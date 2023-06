Katastrofa na Dnieprze

Wysadzenie przez Rosjan zapory elektrowni kachowskiej wywołało falę powodziową, która płynąc w dół Dniepru, zagroziła co najmniej 80 ukraińskim miejscowościom, zarówno na oswobodzonym, zachodnim brzegu rzeki, jak i na wschodnim. Katastrofa ma ogromne rozmiary.

Cios w przemysł i rolników

Według prof. Uniwersytetu Chersońskiego Ihora Pyłypenko bezpośrednio zagrożonych jest ponad 400 tys. hektarów ziemi uprawnej w południowej Ukrainie (bez uwzględnienia ewentualnego wpływu powodzi na sąsiednie rzeki Boh i Inhulec oraz leżące tam pola uprawne). Specyfika ujść wszystkich trzech (w tym Dniepru) powoduje, że kataklizm na jednej oddziałuje na pozostałe. Tylko w rolnictwie powódź może pozbawić pracy nawet pół miliona ludzi.

Bezpośrednio zagrożony powodzią jest Chersoń, największy w tym rejonie ośrodek miejski. Mimo wyzwolenia w listopadzie, nadal nie powrócił do normalnego życia, codziennie ostrzeliwany przez Rosjan. A teraz nie wiadomo, czy w ogóle mu się to uda.

Katastrofa wpłynie też na duże ośrodki przemysłowe w górze rzeki: Nikopol i Krzywy Róg, ponieważ straciły one dostęp do pitnej wody, a ich przemysł – w ogóle do wody. Pobierały ją z ogromnego Zbiornika Kachowskiego (o długości ponad 100 km i szerokości od 4 do 18 km). Z powodu przerwania tamy zniknie on w ciągu czterech dni, co doprowadzi do niedających się przewidzieć zmian w środowisku naturalnym.