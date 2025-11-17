Egipt stawia na sztuczną inteligencję

Umm Al Dunya, miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, tak Egipcjanie opisują swój kraj. Egipt jest z pewnością krajem ważnym, w regionie fundamentalnym, a duma i rewerencja, jaką otaczają go obywatele, nie mają sobie równych. Pod tym względem Egipt mógłby już w zasadzie spocząć na laurach. Duchowa łączność z państwem faraonów, biblioteka aleksandryjska, najstarszy uniwersytet w świecie arabskim, jedyny arabski noblista w dziedzinie literatury, drugi najwyższy PKB w Afryce. Tysiące lat historii odciska piętno na współczesnym państwie egipskim i ma odbicie w wyobraźni jego obywateli.

Egipska Wizja 2030

O czym jednakże myślimy, słysząc o Egipcie? Z pewnością o plażach, słońcu i zabytkach. Ktoś lepiej zaznajomiony z tematem pomyśli może o wiszącej na włosku stabilności politycznej, dość powszechnym ubóstwie, dużym zagęszczeniu ludności. Z drugiej strony, gigantyczne place budowy, nowe miasta na pustyni, szybka kolej, elektrownia jądrowa, rozbudowa strefy Kanału Sueskiego czy nowa stolica administracyjna – w zasadzie nowy dom wyższych sfer z dala od gęstej atmosfery Kairu. Wizja 2030 Egiptu, jedna z wielu podobnych wizji, realizowanych od niedawna w krajach arabskich, zakłada projekty o łącznej wartości 170 mld dol., czyli niemal połowy rocznego PKB Egiptu. Dla porównania łączny koszt Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego budowa ma zostać ukończona do 2032 r. to około 2–3 proc. polskiego PKB.

Jednak raczej mało komu Egipt może kojarzyć się z zaawansowanymi technologiami. Poza miastami widok transportu na osiołkach, jak te, na których uciekała Święta Rodzina do Egiptu właśnie, nie dziwi. W Egipcie znana jest historia obywatela, który przez 30 lat starał się o przyłączenie do sieci telefonicznej. Gdy w końcu doczekał się pozytywnej decyzji, doznał takiego szoku, że umarł.

Urodzenie się w Egipcie raczej nie jest równoznaczne z wygraniem na loterii urodzin. Jak zauważa Yuval Noah Harari w książce „Nexus”, Egipt i Katar dysponują podobnymi budżetami w zakresie edukacji. Między 5 a 7 mld dol. ma wyjść naprzeciw potrzebom wykształcenia odpowiednio 300 000 obywateli Kataru oraz ponad 116 000 000 obywateli Egiptu.