Dziś i jutro polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej według BPCC

Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza (BPCC) przedstawiła analizę przybliżającą możliwości dla polskich firm na rynku brytyjskim. W opracowaniu wskazano ważne fakty i wnioski do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Publikacja: 12.11.2025 19:00

Obustronna wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Juliusz Żebrowski

Rekordowe dane podkreślają zacieśniające się polsko-brytyjskie relacje handlowe. Wartość polskiego eksportu towarów do Wielkiej Brytanii w drugim kwartale 2025 r. osiągnęła 3,7 mld funtów. Za sierpień 2025 r. zanotowano najwyższy w historii miesięczny poziom tego wskaźnika: 1,3 mld funtów. Była to wartość równa wartości polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii przez cały rok poprzedzający przystąpienie Polski do UE.

Polski eksport na Wyspy rośnie

Wartość brytyjskiego eksportu do Polski wzrosła jeszcze bardziej dynamicznie, np. w drugim kwartale 2025 r. była aż o 83 proc. wyższa niż w czwartym kwartale 2019 r., osiągając łączną wartość 2,3 mld funtów. Na ten wzrost w znacznym stopniu wpłynął handel ropą naftową i gazem, a także sprzętem wojskowym, co jest pokłosiem wyraźnej reakcji obu stron na trwającą od lutego 2022 r. zmasowaną inwazję Rosji na Ukrainę.

Polskie towary stanowią obecnie 5 proc. brytyjskiego importu z UE i 2,5 proc. całkowitego importu Wielkiej Brytanii, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z wartościami z 2000 r. – odpowiednio ok. 1 proc. i 0,5 proc.

Pomimo wyzwań po brexicie i wolniejszego wzrostu PKB w porównaniu z Polską, tj. o zaledwie 4,5 proc. w porównaniu z 24,9 proc. w Polsce wobec poziomów sprzed pandemii, rynek brytyjski nadal jest atrakcyjny dla polskich firm, jako szósta co do wielkości gospodarka świata o otwartym charakterze i z liczną populacją zamożnych konsumentów. Wielką Brytanię zamieszkuje znacząca polska diaspora, obecnie licząca ok. 700 tys. osób (choć w szczytowym okresie tuż przed brexitem było to nawet 1,1 mln osób).

Prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii wciąż jest stosunkowo łatwe. Jednak polskie firmy działające tam muszą mierzyć się z takimi wyzwaniami jak wysokie koszty utrzymania, z jakimi zmagają się tamtejsi konsumenci, recesja szczególnie dotkliwa dla mniejszych przedsiębiorstw i skutki brexitu szkodliwe dla brytyjskiej gospodarki i handlu tego kraju z Europą.

Perspektywiczne branże

Jako sektory oferujące duże możliwości dla polskich firm zostały przedstawione:

– żywność i napoje; najlepszą drogą wejścia są często targi i wystawy

– FMCG; od kosmetyków po środki czystości, polskie produkty oferują silną propozycję wartości dla brytyjskich konsumentów

– technologia; Polska zbudowała doskonałą reputację w dziedzinie IT, szczególnie w obszarach finansów i zdrowia, i ma dobre przygotowanie, by pozyskiwać znaczących klientów w Wielkiej Brytanii

– budownictwo: na szersze wykorzystanie czekają możliwości w usługach architektonicznych, wyposażeniu wnętrz i materiałach budowlanych

– energetyka: obiecujące obszary obejmują odnawialne źródła energii, infrastrukturę sieciową oraz badania i rozwój

– obronność: szczególnie w zakresie intensywnego wykorzystania technologii informatycznych, takich jak technologia dronowa/antydronowa, walka elektroniczna oraz konserwacja i naprawy

W ciągu ostatniej dekady wizerunek Polski w oczach Brytyjczyków poprawił się znacząco – jest ona obecnie postrzegana jako źródło wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach.

