Amerykańska gazeta podała, że Andrij Jermak wymienił z jej dziennikarzem kilka wiadomości tekstowych. „Jadę na front i jestem gotowy na wszelkie środki odwetowe” – napisał polityk, uznawany do piątku za drugą najważniejszą osobę na Ukrainie. „Jestem uczciwym i przyzwoitym człowiekiem” – oświadczył.

Jermak kilkukrotnie podkreślił, że był w Kijowie od momentu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. „Służyłem Ukrainie i byłem w Kijowie 24 lutego” – zaznaczył, odnosząc się do 2022 roku.

Afera korupcyjna na Ukrainie. Andrij Jermak zabrał głos po swojej dymisji

„The New York Post” zacytował wiadomości, wysłane przez Jermaka. „Zostałem zbezczeszczony, a moja godność nie była chroniona, mimo że byłem w Kijowie od 24 lutego” – napisał były już szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. „Dlatego nie chcę stwarzać Zełenskiemu problemów, jadę na front” – zadeklarował Andrij Jermak, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących tego wyjazdu.

„Jestem zniesmaczony skierowanym w moją stronę brudem, a jeszcze bardziej zniesmaczony brakiem wsparcia ze strony tych, którzy znają prawdę” – napisał, przepraszając przy tym, jeśli nie będzie odbierał telefonów.