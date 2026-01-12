Unia Europejska reaguje na kryzys w Iranie. Metsola zamyka PE, Kallas zapowiada sankcje

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjęła Unia Europejska w reakcji na kryzys w Iranie?

Dlaczego Parlament Europejski zakazał wstępu irańskim dyplomatom do swoich budynków?

Jakie sankcje zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wobec Iranu?

Jak międzynarodowa społeczność zareagowała na protesty i represje w Iranie?

Jakie były początki i przyczyny masowych protestów w Iranie?

Jakie stanowisko zajmuje prezydent USA Donald Trump wobec sytuacji w Iranie?

Prezydent Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła w liście do eurodeputowanych zakaz wstępu dla irańskich dyplomatów i urzędników reżimu do wszystkich budynków PE – w Brukseli, Strasburgu oraz sekretariacie w Luksemburgu. Osoby z irańskim paszportem będą sprawdzane przy wejściu, a te powiązane z władzami Teheranu natychmiast odmówione dostępu. Decyzja obowiązuje z natychmiastowym skutkiem.

Reklama Reklama

„Ludność Iranu może liczyć na wsparcie, solidarność i konkretne działania Parlamentu” - podkreśliła w liście Metsola.

W ten sposób PE reaguje na trwające od dwóch tygodni masowe protesty przeciwko półwieczu religijnej dyktatury, brutalnie tłumione przez reżim.