Dziś i jutro polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej według BPCC

Rekordowe dane podkreślają zacieśniające się polsko-brytyjskie relacje handlowe. Wartość polskiego eksportu towarów do Wielkiej Brytanii w drugim kwartale 2025 r. osiągnęła 3,7 mld funtów. Za sierpień 2025 r. zanotowano najwyższy w historii miesięczny poziom tego wskaźnika: 1,3 mld funtów. Była to wartość równa wartości polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii przez cały rok poprzedzający przystąpienie Polski do UE.

Polski eksport na Wyspy rośnie

Wartość brytyjskiego eksportu do Polski wzrosła jeszcze bardziej dynamicznie, np. w drugim kwartale 2025 r. była aż o 83 proc. wyższa niż w czwartym kwartale 2019 r., osiągając łączną wartość 2,3 mld funtów. Na ten wzrost w znacznym stopniu wpłynął handel ropą naftową i gazem, a także sprzętem wojskowym, co jest pokłosiem wyraźnej reakcji obu stron na trwającą od lutego 2022 r. zmasowaną inwazję Rosji na Ukrainę.

Polskie towary stanowią obecnie 5 proc. brytyjskiego importu z UE i 2,5 proc. całkowitego importu Wielkiej Brytanii, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z wartościami z 2000 r. – odpowiednio ok. 1 proc. i 0,5 proc.

Pomimo wyzwań po brexicie i wolniejszego wzrostu PKB w porównaniu z Polską, tj. o zaledwie 4,5 proc. w porównaniu z 24,9 proc. w Polsce wobec poziomów sprzed pandemii, rynek brytyjski nadal jest atrakcyjny dla polskich firm, jako szósta co do wielkości gospodarka świata o otwartym charakterze i z liczną populacją zamożnych konsumentów. Wielką Brytanię zamieszkuje znacząca polska diaspora, obecnie licząca ok. 700 tys. osób (choć w szczytowym okresie tuż przed brexitem było to nawet 1,1 mln osób).