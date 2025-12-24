Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie

Aktualizacja: 24.12.2025 15:26 Publikacja: 24.12.2025 14:25
Z Polski do Wielkiej Brytanii wysyłamy w pierwszej kolejności mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funtów, wzrost o 11,1 proc.).
W połowie grudnia Brytyjski Departament Biznesu i Handlu opublikował ostatni w tym roku arkusz informacyjny zawierający najnowsze kluczowe dane dotyczące handlu i inwestycji między Wielką Brytanią a Polską. W ciągu czterech kwartałów do końca czerwca 2025 r. całkowity brytyjsko-polski handel towarami i usługami (eksport plus import) wyniósł 32,3 mld. funtów, co stanowi wzrost o 4,1 proc. lub 1,3 mld. funtów w cenach bieżących w porównaniu z analogicznym okresem do końca czerwca 2024 r.
W ramach tychże 32,3 mld. funtów całkowity eksport z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł 11,6 mld. funtów (wzrost o 6,7 proc. lub 726 mln. funtów), zaś całkowity import do Wielkiej Brytanii z Polski wyniósł 20,7 mld. funtów (wzrost o 2,8 proc. lub 558 mln. funtów). Wielka Brytania odnotowała całkowity deficyt w handlu z Polską w wysokości 9,1 mld. funtów, co oznacza nieznaczny spadek tego deficytu, jako że w poprzednim analogicznym okresie wyniósł on 9,2 mld. funtów.
Pięcioma najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie były:
1. ropa naftowa (1,6 mld. funtów, spadek o 15,5 proc.);
2. agregaty prądotwórcze (639,1 mln. funtów, wzrost aż o 86 proc.);
3. napoje i tytoń (525,1 mln. funtów, wzrost o 2,7 proc.);
4. samochody (425,2 mln. funtów, wzrost o 15,5 proc.);
5. maszyny specjalistyczne (312,1 mln. funtów, spadek o 0,3 proc.).
Z kolei pięć najpopularniejszych towarów importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie to:
1. mięso i przetwory mięsne (1,3 mld. funtów, wzrost o 11,1 proc.);
2. maszyny biurowe (877,2 mln. funtów, wzrost o 24,7 proc.);
3. pojazdy drogowe inne niż samochody (785,6 mln. funtów, spadek o 0,1 proc.);
4. napoje i tytoń (615,3 mln. funtów, spadek o 1,6 proc.);
5. preparaty toaletowe i czyszczące (589,5 mln. funtów, wzrost o 4,8 proc.).
Pięć najpopularniejszych rodzajów usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie przedstawiało się następująco:
1. inne usługi biznesowe (897 mln. funtów, wzrost o 5,9 proc.);
2. usługi turystyczne (751 mln. funtów, wzrost o 5,9 proc.);
3. usługi finansowe (546 mln. funtów, wzrost aż o 42,2 proc.);
4. usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne (496 mln. funtów, wzrost o 21 proc.);
5. usługi transportowe (454 mln. funtów, wzrost o 3,7 proc.).
Ponadto pięcioma najpopularniejszymi rodzajami usług importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie były:
1. inne usługi biznesowe (2,0 mld. funtów, wzrost o 3 proc.);
2. usługi transportowe (1,6 mld. funtów, spadek o 0,9 proc.);
3. usługi turystyczne (1,4 mld. funtów, wzrost o 5,7 proc.);
4. usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne (393 mln. funtów, wzrost o 0,8 proc.);
5. produkcja (171 mln. funtów, spadek o 9,5 proc.).
W 2024 r. na dwanaście regionów Zjednoczonego Królestwa dokładnie połowa (6) z nich przodowała w eksporcie i imporcie (w obydwu kategoriach sumarycznie 63 proc.) towarów do i z Polski. Te regiony to: Anglia Północno-Zachodnia, region West Midlands, Anglia Południowo-Wschodnia, Anglia Wschodnia oraz Londyn. W 2024 r. około 14,9 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Wielkiej Brytanii eksportowało towary do Polski, a około 18,7 tys. takich firm importowało produkty z Polski.
