Viktor Orbán potwierdza: spotkam się w Moskwie z Władimirem Putinem

– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu rozmowy, zamieszczonym na jego koncie na Facebooku.

Viktor Orbán o Ukrainie: raczej nie da się uniknąć tego tematu

Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.

W przeciwieństwie do przywódców innych państw Unii Europejskiej premier Węgier utrzymuje związki z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. Węgry w dużej mierze nadal opierają swoją politykę energetyczną na dostawach rosyjskiej energii, wbrew wysiłkom UE, która dąży do zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji – przypomina Reuters.