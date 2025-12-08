Oman to kolejny kraj Bliskiego Wschodu, którym zaczyna interesować się polski biznes

Polscy przedsiębiorcy, eksporterzy i inwestorzy coraz odważniej spoglądają poza Europę w poszukiwaniu stabilnych, bezpiecznych i perspektywicznych rynków, w tym na Bliski Wschód. Po Światowej Wystawie Expo 2020 (de facto 2021) w Dubaju, która to zakończyła się dużym sukcesem dla Polski pod względem rozwoju relacji gospodarczych, naprawdę wiele firm zainteresowało się rynkiem emirackim i weszło do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) ze swoimi produktami i usługami. Teraz polski biznes zaczyna się przyglądać z zaciekawieniem kolejnemu państwu na Bliskim Wschodzie, sąsiadującemu z ZEA, Omanowi. Ten liczący tylko ponad 5,5 mln mieszkańców kraj o powierzchni (309 500 km²), a więc niewiele mniejszej od Polski, dotychczas pozostawał na marginesie inwestycyjnych rozmów, a dziś zaczyna jawić się jako jeden z najbardziej obiecujących kierunków inwestycji i lokowania kapitału na Bliskim Wschodzie.

Wizja rozwoju do 2040 r.

Oman, de facto sułtanat Omanu, należący m.in. do Ligi Państw Arabskich, uważany jest za najspokojniejsze państwo regionu. Łączy on strategiczną lokalizację nad Oceanem Indyjskim (omańskie porty i lotniska zapewniają dostęp do Zatoki Perskiej oraz rynków indyjskich, azjatyckich i afrykańskich), stabilność polityczną oraz ambitną wizję rozwoju, wpisaną w rządowy program „Oman Vision 2040”. Cztery główne filary tego programu to: 1 – ludzie i społeczeństwo, 2 – gospodarka i rozwój, 3 – zarządzanie i efektywność instytucjonalna oraz 4 – zrównoważone środowisko. W przypadku społeczeństwa omańskie władze koncentrują się na kapitale ludzkim, promując tożsamość, dobrobyt, edukację, zdrowie i kulturę, tworząc dumne i konkurencyjne społeczeństwo. W sferze ekonomicznej chodzi o dążenie do produktywnej, zróżnicowanej, opartej na innowacjach gospodarki z wiodącą rolą sektora prywatnego, osiągającej wzrost gospodarczy i stabilność finansową. W sferze zarządzania i efektywności instytucjonalnej Oman dąży do kompleksowego zarządzania, skutecznego nadzoru, przejrzystości, sprawiedliwości, rozliczalności i efektywnej działalności sektora publicznego. Zaś w przypadku zrównoważonego środowiska koncentruje się na zachowaniu zrównoważonego ekosystemu z efektywnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, zapewniając zrównoważony rozwój środowiska. Tak to przynajmniej opisano w dokumencie „Oman Vision 2040”.

Cele strategiczne tego programu to: przejście na zdywersyfikowaną gospodarkę opartą na wiedzy; znaczne zmniejszenie udziału ropy naftowej w PKB do 2040 r.; wzmocnienie pozycji obywateli i poprawa jakości życia oraz wspieranie innowacji, technologii i globalnej integracji. W kontekście tej ostatniej Oman dynamicznie otwiera się na zagraniczne inwestycje, a jednym z kluczowych filarów wzrostu staje się tam sektor nieruchomości.

Nieruchomości w górę

Wartość transakcji na tamtejszym rynku nieruchomości wzrosła w 2024 r. do 3,3 mld riali omańskich (waluty sztywno powiązanej z amerykańskim dolarem), co oznacza wzrost względem 2023 r. o 29,5 proc. Ten mocny wzrost jest napędzany rekordową liczbą transakcji i hipotek. Wartość umów hipotecznych osiągnęła poziom 2,27 mld riali, rosnąc o ponad 46 proc. rok do roku. Z kolei liczba transakcji sprzedaży wyniosła 13 668 kontraktów o łącznej wartości 1,09 riala omańskiego. Wzrost inwestycji zagranicznych wyniósł 19 proc. r/r. Rynek ze stopą zasiedlenia na poziomie 85 proc. dynamicznie się rozwija. Na 2025 r. zaplanowano podaż na poziomie 38 400 nowych mieszkań, a kolejne projekty mieszkaniowe są już realizowane. Do 2030 r. na tamtejszym rynku ma się pojawić kolejnych 62 800 mieszkań. Rynek ten jest wspierany przez strategiczne inwestycje państwa w myśl „Oman Vision 2040”.