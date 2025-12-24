Reklama
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie

Z Wysp Brytyjskich ściągamy coraz więcej agregatów prądotwórczych, ale coraz mniej ropy. Zaś z Polski wysyłamy tam przede wszystkim mięso i jego przetwory oraz maszyny biurowe. Polska jest 15. partnerem handlowym Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 24.12.2025 14:25

Z Polski do Wielkiej Brytanii wysyłamy w pierwszej kolejności mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funtów, wzrost o 11,1 proc.).

Foto: Bloomberg

Juliusz Żebrowski

W połowie grudnia Brytyjski Departament Biznesu i Handlu opublikował ostatni w tym roku arkusz informacyjny zawierający najnowsze kluczowe dane dotyczące handlu i inwestycji między Wielką Brytanią a Polską. W ciągu czterech kwartałów do końca czerwca 2025 r. całkowity brytyjsko-polski handel towarami i usługami (eksport plus import) wyniósł 32,3 mld. funtów, co stanowi wzrost o 4,1 proc. lub 1,3 mld. funtów w cenach bieżących w porównaniu z analogicznym okresem do końca czerwca 2024 r.

Polska z dodatnim bilansem

W ramach tychże 32,3 mld. funtów całkowity eksport z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł 11,6 mld. funtów (wzrost o 6,7 proc. lub 726 mln. funtów), zaś całkowity import do Wielkiej Brytanii z Polski wyniósł 20,7 mld. funtów (wzrost o 2,8 proc. lub 558 mln. funtów). Wielka Brytania odnotowała całkowity deficyt w handlu z Polską w wysokości 9,1 mld. funtów, co oznacza nieznaczny spadek tego deficytu, jako że w poprzednim analogicznym okresie wyniósł on 9,2 mld. funtów.


W analizowanym okresie Polska była 15. partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, odpowiadając za 1,7 proc. całkowitego handlu tego kraju.


Co kupujemy i sprzedajemy w Wielkiej Brytanii?

Pięcioma najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie były:

1.     ropa naftowa (1,6 mld. funtów, spadek o 15,5 proc.);

2.     agregaty prądotwórcze (639,1 mln. funtów, wzrost aż o 86 proc.);

3.     napoje i tytoń (525,1 mln. funtów, wzrost o 2,7 proc.);

4.     samochody (425,2 mln. funtów, wzrost o 15,5 proc.);

5.     maszyny specjalistyczne (312,1 mln. funtów, spadek o 0,3 proc.).

Z kolei pięć najpopularniejszych towarów importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie to:

1.     mięso i przetwory mięsne (1,3 mld. funtów, wzrost o 11,1 proc.);

2.     maszyny biurowe (877,2 mln. funtów, wzrost o 24,7 proc.);

3.     pojazdy drogowe inne niż samochody (785,6 mln. funtów, spadek o 0,1 proc.);

4.     napoje i tytoń (615,3 mln. funtów, spadek o 1,6 proc.);

5.     preparaty toaletowe i czyszczące (589,5 mln. funtów, wzrost o 4,8 proc.).

 

Czytaj więcej

Obustronna wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie.
Eksport
Dziś i jutro polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej według BPCC

Pięć najpopularniejszych rodzajów usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie przedstawiało się następująco:

1.     inne usługi biznesowe (897 mln. funtów, wzrost o 5,9 proc.);

2.     usługi turystyczne (751 mln. funtów, wzrost o 5,9 proc.);

3.     usługi finansowe (546 mln. funtów, wzrost aż o 42,2 proc.);

4.     usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne (496 mln. funtów, wzrost o 21 proc.);

5.     usługi transportowe (454 mln. funtów, wzrost o 3,7 proc.).

Ponadto pięcioma najpopularniejszymi rodzajami usług importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie były:

1.     inne usługi biznesowe (2,0 mld. funtów, wzrost o 3 proc.);

2.     usługi transportowe (1,6 mld. funtów, spadek o 0,9 proc.);

3.     usługi turystyczne (1,4 mld. funtów, wzrost o 5,7 proc.);

4.     usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne (393 mln. funtów, wzrost o 0,8 proc.);

5.     produkcja (171 mln. funtów, spadek o 9,5 proc.).

W 2024 r. na dwanaście regionów Zjednoczonego Królestwa dokładnie połowa (6) z nich przodowała w eksporcie i imporcie (w obydwu kategoriach sumarycznie 63 proc.) towarów do i z Polski. Te regiony to: Anglia Północno-Zachodnia, region West Midlands, Anglia Południowo-Wschodnia, Anglia Wschodnia oraz Londyn. W 2024 r. około 14,9 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Wielkiej Brytanii eksportowało towary do Polski, a około 18,7 tys. takich firm importowało produkty z Polski.

