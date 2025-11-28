Afera korupcyjna na Ukrainie. Andrij Jermak rezygnuje

„Jestem wdzięczny Andrijowi za konsekwentne przedstawianie stanowiska Ukrainy przy stole negocjacyjnym dokładnie tak, jak powinno być ono przedstawione. Jego stanowisko zawsze było głęboko patriotyczne” - stwierdził Zełenski. „Chcę jednak uniknąć wszelkich plotek i zbędnych spekulacji. Jeśli chodzi o przyszłego szefa urzędu, jutro przeprowadzę konsultacje z osobami, które mogą być odpowiednie do kierowania tą instytucją” - dodał.

Afera korupcyjna w ukraińskim Enerhoatomie

Największa afera korupcyjna za rządów Wołodymyra Zełenskiego dotyczy państwowego koncernu energetycznego Enerhoatom. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) ujawniło schemat, w którym urzędnicy, biznesmeni i politycy pobierali łapówki od kontrahentów w wysokości 10-15% wartości kontraktów. Środki te legalizowano w "pralni" w centrum Kijowa i wyprowadzano za granicę, co najmniej 100 mln dolarów.

Grupa stworzyła "szlaban" – mechanizm blokujący kontrakty dla tych, którzy nie płacili haraczu. NABU zebrało 1000 godzin nagrań w ramach operacji "Midas", trwającej 15 miesięcy. Zatrzymano pięć osób, siedmiu postawiono zarzuty; wśród nich były wicepremier Ołeksij Czernyszow i Timur Mindycz, znajomy Zełenskiego, który uciekł do Izraela.

W związku z aferą do dymisji podało się dwoje ministrów rządu Ukrainy, minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz były szef tego resortu, minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko.

Skutki polityczne i międzynarodowe

Afera zagraża reputacji Zełenskiego i jego poparciu w sondażach, a także grozi kryzysem politycznym w ogarniętym wojną z Rosją kraju. Sprawa komplikuje pomoc międzynarodową, a także przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej – wspominał o tym m.in. premier Donald Tusk.