Właścicielka sklepów Stokrotka, czyli litewska Maxima Grupė sfinalizowała sprzedaż dwóch spółek firmie Paretas, należącej do grupy „Vilniaus prekyba”. Transakcje obejmowały akcje Emperia Holding, operatora sieci handlowej Stokrotka w Polsce, oraz Maxima Bulgaria EOOD, operatora sieci handlowej T Market w Bułgarii.
Transakcje te są częścią trwającej restrukturyzacji grupy UAB „Vilniaus prekyba”, ogłoszonej w październiku. Przewiduje się, że po pełnym wdrożeniu planowanych zmian grupa zostanie podzielona na dwie strukturalnie odrębne i niezależne części: jedną grupę spółek działających w regionie bałtyckim pod zarządem UAB „Vilniaus prekyba” oraz drugą grupę spółek działających w innych krajach pod zarządem Paretas; spółką dominującą UAB „Vilniaus prekyba” i Paretas będzie Metodika. Zakończenie całego procesu restrukturyzacji grupy Vilniaus prekyba planowane jest na pierwszą połowę 2027 r.
W 2024 r. sieć handlowa Stokrotka, działająca w Polsce, osiągnęła przychody w wysokości 1,9 mld euro i miała 981 sklepów. W Bułgarii T Market osiągnął przychody w wysokości 294 mln euro w 2024 r. i prowadził 133 sklepy. W Polsce firma zmaga się z ogromną konkurencją rynkową, jej pracownicy protestowali też w sprawie warunków pracy.
Maxima Grupė będzie nadal zarządzać sieciami handlowymi „MAXIMA” działającymi w krajach bałtyckich, sklepem internetowym „Barbora” oraz firmami „FRANMAX” i „MAXIMA International Sourcing”.
Międzynarodowa agencja ratingowa S&P Global Ratings, po ocenie tych zmian, potwierdziła rating kredytowy Maxima Grupė na poziomie „BB+”. W przeglądzie agencji wskazano, że „MAXIMA” pozostanie liderem rynku w krajach bałtyckich, a po sprzedaży działalności w Polsce i Bułgarii prognozuje się, że dźwignia finansowa obliczona zgodnie z metodologią S&P Global Ratings wzrośnie do 1,9x.
W przeglądzie wskazano również, że w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy spodziewana jest nowa emisja długoterminowych obligacji Maxima Grupė. Spółka oceni możliwość powrotu na rynek obligacji i długoterminową strukturę finansowania operacyjnego na początku 2026 r., biorąc pod uwagę zarządzany portfel biznesowy i warunki rynkowe.
Firma modernizuje portfolio od dawna, jej sklep internetowy Barbora wycofał się z Polski już w 2024 r.
