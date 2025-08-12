Środowisko biznesowe w Europie przechodzi dynamiczne zmiany, które są napędzane zarówno przez zmiany regulacyjne, jak i przez zmieniające się wymagania rynkowe oraz czynniki geopolityczne. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy wielu dziedzin – od standardów środowiskowych po innowacje cyfrowe – a przedsiębiorstwa muszą nadążać za tymi zmianami, by ich działalność nadal była konkurencyjna i zgodna z obowiązującymi normami. Wyzwania zewnętrzne, takie jak napięcia handlowe na świecie czy kryzys energetyczny, dodatkowo stymulują gospodarkę Europy. Coraz większe znaczenie mają także kwestie związane z transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem. W obliczu tych wyzwań firmy muszą nie tylko dostosowywać się do nowych realiów, ale także proaktywnie kształtować swoje modele biznesowe.

W panelu swój udział zapowiedzieli: Péter Lőrincze, współprzewodniczący, Krajowy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (VOSZ), Węgry; Hamdi Nadir Tural, główny specjalista ds. strategii, TLS Logistics, Turcja; Katarzyna Stradomska, adwokat, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Sara Simón Penas, dyrektorka generalna, Youth Business Spain, Hiszpania; oraz Zulf Hyatt-Khan, wiceprezes, Stowarzyszenie Słowackich Eksporterów, Słowacja.

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się 2 września. Pierwszym wydarzeniem konferencji będzie prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego”. Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce, analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej. Raport może nabyć każdy uczestnik forum podczas procesu rejestracji.

Więcej na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl