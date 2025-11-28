Viktor Orbán potwierdza: spotkam się w Moskwie z Władimirem Putinem

Aktualizacja: 28.11.2025 09:52 Publikacja: 28.11.2025 09:11
Viktor Orbán
Foto: Reuters/Jonathan Ernst
– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu rozmowy, zamieszczonym na jego koncie na Facebooku.
Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.
W przeciwieństwie do przywódców innych państw Unii Europejskiej premier Węgier utrzymuje związki z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. Węgry w dużej mierze nadal opierają swoją politykę energetyczną na dostawach rosyjskiej energii, wbrew wysiłkom UE, która dąży do zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji – przypomina Reuters.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán upatruje w tzw. planie pokojowym administracji Donalda Trumpa okazji...
Węgierski rząd od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Unią Europejską. W ocenie węgierskiego rządu przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Unii Europejskiej.
Piątkowe spotkanie Orbána będzie trzecią rozmową węgierskiego premiera z Władimirem Putinem od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.
Węgierskie media o planach wizyty premiera w Moskwie informowały jeszcze w środę 27 listopada. W czwartek szef kancelarii Orbána Gergely Gulyas doniesień ani nie potwierdził, ani im nie zaprzeczył.
Sam Orbán mówił wcześniej, że chce wznowić plany „szczytu pokojowego” w Budapeszcie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina w sprawie Ukrainy, który został odłożony w tym roku.
Węgry sprowadziły w 2025 r. z Rosji 8,5 miliona ton ropy naftowej i ponad 7 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego – poinformowało w oświadczeniu ministerstwo spraw zagranicznych Węgier.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu rozmowy, zamieszczonym na jego koncie na Facebooku.
Donald Trump ogłosił, że jego administracja podejmie działania, które mają na stałe wstrzymać imigrację do USA z...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
20-letnia Sarah Beckstrom, żołnierka Gwardii Narodowej, jedna z dwóch osób rannych w pobliżu Białego Domu po ata...
Grupa oficerów armii ogłosiła przejęcie władzy w Gwinei Bissau, dzień przed planowanym ogłoszeniem wyników wybor...
Dwoje szwajcarskich parlamentarzystów zwróciło się do prokuratorów z prośbą o zbadanie czy prezenty, które wedłu...
30-letni przywódca Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella po raz pierwszy wygrywa w sondażach ze wszystkimi kon...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas