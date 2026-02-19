Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Co dalej z reformą przepisów o biegłych sądowych? Będą nowe stawki godzinowe i ryczałty

Nowe stawki godzinowe i tzw. ryczałty oraz prostsza procedura certyfikacyjna to najnowsze zmiany w projekcie kompleksowej ustawy o biegłych sądowych, nad którą pracuje resort sprawiedliwości. Przepisy mają niebawem trafić do konsultacji publicznych.

Publikacja: 19.02.2026 04:52

Co dalej z reformą przepisów o biegłych sądowych? Będą nowe stawki godzinowe i ryczałty

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są proponowane zmiany w wynagrodzeniach biegłych sądowych?
  • Na czym polega uproszczona procedura certyfikacyjna dla biegłych sądowych?
  • Jakie zagrożenia wskazuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w związku z nowymi przepisami?
  • Dlaczego opinie biegłych prywatnych i powołanych przez organy procesowe budzą kontrowersje?
  • Jakie pozafinansowe mechanizmy mają zwiększyć zainteresowanie specjalistów rolą biegłego sądowego?
  • Kiedy nowe przepisy mogą zostać wprowadzone w życie według planów Ministerstwa Sprawiedliwości?

Blisko dwa lata temu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że rozprawi się z jednym z najbardziej palących problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości – brakiem biegłych sądowych. Receptą ma być ustawa o biegłych, która w kompleksowy sposób ureguluje zasady wydawania opinii. Bodnara w fotelu ministra zastąpił Waldemar Żurek, a nowych przepisów nadal nie ma, choć już w marcu ubiegłego roku gotowy projekt trafił na biurko szefa resortu. Przepisy te opracował zespół uznanego karnisty prof. Tadeusza Tomaszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Będzie weryfikacja, certyfikaty i krajowy rejestr biegłych

Ich głównym założeniem jest uregulowanie zasady nabywania uprawnień biegłego sądowego. Otrzymywać je będzie osoba, która uzyska certyfikat wydawany przez Komisję Certyfikacyjną Biegłych Sądowych i Instytucji Opiniujących, a następnie zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Biegłych Sądowych i Instytucji Opiniujących. Komisja certyfikacyjna ma się składać z 15 członków, a w jej ramach będą działać trzyosobowe zespoły. To one będą bowiem oceniać kwalifikacje kandydatów na biegłych, choć ostateczną decyzję o wydaniu certyfikatu podejmować będzie komisja certyfikacyjna. Obowiązek certyfikacji obejmie też instytucje opiniujące.

Co ważne reforma ma też zwiększyć atrakcyjność funkcji biegłego i podnieść jej prestiż poprzez m.in. zmianę zasad wynagradzania, o które środowisko ekspertów apelowało od lat. Obowiązująca podstawowa stawka godzinowa pracy biegłego jest symboliczna, wynosi niewiele ponad 30 zł brutto. Jest to jednak jeden z głównych elementów spornych w tym projekcie. Według prof. Tomaszewskiego podwyżki powinny wynieść w punkcie wyjścia około 300 proc., co oznaczałoby około 100-120 zł brutto za godzinę. Zgody w tej sprawie jeszcze nie ma, mimo że resort deklarował, iż przepisy zostaną przyjęte przez rząd do końca 2025 r.

Czytaj więcej

Nie tylko wzrost wynagrodzeń. Jak mają się zmienić przepisy o biegłych sądowych?
Sądy i trybunały
Nie tylko wzrost wynagrodzeń. Jak mają się zmienić przepisy o biegłych sądowych?
Reklama
Reklama

Nadal bez reformy w sprawie biegłych sądowych. Ministerstwo wprowadza kolejne zmiany w projekcie

Co dzieje się z tym projektem? Jak ustaliliśmy nad regulacjami nadal pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. – Na przełomie grudnia 2025 r. i stycznia 2026 r. zakończy się etap ponownych uzgodnień wewnątrzresortowych i w chwili obecnej do projektu wprowadzane są zmiany wynikające z uwag zgłoszonych w tym procesie przez poszczególne komórki merytoryczne Ministerstwa Sprawiedliwości – informuje resort.

Opinie do projektu zgłosiła m.in. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która negatywnie oceniła te przepisy. Eksperci krytykują przede wszystkim proponowane zrównanie opinii biegłego prywatnego z opinią biegłego powołanego przez organ procesowy. Według komisji kodyfikacyjnej rozwiązanie to kreuje nowe uprawnienie procesowe strony, może w znacznym stopniu wpłynąć na bieg postępowań karnych i należy je starannie przeanalizować pod kątem zagrożeń dla biegu procesów sądowych.

Komisja wskazuje też, że kluczową kwestią, która może zaważyć na powodzeniu reformy wydaje się być stworzenie zachęt dla osób dysponujących odpowiednią wiedzą specjalistyczną do poddania się procedurze certyfikacji czy odbycia szkoleń. – Bez atrakcyjnego wynagrodzenia biegłych (…) cel ustawy może pozostać niezrealizowany – podkreśla Komisja.

Nie tylko stawki mają być zachęcające dla biegłych 

O ile wzrosną stawki biegłych? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jak informuje MS w przygotowywanych przepisach uwzględniono uwagi m.in. komisji kodyfikacyjnej. Co więcej, w ostatnim czasie na nowo ustalono zasady wynagradzania biegłych, czyli stawkę godzinową i tzw. ryczałty. Jak przekonuje resort zmiany te nastąpiły w związku ze stanowiskiem Ministra Finansów oraz postulatami ze strony środowiska biegłych sądowych, stron i uczestników postępowania.

Poza tym, w obecnej wersji projekt przewiduje stworzenie pozafinansowych mechanizmów zwiększających zainteresowanie specjalistów z różnych dziedzin i specjalności pełnieniem funkcji biegłego sądowego, w tym m.in. poprzez wprowadzenie zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Doszło też do uproszczenia procedury certyfikacyjnej w stosunku do pierwotnie planowanej.

W konsekwencji, w najbliższym czasie projekt ma trafić do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, w tym ze środowiskiem biegłych. Oznacza to, że długo wyczekiwane przepisy mogą jeszcze ulec zmianie. Resort daje sobie jednak czas na te ewentualne modyfikacje, bowiem według ministerialnych założeń ustawa ma wejść w życie w styczniu 2027 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prof. Tomaszewski: Trzeba odbudować prestiż biegłego sądowego
Zawody prawnicze
Prof. Tomaszewski: Trzeba odbudować prestiż biegłego sądowego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości Sądy Powszechne Projekty Biegli sądowi
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
Nieruchomości
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Prawo w Polsce
Karta wędkarska. Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama