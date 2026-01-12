Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Unia Europejska reaguje na kryzys w Iranie. Metsola zamyka PE, Kallas zapowiada sankcje

Prezydent Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zaostrza działania wobec przedstawicieli reżimu w Teheranie po brutalnych atakach na demonstrantów w Iranie. Szefowa unijnej dyplomacji zapowiada sankcje.

Publikacja: 12.01.2026 17:09

W wielu miastach w Europie trwają manifestacje poparcia dla protestujących w Iranie

W wielu miastach w Europie trwają manifestacje poparcia dla protestujących w Iranie

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podjęła Unia Europejska w reakcji na kryzys w Iranie?
  • Dlaczego Parlament Europejski zakazał wstępu irańskim dyplomatom do swoich budynków?
  • Jakie sankcje zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wobec Iranu?
  • Jak międzynarodowa społeczność zareagowała na protesty i represje w Iranie?
  • Jakie były początki i przyczyny masowych protestów w Iranie?
  • Jakie stanowisko zajmuje prezydent USA Donald Trump wobec sytuacji w Iranie?

Prezydent Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła w liście do eurodeputowanych zakaz wstępu dla irańskich dyplomatów i urzędników reżimu do wszystkich budynków PE – w Brukseli, Strasburgu oraz sekretariacie w Luksemburgu. Osoby z irańskim paszportem będą sprawdzane przy wejściu, a te powiązane z władzami Teheranu natychmiast odmówione dostępu. Decyzja obowiązuje z natychmiastowym skutkiem.

„Ludność Iranu może liczyć na wsparcie, solidarność i konkretne działania Parlamentu” -  podkreśliła w liście Metsola.

W ten sposób PE reaguje na trwające od dwóch tygodni masowe protesty przeciwko półwieczu religijnej dyktatury, brutalnie tłumione przez reżim.

Czytaj więcej

Protest w Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu
Społeczeństwo
W Iranie rośnie liczba zabitych, władze ostrzegają USA, ale szukają dróg ucieczki
Reklama
Reklama

Międzynarodowe potępienie i wezwania do działania

Metsola w liście zasugerowała m.in. uznanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną oraz rozszerzenie sankcji na wszystkich odpowiedzialnych za represje, przemoc i egzekucje. „Ci na ulicach i więźniowie polityczni potrzebują więcej niż solidarności. Widzimy ich walkę o godność i wolność” – napisała, wskazując na blokadę komunikacji, zabójstwa i aresztowania.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapewniła, że Bruksela monitoruje sytuację, a Metsola na platformie X wezwała Europę do spełnienia „obowiązku działania”.

Rosnąca presja na nowe sankcje UE

W tym samym czasie szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, zapowiedziała propozycję dodatkowych sankcji wobec Iranu za krwawe represje.

- Mamy już szeroki pakiet sankcji za naruszenia praw człowieka, proliferację nuklearną i wsparcie Rosji w wojnie na Ukrainie. Jestem gotowa zaproponować dalsze restrykcje w odpowiedzi na brutalne tłumienie protestów – stwierdziła w rozmowie z Politico.

Według Kallas jest to najsilniejsza jak dotąd  reakcja Brukseli na sytuację w Iranie, gdzie według grup praw człowieka zginęło od 200 do ponad 500 demonstrantów od końca grudnia. Protesty, wywołane galopującą inflacją, przerodziły się w żądania obalenia rządów ajatollaha Alego Chameneiego. Irańskie media państwowe donoszą o użyciu ostrej amunicji, co spowodowało śmierć setek osób.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Złoto Iranu może trafić do skarbca Kremla. Tajna operacja Ił-76DT
Kruszce
Złoto Iranu może trafić do skarbca Kremla. Tajna operacja Ił-76DT

Międzynarodowe potępienie działań reżimu w Iranie

Liderzy Zachodu solidaryzują się z demonstrantami. W piątek kanclerz Niemiec Friedrich Merz, brytyjski premier Keir Starmer i francuski prezydent Emmanuel Macron wydali wspólne oświadczenie: „Głęboko niepokoją nas doniesienia o przemocy irańskich sił bezpieczeństwa i potępiamy zabójstwa protestujących”. USA i ONZ również wzywają do śledztwa.

Przyczyny protestów i brutalna odpowiedź Teheranu

Protesty wybuchły 28 grudnia po gwałtownym wzroście cen żywności i inflacji przekraczającej 40 proc., ale szybko ewoluowały w rewoltę przeciwko całemu systemowi i osiągnęły poziom niespotykany w 47-letniej historii Republiki Islamskiej.

Human Rights Activist News Agency protesty objęły ponad 180 miast w 31 prowincjach. Według  Aktywiści na rzecz Praw Człowieka w Iranie, organizacji pozarządowej z siedzibą w Waszyngtonie, dotąd zginęło 538 osób, w tym także z sił reżimu.

Ulice Teheranu, Isfahanu i innych miast wypełniły tysiące ludzi skandujących „Śmierć dyktatorowi!”. Reżim odpowiedział blokadą internetu, masowymi aresztowaniami i użyciem ostrej amunicji przez siły Basidż i Gwardię Rewolucyjną.

Reklama
Reklama

Trump nie wyklucza ingerencji w Iranie

Prezydent USA Donald Trump nie wyklucza bezpośredniej ingerencji w kryzys irański, zaostrzając retorykę wobec Teheranu w obliczu krwawego tłumienia protestów. W publicznych wypowiedziach i postach na platformie Truth Social ostrzegł reżim ajatollaha Alego Chameneiego, że w razie dalszych egzekucji pokojowych demonstrantów Stany Zjednoczone są „gotowe do działania” – co obejmuje zarówno wsparcie technologiczne, jak i potencjalne uderzenia militarne.

Trump podkreślił, iż rozważa „bardzo zdecydowane opcje”, w tym ataki z „przytłaczającą siłą, jakiej Iran nigdy nie doświadczył”, sygnalizując spotkanie z doradcami wojskowymi w tej sprawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Azja Iran
Samolot United Airlines przygotowuje się do lądowania na lotnisku w Nuuk
Polityka
Donald Trump chce Grenlandii. Jak UE i NATO mogą powstrzymać prezydenta USA?
Nursułtan Nazarbajew
Polityka
Pałace Kazachów w Londynie. Co się dzieje z klanem Nazarbajewa?
Demonstracja przed budynkiem sądu federalnego im. Daniela Patricka Moynihana w Nowym Jorku, przed kt
Polityka
Latynosi rozliczą Donalda Trumpa za Wenezuelę
Żołnierze Danii podczas ćwiczeń wojskowych na Grenlandii we wrześniu 2025 r. (fot. ilustracyjna)
Polityka
Wielka Brytania rozważa wysłanie wojska na Grenlandię? Minister mówi o normalnych rozmowach
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel Bermúdez odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa
Polityka
Donald Trump grozi kolejnemu państwu. „Zanim będzie za późno”. Jest odpowiedź
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama