Zajadłe walki koncentrują wokół dwóch miejscowości: Pokrowska w obwodzie donieckim i legendarnego Hulajpola w zaporoskich stepach. Na początku ubiegłego stulecia była to siedziba i rodzinna miejscowość słynnego wodza anarchistów Nestora Machny, walczącego w czasie wojny domowej w Rosji przeciwko białym i czerwonym w imię wolności.

Obecnie Rosjanie chcą ją zdobyć, by gdziekolwiek ogłosić sukces.

Armii Kremla nie udaje się otworzyć dróg do Słowiańska i Kramatorska

Najważniejszy jest jednak dla nich Pokrowsk. Już 16 października ogłosili jego podbój i do tej pory przegrywają walki miejskie. Ale po kolejnym ukraińskim kontrataku udało im się zebrać siły i wznowić szturm na ruiny miasteczka.

Zdobycie go otworzyłoby im drogę w kierunku Kramatorska, który wraz ze Słowiańskiem tworzy ostatnią dużą aglomerację miejską utrzymywaną przez ukraińską armię. Jednocześnie zagroziłoby od zachodu Konstantyniwce, ostatniej miejscowości broniącej od południa Kramatorska, w której już toczą się walki w miejskiej zabudowie.