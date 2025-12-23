Właścicielka sklepów Stokrotka, czyli litewska Maxima Grupė sfinalizowała sprzedaż dwóch spółek firmie Paretas, należącej do grupy „Vilniaus prekyba”. Transakcje obejmowały akcje Emperia Holding, operatora sieci handlowej Stokrotka w Polsce, oraz Maxima Bulgaria EOOD, operatora sieci handlowej T Market w Bułgarii.

Porządki w grupie UAB „Vilniaus prekyba”. Stokrotka zmienia właściciela

Transakcje te są częścią trwającej restrukturyzacji grupy UAB „Vilniaus prekyba”, ogłoszonej w październiku. Przewiduje się, że po pełnym wdrożeniu planowanych zmian grupa zostanie podzielona na dwie strukturalnie odrębne i niezależne części: jedną grupę spółek działających w regionie bałtyckim pod zarządem UAB „Vilniaus prekyba” oraz drugą grupę spółek działających w innych krajach pod zarządem Paretas; spółką dominującą UAB „Vilniaus prekyba” i Paretas będzie Metodika. Zakończenie całego procesu restrukturyzacji grupy Vilniaus prekyba planowane jest na pierwszą połowę 2027 r.

W 2024 r. sieć handlowa Stokrotka, działająca w Polsce, osiągnęła przychody w wysokości 1,9 mld euro i miała 981 sklepów. W Bułgarii T Market osiągnął przychody w wysokości 294 mln euro w 2024 r. i prowadził 133 sklepy. W Polsce firma zmaga się z ogromną konkurencją rynkową, jej pracownicy protestowali też w sprawie warunków pracy.

Maxima Grupė będzie nadal zarządzać sieciami handlowymi „MAXIMA” działającymi w krajach bałtyckich, sklepem internetowym „Barbora” oraz firmami „FRANMAX” i „MAXIMA International Sourcing”.