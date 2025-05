Z drugiej strony z punktu widzenia sądów może być to nieskuteczne. Jeśli ci młodzi ludzie, którzy być może marzą o przyszłej karierze sędziego, na własne oczy przekonają się, ile w tych największych sądach jest pracy, to mogą się z tych marzeń wyleczyć.

Jeśli tak, to tym lepiej. Nam nie zależy na tym, żeby studenci, którzy nie mieli do czynienia z sądami, dostawali się do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) w ciemno. Po tym, jak dana osoba trafi już do tego elitarnego grona (ok. 200 osób spośród kilkunastu tysięcy absolwentów wydziałów prawa rocznie w Polsce), ewentualne wycofanie się, w przypadku rozczarowania, jest dużo trudniejsze. Każdy sędzia chciałby, żeby decyzja o wstąpieniu do tego zawodu była przez młodych ludzi dobrze przemyślana.

Powiem więcej, praca w sądzie pozwala poznać nie tylko specyfikę pracy sędziów, ale też adwokatów, radców prawnych czy prokuratorów. W jej trakcie można sprawdzić, czy kompetencje potrzebne do wykonywania tych zawodów są zgodne z predyspozycjami danej osoby. Dzięki temu absolwenci studiów prawniczych będą mogli podjąć świadomą, lepszą dla siebie, bardziej przemyślaną decyzję co do wzięcia udziału w rekrutacji do KSSiP. Będą świadomi, czy wolą ścieżkę sędziowską, czy prokuratorską. A może lepiej zdawać na aplikację radcowską lub adwokacką? Praca w sądzie i zdobyte w jej trakcie doświadczenia praktyczne mogą również ułatwić zdanie egzaminów wstępnych, niezależnie od ostatecznego wyboru aplikacji.

Dużym problemem, jeśli chodzi o asystentów, jest duża fluktuacja kadr, co powoduje konieczność ciągłego szkolenia i wdrażania nowych osób. Jaki wpływ na to może mieć stworzenie stanowiska młodszego asystenta?

Asystenci w sądach pojawili się ponad 20 lat temu. Choć dla części osób może być to zajęcie na całe życie, w założeniu praca na stanowisku asystenta sędziego miała być tylko początkiem kariery młodego prawnika.