Posłowie są raczej innego zdania, bowiem komisja sejmowa pozostawiła w projekcie możliwość zatrudniania przez sądy studentów po trzecim roku. Jakie będą konsekwencje tej zmiany?

Przede wszystkim zmiana ta dołoży pracy doświadczonym asystentom, którzy będą musieli szkolić studentów posiadających niewystarczającą wiedzę teoretyczną. Zwiększą się nierówności i niezadowolenie asystentów z warunków pracy. Osoby przed 26 rokiem życia są bowiem zwolnione z płacenia podatku, co może spowodować, że będą zarabiać na rękę więcej lub tyle samo co doświadczeni asystenci, a z pewnością będą wykonywać dużo prostsze zadania. Trudno mi sobie też wyobrazić, jak studenci pogodzą pracę w sądzie na pełen etat z wymagającymi studiami prawniczymi.

Czy zagłosowałaby pani za tym projektem?

Z pewnością zagłosowałabym przeciwko zatrudnianiu studentów na stanowiskach asystenckich w sądzie. Jednak oprócz tego rozwiązania w projekcie wprowadzono kilka innych zmian korzystnych dla asystentów.

No właśnie, projekt zakłada nie tylko umożliwienie studentom pracy w sądzie, ale także zmiany w ścieżce kariery asystentów sędziów. Jest to chociażby możliwość zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta dla osób, które zdały prawniczy egzamin korporacyjny m.in. adwokacki czy radcowski. Co pani na to?

Był to postulat związku zawodowego i cieszę się, że został częściowo uwzględniony. Dotychczas wynagrodzenia starszych asystentów nie były co do zasady wyższe niż pensje asystentów. Zmieniło się to – również po wielu naszych prośbach – w 2025 r. Awans na starszego asystenta oznacza obecnie podwyżkę. Dodane w ustawie rozwiązania mają zachęcić osoby po zdanym egzaminie do podjęcia pracy w sądzie, a tych, którzy już pracują w wymiarze sprawiedliwości – do pozostania.

Czy proponowane zmiany dotyczące rozwoju zawodowego asystentów sędziów rzeczywiście uatrakcyjnią ten zawód i rozwiążą problemy pracowników?

Są to na pewno kroki w dobrą stronę, ale nie rozwiążą one wszystkich problemów. Poza tym proponowane zmiany nadal mają mankamenty. Nie zawarto postulowanego przez nas wymogu czteroletniego doświadczenia asystenckiego dla kandydatów na starszego asystenta, którzy zdali egzamin korporacyjny. Może to prowadzić do nierównego traktowania, czy nawet nadużyć. Może też spowodować, że starszymi asystentami zostaną osoby, które nigdy nie pracowały w sądzie. Nie dodano również postulowanego przez nas obligatoryjnego przeszeregowania osoby spełniającej niezbędne kryteria na stanowisko starszego asystenta. Decyzja ta pozostanie uznaniowa i nadal w głównej mierze będzie zależała od możliwości finansowych sądu, a nie od faktycznych zasług kandydata.

Projekt nie dotyka zupełnie kwestii wynagrodzeń asystentów sędziów, a to chyba zasadnicze źródło problemów kadrowych. Czy spodziewa się pani w końcu znaczących podwyżek?

Niestety nie spodziewam się. W ustawie budżetowej na 2026 r. ustalono podwyżki dla budżetówki na poziomie śmiesznych 3 proc. Po ubiegłorocznym wzroście wynagrodzeń asystenci sędziów zarabiają od 6,5 tys. zł do 8 tys. zł, a starsi asystenci od 8 tys. zł do 9 tys. zł, brutto. Na rękę daje to kwoty, za które ciężko się utrzymać w szczególności w większych miastach. Sytuacja jest zatem trudna, a perspektywy zmian nie ma. Nasze podwyżki zależą bowiem od arbitralnej decyzji politycznej. Od lat postulujemy, żeby nasze pensje stanowiły odpowiedni procent wynagrodzenia sędziego. Zagwarantowałoby to nam podwyżki zależne od przeciętnego wynagrodzenia, a więc od obiektywnego wskaźnika. Przy tym rozwiązaniu w tym roku otrzymalibyśmy 9 proc., a nie 3 proc.