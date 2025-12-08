Oman to kolejny kraj Bliskiego Wschodu, którym zaczyna interesować się polski biznes

Aktualizacja: 08.12.2025 21:48 Publikacja: 08.12.2025 20:14
Stolica Omanu - Maskat.
Foto: Adobe Stock
Polscy przedsiębiorcy, eksporterzy i inwestorzy coraz odważniej spoglądają poza Europę w poszukiwaniu stabilnych, bezpiecznych i perspektywicznych rynków, w tym na Bliski Wschód. Po Światowej Wystawie Expo 2020 (de facto 2021) w Dubaju, która to zakończyła się dużym sukcesem dla Polski pod względem rozwoju relacji gospodarczych, naprawdę wiele firm zainteresowało się rynkiem emirackim i weszło do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) ze swoimi produktami i usługami. Teraz polski biznes zaczyna się przyglądać z zaciekawieniem kolejnemu państwu na Bliskim Wschodzie, sąsiadującemu z ZEA, Omanowi. Ten liczący tylko ponad 5,5 mln mieszkańców kraj o powierzchni (309 500 km²), a więc niewiele mniejszej od Polski, dotychczas pozostawał na marginesie inwestycyjnych rozmów, a dziś zaczyna jawić się jako jeden z najbardziej obiecujących kierunków inwestycji i lokowania kapitału na Bliskim Wschodzie.
Oman, de facto sułtanat Omanu, należący m.in. do Ligi Państw Arabskich, uważany jest za najspokojniejsze państwo regionu. Łączy on strategiczną lokalizację nad Oceanem Indyjskim (omańskie porty i lotniska zapewniają dostęp do Zatoki Perskiej oraz rynków indyjskich, azjatyckich i afrykańskich), stabilność polityczną oraz ambitną wizję rozwoju, wpisaną w rządowy program „Oman Vision 2040”. Cztery główne filary tego programu to: 1 – ludzie i społeczeństwo, 2 – gospodarka i rozwój, 3 – zarządzanie i efektywność instytucjonalna oraz 4 – zrównoważone środowisko. W przypadku społeczeństwa omańskie władze koncentrują się na kapitale ludzkim, promując tożsamość, dobrobyt, edukację, zdrowie i kulturę, tworząc dumne i konkurencyjne społeczeństwo. W sferze ekonomicznej chodzi o dążenie do produktywnej, zróżnicowanej, opartej na innowacjach gospodarki z wiodącą rolą sektora prywatnego, osiągającej wzrost gospodarczy i stabilność finansową. W sferze zarządzania i efektywności instytucjonalnej Oman dąży do kompleksowego zarządzania, skutecznego nadzoru, przejrzystości, sprawiedliwości, rozliczalności i efektywnej działalności sektora publicznego. Zaś w przypadku zrównoważonego środowiska koncentruje się na zachowaniu zrównoważonego ekosystemu z efektywnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, zapewniając zrównoważony rozwój środowiska. Tak to przynajmniej opisano w dokumencie „Oman Vision 2040”.
Cele strategiczne tego programu to: przejście na zdywersyfikowaną gospodarkę opartą na wiedzy; znaczne zmniejszenie udziału ropy naftowej w PKB do 2040 r.; wzmocnienie pozycji obywateli i poprawa jakości życia oraz wspieranie innowacji, technologii i globalnej integracji. W kontekście tej ostatniej Oman dynamicznie otwiera się na zagraniczne inwestycje, a jednym z kluczowych filarów wzrostu staje się tam sektor nieruchomości.
Wartość transakcji na tamtejszym rynku nieruchomości wzrosła w 2024 r. do 3,3 mld riali omańskich (waluty sztywno powiązanej z amerykańskim dolarem), co oznacza wzrost względem 2023 r. o 29,5 proc. Ten mocny wzrost jest napędzany rekordową liczbą transakcji i hipotek. Wartość umów hipotecznych osiągnęła poziom 2,27 mld riali, rosnąc o ponad 46 proc. rok do roku. Z kolei liczba transakcji sprzedaży wyniosła 13 668 kontraktów o łącznej wartości 1,09 riala omańskiego. Wzrost inwestycji zagranicznych wyniósł 19 proc. r/r. Rynek ze stopą zasiedlenia na poziomie 85 proc. dynamicznie się rozwija. Na 2025 r. zaplanowano podaż na poziomie 38 400 nowych mieszkań, a kolejne projekty mieszkaniowe są już realizowane. Do 2030 r. na tamtejszym rynku ma się pojawić kolejnych 62 800 mieszkań. Rynek ten jest wspierany przez strategiczne inwestycje państwa w myśl „Oman Vision 2040”.
Za zainteresowaniem się omańskim rynkiem, szczególnie w kontekście nieruchomości, przemawia kilka czynników. Po pierwsze, stabilność i bezpieczeństwo. W regionie Zatoki Perskiej (Arabskiej) Oman wyróżnia się umiarkowaną polityką i konsekwentną dbałością o bezpieczeństwo wewnętrzne. To jedno z najbardziej spokojnych i przewidywalnych państw na Bliskim Wschodzie, nieangażujące się w żadne konflikty. Po drugie, kraj ten oferuje wysokie standardy inwestycyjne. Bogaty Oman, którego znaczna część dochodów pochodzi z eksportu ropy naftowej, aktualnie dynamicznie modernizuje sektor nieruchomości, otwierając go równocześnie dla zagranicznych nabywców. Powstają tam nowoczesne projekty mieszkaniowe, w tym luksusowe osiedla, pola golfowe i hotele światowych marek. Po trzecie, to atrakcyjne warunki zakupu i przejrzyste procedury. Kupujący z zagranicy mogą liczyć na jasne regulacje, długoterminowe prawa własności oraz możliwość uzyskania rezydencji przy zakupie w wyznaczonych strefach. Po czwarte wreszcie Oman posiada duży potencjał wzrostu. W porównaniu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, w szczególności z Dubajem, ale też z nieodległym Katarem, Oman jest rynkiem wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to realne szanse na wzrost wartości nieruchomości w kolejnych latach.
Zainteresowanie Omanem wśród polskich inwestorów widać wyraźniej niż kiedykolwiek. Luksusowe apartamenty nad morzem, domy wakacyjne w kurortach powstających na skalę znaną dotąd z Dubaju oraz perspektywa atrakcyjnych stóp zwrotu przyciągają tych, którzy szukają alternatywy wobec dobrze znanych i nasyconych rynków europejskich.
To zupełnie nowy trend – Polacy zaczynają traktować Oman nie tylko jako egzotyczne miejsce na wakacje, ale przede wszystkim jako stabilne miejsce dla ochrony i pomnażania kapitału. Oman z roku na rok staje się bardziej dostępny, a polscy inwestorzy mają szansę być jednymi z pionierów, którzy skorzystają z tego trendu.
Są już pierwsze widoczne oznaki wzrostu zainteresowania Omanem w Polsce. W listopadzie Planogroup, jedyna polska agencja nieruchomości działająca oficjalnie w Omanie, zorganizowała w Warszawie pierwsze branżowe spotkanie poświęcone inwestowaniu w tym kraju. Wydarzenie to zgromadziło inwestorów, przedsiębiorców i osoby poszukujące nowych możliwości poza Europą. Dyskusje dotyczyły zarówno aspektów prawnych, jak i praktyki inwestycyjnej – od procesu zakupu, poprzez możliwości uzyskania rezydencji, aż po prezentacje najbardziej spektakularnych projektów nieruchomościowych powstających w stolicy Omanu – Maskacie i nadmorskich strefach inwestycyjnych.
– Jako pierwsza polska agencja wprowadzamy inwestorów z naszego kraju w realia omańskiego rynku, zapewniając obsługę w języku polskim i pełne wsparcie w każdym etapie zakupu. Chcemy, aby także Polacy mogli korzystać z możliwości, które dotąd były dostępne głównie dla inwestorów z krajów Zatoki Perskiej, Wielkiej Brytanii czy Azji. Oman jest dziś jednym z najbardziej przyszłościowych rynków i pora, aby odkryli go również nasi inwestorzy i przedsiębiorcy, bo nasi rodacy jako turyści odwiedzają go już coraz częściej i tłumniej. Oman jest rozpoznawalny wśród naszych turystów, a, mam nadzieję, już wkrótce także inwestorów, choćby tych, którzy wcześnie poznali rynek emiracki – mówi Beata Cieślukowska, współzałożycielka i członkini zarządu (dyrektor operacyjna) Planogroup.
Jak podaje PKO Bank Polski, wartość importu towarów z Polski do Omanu wyniosła w 2024 r. 155,9 mln euro (wzrost o 0,4 proc.), zaś wartość eksportu do Polski 10,7 mln euro (0,0 proc.). W Omanie Polska jest postrzegana jako dostawca towarów porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, ale oferowanych w konkurencyjnych cenach.
Jak wskazuje Beata Cieślukowska, zważywszy na dynamiczny wzrost rynku nieruchomości, działalnością w Omanie powinny zainteresować się m.in. polska branża meblarska, jak i producenci wyposażenia wnętrz.
