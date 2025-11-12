Dziś i jutro polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej według BPCC

Aktualizacja: 12.11.2025 19:23 Publikacja: 12.11.2025 19:00
Obustronna wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie.
Foto: Adobe Stock
Rekordowe dane podkreślają zacieśniające się polsko-brytyjskie relacje handlowe. Wartość polskiego eksportu towarów do Wielkiej Brytanii w drugim kwartale 2025 r. osiągnęła 3,7 mld funtów. Za sierpień 2025 r. zanotowano najwyższy w historii miesięczny poziom tego wskaźnika: 1,3 mld funtów. Była to wartość równa wartości polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii przez cały rok poprzedzający przystąpienie Polski do UE.
Wartość brytyjskiego eksportu do Polski wzrosła jeszcze bardziej dynamicznie, np. w drugim kwartale 2025 r. była aż o 83 proc. wyższa niż w czwartym kwartale 2019 r., osiągając łączną wartość 2,3 mld funtów. Na ten wzrost w znacznym stopniu wpłynął handel ropą naftową i gazem, a także sprzętem wojskowym, co jest pokłosiem wyraźnej reakcji obu stron na trwającą od lutego 2022 r. zmasowaną inwazję Rosji na Ukrainę.
Polskie towary stanowią obecnie 5 proc. brytyjskiego importu z UE i 2,5 proc. całkowitego importu Wielkiej Brytanii, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z wartościami z 2000 r. – odpowiednio ok. 1 proc. i 0,5 proc.
Pomimo wyzwań po brexicie i wolniejszego wzrostu PKB w porównaniu z Polską, tj. o zaledwie 4,5 proc. w porównaniu z 24,9 proc. w Polsce wobec poziomów sprzed pandemii, rynek brytyjski nadal jest atrakcyjny dla polskich firm, jako szósta co do wielkości gospodarka świata o otwartym charakterze i z liczną populacją zamożnych konsumentów. Wielką Brytanię zamieszkuje znacząca polska diaspora, obecnie licząca ok. 700 tys. osób (choć w szczytowym okresie tuż przed brexitem było to nawet 1,1 mln osób).
Prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii wciąż jest stosunkowo łatwe. Jednak polskie firmy działające tam muszą mierzyć się z takimi wyzwaniami jak wysokie koszty utrzymania, z jakimi zmagają się tamtejsi konsumenci, recesja szczególnie dotkliwa dla mniejszych przedsiębiorstw i skutki brexitu szkodliwe dla brytyjskiej gospodarki i handlu tego kraju z Europą.
Jako sektory oferujące duże możliwości dla polskich firm zostały przedstawione:
– żywność i napoje; najlepszą drogą wejścia są często targi i wystawy
– FMCG; od kosmetyków po środki czystości, polskie produkty oferują silną propozycję wartości dla brytyjskich konsumentów
– technologia; Polska zbudowała doskonałą reputację w dziedzinie IT, szczególnie w obszarach finansów i zdrowia, i ma dobre przygotowanie, by pozyskiwać znaczących klientów w Wielkiej Brytanii
– budownictwo: na szersze wykorzystanie czekają możliwości w usługach architektonicznych, wyposażeniu wnętrz i materiałach budowlanych
– energetyka: obiecujące obszary obejmują odnawialne źródła energii, infrastrukturę sieciową oraz badania i rozwój
– obronność: szczególnie w zakresie intensywnego wykorzystania technologii informatycznych, takich jak technologia dronowa/antydronowa, walka elektroniczna oraz konserwacja i naprawy
W ciągu ostatniej dekady wizerunek Polski w oczach Brytyjczyków poprawił się znacząco – jest ona obecnie postrzegana jako źródło wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach.
