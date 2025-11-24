Aktualizacja: 24.11.2025 06:26 Publikacja: 24.11.2025 04:37
Uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, skierowanie aktu oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi, kolejne akty oskarżenia w aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości (np. przeciwko posłowi Dariuszowi Mateckiemu) czy Lasami Państwowymi. Wreszcie działania prokuratury w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – to tylko niektóre sprawy podejmowane przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Waldemara Żurka mające na celu rozliczenia rządów poprzedników. Choć wiele z nich zostało zainicjowanych jeszcze za czasów jego poprzednika Adama Bodnara, to wieńczące je decyzje procesowe idą na konto jego następcy.
Zresztą premier Donald Tusk, dokonując roszady na stanowisku MS–PG dawał do zrozumienia, że zmiana była podyktowana głównie chęcią „przyspieszenia rozliczeń”. Premier, publikując na social mediach filmiki, na których zajada się żurkiem, jest z działań swego ministra zadowolony. A jak oceniają je Polacy?
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 32,4 proc. Polaków dobrze ocenia (z czego 11,7 proc. zdecydowanie dobrze) rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeciwnego zdania jest 45,1 proc. respondentów, przy czym „zdecydowanie źle” odpowiedziało aż 33,6 proc. Warto zauważyć, że aż 22,5 proc. pytanych respondentów nie ma na ten temat w ogóle zdania.
– Jak widać, postrzeganie rzeczywistości przez respondentów jest silnie związane z sympatiami partyjnymi. Schemat myślenia opiera się na założeniu, że nasi robią dobrze, a wasi robią źle – mówi prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Wyniki są zaskakująco niezaskakujące i dlatego ten sondaż jest bardzo wymowny. Pokazuje, że obecnie rządząca koalicja okopała się na swoich pozycjach z 2023 r. – ocenia politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk. – Tyle, że to, co wystarczało w czasie, gdy wybory z 2019 r. stanowiły plebiscyt nad rządzącym wówczas PiS, absolutnie nie wystarcza obecnie. Nawet część najwierniejszego elektoratu Koalicji Obywatelskiej jest nie tyle nieusatysfakcjonowana, co chyba nie jest zainteresowana koncentracją polityki na rozliczeniach – interpretuje ekspert.
Jeśli wziąć pod uwagę respondentów, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na KO, to dobrze i zdecydowanie dobrze działania Waldemara Żurka ocenia 79 proc. z nich, podczas gdy źle i zdecydowanie źle 18 proc. Warto dodać do tej grupy analogicznie 28 proc. niezadowolonych wyborców Nowej Lewicy i aż 37 proc. topniejącego, ale wciąż istniejącego elektoratu ludowców i Polski 2050. Powstaje pytanie, czy ci, którzy z działań Waldemara Żurka zadowoleni nie są, uważają jego działania za zbyt daleko idące, czy wręcz przeciwnie, zbyt zachowawcze.
– Z perspektywy rządzącej koalicji, to czy grupę niezadowolonych stanowią osoby, które chcą bardziej zdecydowanych rozliczeń, czy też takie, które uważają, że rozliczenia za bardzo absorbują Radę Ministrów, ma mniejsze znaczenie. Dużo ważniejsze jest to, że ci, od których będzie zależał wynik wyborów, są w zdecydowanej większości z działań ministra Żurka niezadowoleni. I tu nie ma wątpliwości, że są oni niezadowoleni z kierunku prowadzonej polityki, a nie niedostatku gorliwości w jej realizacji – wskazuje prof. Chwedoruk.
O jakie kluczowe grupy respondentów chodzi? Przykładowo wyborców w przedziale wiekowym 40-49 lat, którzy socjalizowali się w cieniu konfliktu PO i PiS. W tym przedziale działania MS–PG dobrze ocenia jedynie 24 proc. badanych, a przeciwnego zdania jest 56 proc. (pozostałe 19 proc. nie ma zdania). Drugą taką grupą, zdaniem prof. Chwedoruka są wyborcy z najmłodszego przedziału wiekowego (tylko 30 proc. poparcia dla działań ministra Żurka).
– Warto do tego dodać, że aż połowa mieszkańców wsi jest w ogóle tym niezainteresowana – zwraca uwagę ekspert.
Z kolei prof. Flis zwraca uwagę, że temat rozliczeń w ogóle nie jest interesujący ani dla respondentów niezdecydowanych ani niegłosujących. – Natomiast ci, którzy się tematem interesują, nie dzielą się tak radykalnie w swoich ocenach jak zwolennicy obozu rządzącego i opozycji, choć warto odnotować lekką przewagę tych, którzy krytycznie oceniają ministra sprawiedliwości. Z kolei wśród zwolenników obozu rządzącego respondenci są mniej radykalni w ocenach. Więcej jest tych, którzy oceniają działania ministra Żurka dobrze, niż bardzo dobrze, podczas wśród zwolenników opozycji dominują ci, którzy mówią, że jest bardzo źle, a nie po prostu źle – zauważa socjolog.
Bardzo ciekawie rozkładają się oceny w podziale ze względu na autoidentyfikację – lewica, centrum, prawica. Okazuje się, że najbardziej zadowoleni z rozliczeń są respondenci uważający się za lewicowych (76 proc.), podczas gdy wśród respondentów określających siebie jako centrowych 49 proc. ocenia Waldemara Żurka dobrze i bardzo dobrze, a odmiennego zdania jest 26 proc. (pozostałe 24 proc. nie ma zdania). Wśród badanych identyfikujących się jako zwolennicy prawicy, działania MS–PG zyskują uznanie wśród 12 proc., a negatywnie ocenia je 66 proc.
– Elektorat lewicowy jest siłą rzeczy bardziej tożsamościowy od większości wyborców partii Donalda Tuska. Zarówno starsi wyborcy SLD, jak i odgrywający coraz większą rolę w strukturze tego elektoratu najmłodsi, to w obu wypadkach elektoraty, które szukały symbolicznej antytezy wobec prawicy. Dla nich jakiekolwiek próby rozliczenia są bardziej satysfakcjonujące; elektorat Platformy, który jest kilkukrotnie większy, siłą rzeczy składa się z bardziej zróżnicowanych wyborców – tłumaczy prof. Chwedoruk, który zwraca też uwagę, że ponad połowa wyborców Konfederacji (56 proc.) w ogóle nie interesuje się tym tematem. A to oznacza, że rządzącym będzie bardzo trudno dotrzeć do tych ludzi, a rozliczenia, same w sobie będą kreowały Konfederację na niezależną trzecią siłę.
Zdaniem prof. Chwedoruka sondaż pokazuje, że oparcie polityki na kwestiach rozliczeń utrzyma przywództwo Donalda Tuska, a może nawet je umocni.
– Jednocześnie uniemożliwi zwycięstwo w kolejnych wyborach. Nie da rady z kolejnych wyborów urządzić plebiscytu na temat jednej z opozycyjnych partii. Byłoby to kompletnie nieczytelne. Zwłaszcza dla tych, którzy niekoniecznie chcieliby głosować na prawicę lub wahają się w swoich preferencjach. Paradoks sytuacji polega na tym, że koalicja rządząca, próbując oprzeć swoją politykę na kwestiach rozliczeń, w tym w dużym stopniu związanych z wymiarem sprawiedliwości, będzie w jeszcze większym stopniu próbowała przekonać tych, którzy już od dawna są przekonani. A walka o wynik wyborczy będzie rozgrywała się w innym segmencie elektoratu – konkluduje prof. Chwedoruk.
Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Wynik na poziomie 45 proc. negatywnych ocen jest znaczący i pokazuje, że temat rozliczeń poprzednich rządów budzi w społeczeństwie silne emocje. Jednocześnie otwarte pozostaje pytanie o źródła tych ocen. Można bowiem przypuszczać, że część krytyków wyraża niezadowolenie z tempa, skuteczności lub zakresu działań podejmowanych przez ministra i prokuratora generalnego. Inni mogą sprzeciwiać się samemu faktowi prowadzenia rozliczeń, postrzegając je być może jako nadmierną ingerencję w scenę polityczną lub próbę rewanżu. Jeszcze inni mogą być krytyczni wobec stylu, komunikacji lub sposobu prowadzenia tych postępowań.
Warto zauważyć, że aż jedna piąta badanych deklaruje postawę obojętną. To pokaźna grupa, która nie identyfikuje się ani z entuzjazmem, ani z krytyką. Może to świadczyć o niskiej przejrzystości informacji dotyczących rozliczeń, zmęczeniu opinii publicznej konfliktem politycznym, a także o braku realnego wpływu tych działań na codzienne życie obywateli. Wszak ta działalność nie ma wpływu na konieczne zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Działalność wyjaśniająca nieprawidłowości jest ważna i potrzebna, ale nie wyłączna, i obok niej powinny być prowadzone intensywne działania poprawiające funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
