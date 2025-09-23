Wielka Brytania najdogodniejsza dla przedsiębiorców-ekspatów

Patrząc na poszczególne przebadane cechy, Wielka Brytania zdecydowanie przoduje w inwestycjach kapitału wysokiego ryzyka. Startupy z siedzibą w tym kraju pozyskały w 2024 roku ok. 3,15 mld funtów (czyli ok. 4,2 mld dolarów) z funduszy venture capital dla sektora technologicznego. To więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie, znacznie więcej niż w zajmujących drugie miejsce Niemczech (1,8 mld dolarów) i trzeciej Francji (1,4 mld dolarów). Co ciekawe, Wielka Brytania bardzo dobrze poradziła sobie także w pozostałych kategoriach, oprócz jednej: odsetka populacji w sile roboczej. Tu zanotowała wynik 51,39 proc., ujemnie "pobity" jedynie przez Belgię, która osiągnęła 45,38 proc. Przedostatnie miejsce Wysp w tej sferze odzwierciedla mocne oparcie tamtejszej gospodarki na pracy obcokrajowców, wśród nich kilkuset tysięcy Polaków, którzy wybrali ten kraj jako miejsce do życia, a dla wielu z nich również miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Handel Polski z Wielką Brytanią

Z danych opublikowanych 19 września przez brytyjski Departament ds. Biznesu i Handlu wynika, że całkowita wymiana handlowa towarami i usługami między Wielką Brytanią a Polską w ciągu czterech kwartałów do końca 1. kwartału 2025 roku miała wartość 30,6 mld funtów, co oznacza spadek o 0,1 proc. (tj. o 28 mln funtów) w cenach bieżących w porównaniu z analogicznym okresem do końca 1. kwartału 2024 roku. Z tego eksport z Wielkiej Brytanii do Polski miał wartość 10,4 mld funtów (spadek o 5,1 proc. lub 563 mln funtów), zaś import do Wielkiej Brytanii z Polski był wart 20,2 mld funtów (wzrost o 2,7 proc. lub 535 mln funtów). Przyjęto zatem, że w analizowanym okresie Wielka Brytania odnotowała całkowity deficyt handlowy z Polską w wysokości 9,9 mld funtów, toteż w porównaniu z deficytem handlowym w wysokości 8,8 mld funtów przypadającym na poprzedni analogiczny roczny okres (do końca 1. kwartału 2024 roku) ów deficyt wzrósł aż o 1,1 mld funtów.

W ciągu czterech kwartałów do końca 1. kwartału 2025 roku Polska była 15. największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, odpowiadając za 1,7 proc. całkowitej wymiany handlowej tego kraju.