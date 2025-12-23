Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Sklepy Stokrotki zmieniają właściciela. Ale w tej samej grupie

Litewski właściciel sieci handlowej sprzedał ją innemu podmiotowi ze swojej grupy kapitałowej. To element restrukturyzacji grupy UAB „Vilniaus prekyba” i jej podziału na dwie odrębne i niezależne od siebie części.

Publikacja: 23.12.2025 12:58

Sklepy Stokrotki zmieniają właściciela. Ale w tej samej grupie

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Właścicielka sklepów Stokrotka, czyli litewska Maxima Grupė sfinalizowała sprzedaż dwóch spółek firmie Paretas, należącej do grupy „Vilniaus prekyba”. Transakcje obejmowały akcje Emperia Holding, operatora sieci handlowej Stokrotka w Polsce, oraz Maxima Bulgaria EOOD, operatora sieci handlowej T Market w Bułgarii.

Porządki w grupie UAB „Vilniaus prekyba”. Stokrotka zmienia właściciela

Transakcje te są częścią trwającej restrukturyzacji grupy UAB „Vilniaus prekyba”, ogłoszonej w październiku. Przewiduje się, że po pełnym wdrożeniu planowanych zmian grupa zostanie podzielona na dwie strukturalnie odrębne i niezależne części: jedną grupę spółek działających w regionie bałtyckim pod zarządem UAB „Vilniaus prekyba” oraz drugą grupę spółek działających w innych krajach pod zarządem Paretas; spółką dominującą UAB „Vilniaus prekyba” i Paretas będzie Metodika. Zakończenie całego procesu restrukturyzacji grupy Vilniaus prekyba planowane jest na pierwszą połowę 2027 r.

Czytaj więcej

Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Handel
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej

W 2024 r. sieć handlowa Stokrotka, działająca w Polsce, osiągnęła przychody w wysokości 1,9 mld euro i miała 981 sklepów. W Bułgarii T Market osiągnął przychody w wysokości 294 mln euro w 2024 r. i prowadził 133 sklepy. W Polsce firma zmaga się z ogromną konkurencją rynkową, jej pracownicy protestowali też w sprawie warunków pracy. 

Maxima Grupė będzie nadal zarządzać sieciami handlowymi „MAXIMA” działającymi w krajach bałtyckich, sklepem internetowym „Barbora” oraz firmami „FRANMAX” i „MAXIMA International Sourcing”.

Reklama
Reklama

Inwestorzy wierzą w zmianę

Międzynarodowa agencja ratingowa S&P Global Ratings, po ocenie tych zmian, potwierdziła rating kredytowy Maxima Grupė na poziomie „BB+”. W przeglądzie agencji wskazano, że „MAXIMA” pozostanie liderem rynku w krajach bałtyckich, a po sprzedaży działalności w Polsce i Bułgarii prognozuje się, że dźwignia finansowa obliczona zgodnie z metodologią S&P Global Ratings wzrośnie do 1,9x.

W przeglądzie wskazano również, że w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy spodziewana jest nowa emisja długoterminowych obligacji Maxima Grupė. Spółka oceni możliwość powrotu na rynek obligacji i długoterminową strukturę finansowania operacyjnego na początku 2026 r., biorąc pod uwagę zarządzany portfel biznesowy i warunki rynkowe.

Firma modernizuje portfolio od dawna, jej sklep internetowy Barbora wycofał się z Polski już w 2024 r. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Firmy Stokrotka Przejęcia Handel detaliczny
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Handel
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Piotr Łobaczewski, Regional Sales Director, CEE, Salesforce
Handel
W świątecznym szczycie sezonu e-commerce wygrywa nie tańszy sklep, tylko lepszy agent AI
Prezydent USA Donald Trump zawarł w piątek umowy dotyczące obniżek cen leków z dziewięcioma firmami
Handel
Donald Trump porozumiał się z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi ws. obniżek cen leków
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Handel
Umowa z Mercosurem przełożona o miesiąc. Efekt działań Francji, Włoch i Polski
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Grzegorz Hryciuk, prezes Gabony
Handel
Prezes Gabony: Jest czego się bać. Chińska konkurencja może nas wyprzeć w pięć lat
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama