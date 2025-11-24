– Wyniki są zaskakująco niezaskakujące i dlatego ten sondaż jest bardzo wymowny. Pokazuje, że obecnie rządząca koalicja okopała się na swoich pozycjach z 2023 r. – ocenia politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk. – Tyle, że to, co wystarczało w czasie, gdy wybory z 2019 r. stanowiły plebiscyt nad rządzącym wówczas PiS, absolutnie nie wystarcza obecnie. Nawet część najwierniejszego elektoratu Koalicji Obywatelskiej jest nie tyle nieusatysfakcjonowana, co chyba nie jest zainteresowana koncentracją polityki na rozliczeniach – interpretuje ekspert.

Jeśli wziąć pod uwagę respondentów, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na KO, to dobrze i zdecydowanie dobrze działania Waldemara Żurka ocenia 79 proc. z nich, podczas gdy źle i zdecydowanie źle 18 proc. Warto dodać do tej grupy analogicznie 28 proc. niezadowolonych wyborców Nowej Lewicy i aż 37 proc. topniejącego, ale wciąż istniejącego elektoratu ludowców i Polski 2050. Powstaje pytanie, czy ci, którzy z działań Waldemara Żurka zadowoleni nie są, uważają jego działania za zbyt daleko idące, czy wręcz przeciwnie, zbyt zachowawcze.

Kluczowi wyborcy niezainteresowani rozliczeniami rządów PiS przez Waldemara Żurka

– Z perspektywy rządzącej koalicji, to czy grupę niezadowolonych stanowią osoby, które chcą bardziej zdecydowanych rozliczeń, czy też takie, które uważają, że rozliczenia za bardzo absorbują Radę Ministrów, ma mniejsze znaczenie. Dużo ważniejsze jest to, że ci, od których będzie zależał wynik wyborów, są w zdecydowanej większości z działań ministra Żurka niezadowoleni. I tu nie ma wątpliwości, że są oni niezadowoleni z kierunku prowadzonej polityki, a nie niedostatku gorliwości w jej realizacji – wskazuje prof. Chwedoruk.

O jakie kluczowe grupy respondentów chodzi? Przykładowo wyborców w przedziale wiekowym 40-49 lat, którzy socjalizowali się w cieniu konfliktu PO i PiS. W tym przedziale działania MS–PG dobrze ocenia jedynie 24 proc. badanych, a przeciwnego zdania jest 56 proc. (pozostałe 19 proc. nie ma zdania). Drugą taką grupą, zdaniem prof. Chwedoruka są wyborcy z najmłodszego przedziału wiekowego (tylko 30 proc. poparcia dla działań ministra Żurka).

– Warto do tego dodać, że aż połowa mieszkańców wsi jest w ogóle tym niezainteresowana – zwraca uwagę ekspert.