w tym manipulacjom mającym na celu wygładzenie skóry i usunięcie zmarszczek u Sary Netanyahu. Zdjęcia przedstawiające spotkanie pani Netanjahu z wiceprezydentem J.D. Vance’em i jego żoną Ushą w Waszyngtonie również zostały poddane retuszowi. – Przeprowadzono kilka edycji w Photoshopie, żeby – nazwijmy to – upiększyć, rozjaśnić i wygładzić twarz –powiedział Farid.

– Czy to nikczemne? Nie. Czy to problem? Tak. Chodzi o coś więcej niż tylko o to, że »użyła programu graficznego, żeby wyglądać młodziej«. Chodzi o zaufanie. Dlaczego miałbym ufać jakiemukolwiek oficjalnemu zdjęciu pochodzącemu z tej administracji? – pyta ekspert. 

Edytowanie zdjęć nie jest karalne. „Kwestią jest transparentność”

Nitzan Chen, szef Biura Prasowego Rządu, powiedział, że prawnicy urzędu próbują ustalić, jak postępować ze zdjęciami „przetwarzanymi przez osoby inne niż oficjalni fotografowie” i jak je prawidłowo identyfikować. Dodał, że izraelski resort sprawieddliwości bada również „kryteria, ograniczenia i możliwości” edytowanych zdjęć, choć podkreślił, że retuszowanie zdjęć nie jest nielegalne. Kwestią jest, jak powiedział, transparentność przy wprowadzaniu takich zmian.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sara i Benjamin Netanjahu
Polityka
Sprzątała u premiera Izraela. "Byłam jak niewolnica"

Na razie biuro postanowiło dodawać nazwisko Sary Netanjahu do komunikatów prasowych zawierających retuszowane zdjęcia. Od listopada takie oznaczenie pojawia się w komunikatach prasowych na zdjęciach, na których uśmiecha się do Donalda Trumpa i rodziny ostatniego zakładnika w Strefie Gazy w Waszyngtonie, odwiedza synagogę w Miami i uczestniczy w pogrzebie izraelskiego burmistrza.

Co najmniej jeden portal, Times of Israel, zapowiedział, że nie będzie już publikować oficjalnych zdjęć państwowych, które zostały zmanipulowane.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Osoby Beniamin Netanjahu
Protest w Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu
Społeczeństwo
W Iranie rośnie liczba zabitych, władze ostrzegają USA, ale szukają dróg ucieczki
Funkcjonariusz federalnej służby ICE podczas kontroli drogowej w Minneapolis
Społeczeństwo
„WSJ”: Agenci imigracyjni oddali strzały w kierunku cywilnych pojazdów w co najmniej 13 przypadkach
Protest przed Białym Domem po zastrzeleniu przez agenta ICE 37-latki
Społeczeństwo
USA: Po tragedii w Minneapolis amerykański funkcjonariusz znów użył broni
Zdjęcie Nicolása Maduro w dresie Nike na pokładzie USS Iwo Jima
Społeczeństwo
Dres Nicolása Maduro viralem. Internauci wykupują produkt znanej marki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat
Społeczeństwo
Korea Południowa pogrąża się w superstarzeniu. Są nowe dane
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama