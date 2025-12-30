Zastrzega przy tym, że refinansowanie obejmie wyłącznie te podmioty, które wygrają konkurs. – To jest korzystne dla beneficjentów. Organizacje, które mają dobre projekty i liczą na wsparcie resortu, mogą spokojnie prowadzić swoją działalność i nie pozostaną bez finansowania. Warunkiem refundacji będzie oczywiście wygrany konkurs oraz wydatkowanie środków w limicie oraz w ramach zadań wskazanych w regulaminie – tłumaczy wiceminister.

Ten sposób rozliczenia może spowodować jednak, że zwrotu poniesionych kosztów pomocy ofiarom przestępstw w styczniu i w lutym nie doczekają się te organizacje, które nie wygrają konkursu. Wiceminister przyznaje, że takie niebezpieczeństwo istnieje, choć nie spodziewa się, aby dotyczyło ono wielu przypadków.

– Mamy około 60 wniosków na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości w nadchodzącym roku. Odpowiada to liczbie podmiotów, które dotychczas prowadziły działalność i otrzymywały pomoc z funduszu. Mam nadzieję, że większość, jak nie wszystkie, te organizacje dostaną ponownie finansowanie. Oczywiście decyzje w tym zakresie będą należały do komisji konkursowej – mówi Pałka.

Ministerstwo przekonuje, że konkurs na 2026 r. zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia. Nie jest to jednak pewne i, jak zastrzega wiceminister Pałka, granicznym terminem zamknięcia całej procedury jest luty. Liczy przy tym, że rozporządzenie nie spotka oporów w procesie legislacji i wejdzie w życie w projektowanym przez MS kształcie.

Dotychczas resort nie wyjaśnił, dlaczego spóźnił się z rozdysponowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na przyszły rok i kolejne lata oraz kto za to odpowiada. Wiceminister Pałka pytany o to wskazuje na grzechy poprzedników. – Fundusz był w dużej mierze zaangażowany w procedury kontrolne i rozliczeniowe. Wiele wydatków zatwierdzanych przez kierownictwo pana Zbigniewa Ziobry jest kwestionowanych przez prokuraturę. Mam nadzieję, że 2026 r. zamkniemy już kwestie przeszłości i rozliczeń, a fundusz będzie działał sprawnie – stwierdza wiceszef MS.

Co na to organizacje realizujące pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości? Maja Kuźmicz, kierowniczka Niebieskiej Linii IPZ stwierdza, że nie jest to najlepsze wyjście z sytuacji. - Uważam, że jest to rozwiązanie nie do końca przemyślane i przygotowywane na szybko. Oczekiwalibyśmy raczej prolongaty, przedłużenia umów, które obowiązują do 31 grudnia. Byłoby to realne zabezpieczenie zarówno organizacji jak i osób pokrzywdzonych – mówi Kuźmicz.