Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy dotycząca zatrudniania studentów prawa jako młodszych asystentów sędziów?

Czym różni się nowa rola młodszego asystenta sędziego od tradycyjnych stanowisk asystenckich?

Jakie poprawki wprowadził Senat do proponowanej nowelizacji ustawy?

Jakie są argumenty przeciwników zatrudniania studentów w sądach?

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia decyzję o umożliwieniu studentom pracy w charakterze asystenta sędziego?

Jakie zmiany w zarobkach asystentów sędziego planowane są w najbliższym czasie?

W głosowaniu za nowelą wraz z poprawką opowiedziało się 85 senatorów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Oznacza to, że przepisy trafią do Sejmu w celu rozpatrzenia wniesionej poprawki.

Studenci po trzecim roku prawa mają pomagać sędziom. Umowa na 33 miesiące

Mowa o nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, której projekt formalnie przygotowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, choć to resort sprawiedliwości był inicjatorem i orędownikiem tych zmian. Zgodnie z tą ustawą w sądach powstać ma stanowisko młodszego asystenta sędziego, na którym zatrudniani będą studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, po ukończeniu trzeciego roku tych studiów. Będą z nimi zawierane umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące. Młodszego asystenta, który ukończy studia prawnicze i uzyska stopień magistra ma czekać awans na stanowisko asystenta sędziego.

Nowelizacja reguluje też zatrudnianie na stanowisku starszego asystenta sędziego. Po zmianach funkcję tę będzie mogła objąć osoba, która zajmowała stanowisko młodszego asystenta sędziego lub asystenta sędziego przez co najmniej siedem lat albo zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski albo notarialny lub uzyskała wpis na listę adwokatów albo wpis na listę radców prawnych albo została powołana przez ministra sprawiedliwości na notariusza.

Tej ostatniej kategorii dotyczy też wprowadzona w środę przez Senat poprawka. Zgodnie z nią starszym asystentem sędziego będą mogły zostać także osoby wpisane na listę komorników sądowych bez konieczności odbywania stażu asystenckiego.