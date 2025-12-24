Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie

W połowie grudnia Brytyjski Departament Biznesu i Handlu opublikował ostatni w tym roku arkusz informacyjny zawierający najnowsze kluczowe dane dotyczące handlu i inwestycji między Wielką Brytanią a Polską. W ciągu czterech kwartałów do końca czerwca 2025 r. całkowity brytyjsko-polski handel towarami i usługami (eksport plus import) wyniósł 32,3 mld. funtów, co stanowi wzrost o 4,1 proc. lub 1,3 mld. funtów w cenach bieżących w porównaniu z analogicznym okresem do końca czerwca 2024 r.

Polska z dodatnim bilansem

W ramach tychże 32,3 mld. funtów całkowity eksport z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł 11,6 mld. funtów (wzrost o 6,7 proc. lub 726 mln. funtów), zaś całkowity import do Wielkiej Brytanii z Polski wyniósł 20,7 mld. funtów (wzrost o 2,8 proc. lub 558 mln. funtów). Wielka Brytania odnotowała całkowity deficyt w handlu z Polską w wysokości 9,1 mld. funtów, co oznacza nieznaczny spadek tego deficytu, jako że w poprzednim analogicznym okresie wyniósł on 9,2 mld. funtów.





W analizowanym okresie Polska była 15. partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, odpowiadając za 1,7 proc. całkowitego handlu tego kraju.







Co kupujemy i sprzedajemy w Wielkiej Brytanii?

Pięcioma najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie były: