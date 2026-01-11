Afera o oficjalne zdjęcia małżonki Beniamina Netanjahu. „Coś jest na nich nie tak”

Skóra Sary Netanjahu jest pozbawiona porów, jej oczy są wyraźnie podkreślone, a włosy perfekcyjnie uczesane – opisuje AP. Pytani o to urzędnicy przyznają, że ten wygląd jest wynikiem mocnego retuszu.

Krytycy twierdzą, że problem nie leży w korzystaniu z oprogramowania do edycji zdjęć, które jest powszechne na kontach celebrytów i osób publicznych w mediach społecznościowych. Ich zdaniem problemem jest rozpowszechnianie zdjęć w oficjalnych komunikatach rządowych, a to – twierdzą – zniekształca rzeczywistość, narusza zasady etyczne i zagraża zasadom archiwizowania i prowadzenia oficjalnej dokumentacji.

– Wszystkie zdjęcia, które do dziś znajdują się w izraelskich archiwach, to autentyczne obrazy rzeczywistości, uchwycone obiektywami aparatów fotograficznych od momentu powstania państwa” – powiedział Shabi Gatenio, doświadczony dziennikarz polityczny, który ujawnił tę historię w izraelskim portalu The Seventh Eye. – Te obrazy, jeśli trafią do bazy danych, na zawsze zarażą ją wirtualną rzeczywistością, która nigdy nie istniała – stwierdził.

Rzecznik prasowy Sary Netanjahu nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Z kolei Nitzan Chen, dyrektor Biura Prasowego Rządu, powiedział agencji Associated Press, że wizerunek premiera nigdy nie jest manipulowany i że jego biuro nie będzie publikować w oficjalnym archiwum żadnych retuszowanych zdjęć.