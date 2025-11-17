Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa proponowanej przez Waldemara Żurka?

Dlaczego pomysł awansów członków KRS podczas ich kadencji budzi kontrowersje w środowisku sędziowskim?

Jakie są opinie sędziów dotyczące możliwości awansowania członków KRS podczas pełnienia przez nich funkcji?

Kto stoi za wprowadzeniem przepisów umożliwiających awanse członków KRS?

Przed tygodniem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił zapowiadany od miesięcy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który ma zreformować Radę w ten sposób, aby wróciła do kształtu zgodnego z konstytucją i orzecznictwem europejskich trybunałów. Resort sprawiedliwości chce odebrać Sejmowi uprawnienie wyboru 15 sędziowskich członków KRS i przekazać je sędziom. Projekt szczegółowo reguluje m.in. przebieg wyborów do Rady, które miałaby organizować PKW, a prawo oddania w nich głosu mieliby wszyscy polscy sędziowie. Z kolei kandydować mogłyby tylko osoby z odpowiednim stażem sędziowskim.

Reklama Reklama

W przygotowanych przez ministerstwo przepisach znajduje się też propozycja, o której dotychczas nie było szerszej dyskusji, a która może wzbudzać duże kontrowersje. Projekt wprowadza bowiem do ustawy przepis, zgodnie z którym powołanie członka KRS na inne stanowisko sędziowskie nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu. Innymi słowy sędziowie zasiadający w Radzie będą mogli awansować zawodowo na wyższe stanowiska sędziowskie. Oznacza to, że członkowie KRS, którzy rozstrzygają konkursy sędziowskie, sami będą mogli skutecznie ubiegać się o awanse.

Awanse dla swoich w Krajowej Radzie Sądownictwa. Czy Waldemar Żurek na to pozwoli?

Pomysł może być odbierany jako próba unormowania praktyki, która w ostatnich latach wzbudzała duże kontrowersje, była krytykowana i spotykała się ze stanowczym sprzeciwem środowiska sędziowskiego. Przypomnijmy, że duża część członków tzw. neo-KRS, czyli tej powołanej po 2017 r. awansowała na wyższe stanowiska sędziowskie podczas zasiadania w Radzie. W tym gronie znajdują się chociażby szefowa Rady Dagmara Pawełczyk-Woicka, Grzegorz Furmankiewicz czy Joanna Kołodziej-Michałowicz.