Afera korupcyjna na Ukrainie. Andrij Jermak rezygnuje

Aktualizacja: 28.11.2025 17:36 Publikacja: 28.11.2025 16:35
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak
Foto: Reuters, Gleb Garanich
Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) prowadzili w piątek przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka – poinformowało NABU na swoim kanale w serwisie Telegram.
Przeszukanie ma związek z operacją służb pod kryptonimem „Midas", badającą największą aferę w ukraińskim sektorze energetycznym, w którą zamieszani mają być najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego.
„W czasie, gdy cała uwaga skupiona jest na dyplomacji i obronie kraju w czasie wojny, musimy czerpać z naszej wewnętrznej siły… a aby ta wewnętrzna siła przetrwała, nie może być żadnych przeszkód od czegokolwiek innego niż obrona Ukrainy. Chcę, żeby nikt nie miał wątpliwości co do naszego kraju" - przekazał Zełenski na telegramie.
Poinformował, że urząd prezydenta Ukrainy przejdzie całkowitą przebudowę. Jego szef, Andrij Jermak, złożył rezygnację.
„Jestem wdzięczny Andrijowi za konsekwentne przedstawianie stanowiska Ukrainy przy stole negocjacyjnym dokładnie tak, jak powinno być ono przedstawione. Jego stanowisko zawsze było głęboko patriotyczne” - stwierdził Zełenski. „Chcę jednak uniknąć wszelkich plotek i zbędnych spekulacji. Jeśli chodzi o przyszłego szefa urzędu, jutro przeprowadzę konsultacje z osobami, które mogą być odpowiednie do kierowania tą instytucją” - dodał.
Największa afera korupcyjna za rządów Wołodymyra Zełenskiego dotyczy państwowego koncernu energetycznego Enerhoatom. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) ujawniło schemat, w którym urzędnicy, biznesmeni i politycy pobierali łapówki od kontrahentów w wysokości 10-15% wartości kontraktów. Środki te legalizowano w "pralni" w centrum Kijowa i wyprowadzano za granicę, co najmniej 100 mln dolarów.
Grupa stworzyła "szlaban" – mechanizm blokujący kontrakty dla tych, którzy nie płacili haraczu. NABU zebrało 1000 godzin nagrań w ramach operacji "Midas", trwającej 15 miesięcy. Zatrzymano pięć osób, siedmiu postawiono zarzuty; wśród nich były wicepremier Ołeksij Czernyszow i Timur Mindycz, znajomy Zełenskiego, który uciekł do Izraela.
W związku z aferą do dymisji podało się dwoje ministrów rządu Ukrainy, minister energetyki Switłana Hrynczuk oraz były szef tego resortu, minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko.
Afera zagraża reputacji Zełenskiego i jego poparciu w sondażach, a także grozi kryzysem politycznym w ogarniętym wojną z Rosją kraju. Sprawa komplikuje pomoc międzynarodową, a także przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej – wspominał o tym m.in. premier Donald Tusk.
– Mówiłem prezydentowi Zełenskiemu, żeby uważał na każdy najmniejszy objaw korupcji w swoim otoczeniu, bo to dla jego reputacji ma kluczowe znaczenie – podkreślił premier w połowie listopada. Przypomniał, że dla Unii Europejskiej skuteczna walka z korupcja jest niezbywalnym warunkiem do przyjęcia państwa w szeregi UE.
Jesienią tego roku, mimo trwającej wojny, tysiące Ukraińców wyległo na ulice w proteście przeciwko próbie podporządkowania niezależnych instytucji zwalczających korupcję Prokuraturze Generalnej, bezpośrednio zależnej od prezydenta.
Uchwaloną w ekspresowym tempie ustawę nr 12414 można uznać za największy błąd w karierze politycznej Zełenskiego. W ciągu 24 godzin (pod pretekstem walki z rosyjskimi wpływami) pozbawiono niezawisłości najważniejsze organy antykorupcyjne w kraju – Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalistyczną Antykorupcyjną Prokuraturę (SAP) podporządkowano Prokuratorowi Generalnemu (mianowanemu przez prezydenta). Decyzja ta de facto wstrzymała dalszą integrację Ukrainy z Unią Europejską i wywołała zaniepokojenie we wspierających Kijów stolicach.
Wielotygodniowe manifestacje, ale też głosy niepokoju dobiegające ze strony sojuszników Ukrainy sprawiły, że prezydent Zełenski przygotował projekty ustaw przywracające niezależność dwóch kluczowych instytucji antykorupcyjnych, a pod koniec lipca ukraiński parlament przyjął je jednomyślnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) prowadzili w piątek przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka – poinformowało NABU na swoim kanale w serwisie Telegram.
Przeszukanie ma związek z operacją służb pod kryptonimem „Midas", badającą największą aferę w ukraińskim sektorze energetycznym, w którą zamieszani mają być najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego.
Premier Węgier Viktor Orbán potwierdził, że jest w drodze na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Mo...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Donald Trump ogłosił, że jego administracja podejmie działania, które mają na stałe wstrzymać imigrację do USA z...
20-letnia Sarah Beckstrom, żołnierka Gwardii Narodowej, jedna z dwóch osób rannych w pobliżu Białego Domu po ata...
Grupa oficerów armii ogłosiła przejęcie władzy w Gwinei Bissau, dzień przed planowanym ogłoszeniem wyników wybor...
Dwoje szwajcarskich parlamentarzystów zwróciło się do prokuratorów z prośbą o zbadanie czy prezenty, które wedłu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas