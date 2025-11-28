Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Viktor Orbán potwierdza: spotkam się w Moskwie z Władimirem Putinem

Premier Węgier Viktor Orbán potwierdził, że jest w drodze na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Moskwie. Zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie.

Publikacja: 28.11.2025 09:11

Viktor Orbán

Viktor Orbán

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Bartosz Lewicki

– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu rozmowy,  zamieszczonym na jego koncie na Facebooku.

Viktor Orbán o Ukrainie: raczej nie da się uniknąć tego tematu

Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.

W przeciwieństwie do przywódców innych państw Unii Europejskiej premier Węgier utrzymuje związki z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. Węgry w dużej mierze nadal opierają swoją politykę energetyczną na dostawach rosyjskiej energii, wbrew wysiłkom UE, która dąży do zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji – przypomina Reuters.

Czytaj więcej

Wizyta Viktora Orbánaw Białym Domu, 7 listopada 2025
Dyplomacja
Orbán żąda rozmów z Rosją i natychmiastowej blokady pomocy dla Ukrainy
Reklama
Reklama

Węgierski rząd od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Unią Europejską. W ocenie węgierskiego rządu przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Unii Europejskiej.

Piątkowe spotkanie Orbána będzie trzecią rozmową węgierskiego premiera z Władimirem Putinem od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Viktor Orbán planuje szczyt pokojowy w Budapeszcie? 

Węgierskie media o planach wizyty premiera w Moskwie informowały jeszcze w środę 27 listopada. W czwartek szef kancelarii Orbána Gergely Gulyas doniesień ani nie potwierdził, ani im nie zaprzeczył.

Sam Orbán mówił wcześniej, że chce wznowić plany „szczytu pokojowego” w Budapeszcie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina w sprawie Ukrainy, który został odłożony w tym roku.

Węgry sprowadziły w 2025 r. z Rosji 8,5 miliona ton ropy naftowej i ponad 7 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego – poinformowało w oświadczeniu ministerstwo spraw zagranicznych Węgier. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa Węgry Osoby Viktor Orban Władimir Putin

– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu rozmowy,  zamieszczonym na jego koncie na Facebooku.

Viktor Orbán o Ukrainie: raczej nie da się uniknąć tego tematu

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Polityka
USA na stałe zamkną granice przed imigrantami z „państw Trzeciego Świata”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Sarah Beckstrom, ofiara ataku 29-letniego Afgańczyka
Polityka
Zmarła żołnierka Gwardii Narodowej postrzelona w Waszyngtonie. Nowe informacje o sprawcy
Żołnierze na ulicach Bissau
Polityka
Oficerowie ogłosili przejęcie władzy w Gwinei Bissau. Prezydent: Zostałem obalony
Donald Trump
Polityka
Rolex dla Donalda Trumpa w zamian za obniżenie ceł. Szwajcarscy parlamentarzyści żądają śledztwa
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Jordan Bardella i Marine Le Pen
Polityka
Francja: Czy Marine Le Pen znajdzie się w cieniu Jordana Bardelli?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama