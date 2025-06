Protesty po wyborach prezydenckich w Polsce. Marcin Mastalerek: Donald Tusk doprowadzi do wojny z Karole Nawrockim

Mastalerek odniósł się też do protestów po II turze wyborów prezydenckich i pojawiających się postulatach, by dokonać ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach.

- Fakty są takie, że dzisiaj prezydentem jest Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinien wreszcie ten fakt uznać. Musi się z tym Donald Tusk pogodzić. Ja pamiętam jak nie mógł się pogodzić w 2005 roku (z wygraną Lecha Kaczyńskiego – red.) i jak doprowadził wtedy do wojny z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Dziś (...) doprowadzi do jeszcze większej wojny z Karolem Nawrockim, bo to się po prostu, ta wojna, opłaca Platformie Obywatelskiej i personalnie Donaldowi Tuskowi a nie opłaca się Polsce – przekonywał Mastalerek.

- Donald Tusk próbuje wykorzystać te kilka komisji do podważenia wyniku wyborów i deprecjonowania prezydenta Karola Nawrockiego – dodał.

Szef gabinetu prezydenta zwrócił uwagę, że w 2023 roku Jarosław Kaczyński nie postulował ponownego przeliczenia głosów po wyborach parlamentarnych, po których PiS stracił po ośmiu latach władzę.

O ważności wyborów na prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy, który ma na to czas do 2 lipca 2025 roku. Do 16 czerwca 2025 roku obywatele mogli składać protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Ostatecznie takich protestów wpłynąć miało ok. 50 tysięcy protestów.