Na listach biegłych w sądach nierzadko brakuje ekspertów wielu specjalności. Szczególnie poszukiwani są lekarze, zwłaszcza psychiatrzy, a także seksuolodzy, psychologowie czy informatycy. Jak zamierzacie zachęcić cenionych specjalistów do sporządzania opinii dla sądów?

Zamierzamy odbudować prestiż biegłego sądowego. Poprzez planowane zmiany podniesie się ich pozycja zawodowa i społeczna. Główną zachętą ma być jednak znaczne podniesienie wynagrodzenia biegłych, które przez około dwadzieścia lat nie było waloryzowane. Dopiero w ubiegłym roku stawki godzinowe biegłych zostały podniesione o około 30 proc. Zamierzamy też zwiększyć ochronę biegłych sądowych w oparciu o przepisy dotyczące funkcjonariuszy publicznych.

Ilu biegłych powinno znaleźć się w rejestrze, aby system funkcjonował na właściwym poziomie?

Przed dekadą biegłych sądowych było w Polsce ok. 18 tys., a w ubiegłym roku - jedynie ok. 13 tys. Liczę, że po zmianie przepisów ta liczba się zwiększy. Żeby zapewnić efektywność systemu potrzebujemy na pewno ponad 20 tys. biegłych. Oczywiście w parze z ilością musi też iść jakość.

Ponad 30 zł brutto za godzinę pracy to najniższa podstawowa stawka dla biegłego i część z nich właśnie tyle dostaje za swoją pracę. Stawka, delikatnie mówiąc, symboliczna. Czy będą podwyżki?

Powiem więcej, obecna stawka jest żenująca. W szczególności ze względu na wymagania stawiane biegłym oraz odpowiedzialność, którą ponoszą. Bez znaczących podwyżek nowy system nie wejdzie w życie, one muszą nastąpić. Obecna podstawa wyliczania wynagrodzeń jest zła, bo nie prowadzi do waloryzacji. My to zmieniamy i w projekcie jest ona taka sama jak w innych zawodach działających w wymiarze sprawiedliwości, co umożliwi cykliczny wzrost wynagrodzeń. Uważam, że podwyżki powinny wynieść w punkcie wyjścia około 300 proc. Oznaczałoby to średnio około 100-120 zł brutto za godzinę. Oczywiście im wyższy stopień naukowy i specjalność to wynagrodzenie to będzie rosło. Poza tym jeśli organ procesowy nie będzie mógł znaleźć biegłego, to będzie mógł nadzwyczajnie zwiększyć dopuszczalną stawkę. Niestety ze względu na blokadę resortu finansów, wygląda na to, że do tego poziomu trzeba będzie dochodzić stopniowo.

Dość surowo wasze pomysły oceniła Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, która twierdzi, że złożona procedura administracyjna uzyskiwania certyfikatu może zniechęcić do jego zdobycia, a w konsekwencji problem niskiej dostępność biegłych pozostanie. Co pan o tym sądzi?

Uważam, że jest to nietrafny argument. Dzisiaj kandydaci na biegłych składają dokumenty do prezesa sądu, a zgodnie z naszym projektem będą składali praktycznie te same dokumenty do komisji certyfikacyjnej. Nie sądzę zatem, żeby to była jakaś istotna bariera zniechęcająca kandydatów na biegłych sądowych. Z konieczności bardziej złożona będzie natomiast procedura, ale nie będzie dotyczyła bezpośrednio samych biegłych, a związana będzie z działalnością komisji certyfikacyjnej z uwagi na zakres i cel jej działania. Co ważne, na wzór holenderski weryfikowane mają być też metody sporządzania opinii.

Wskazywanym przez komisję kodyfikacyjną problemem ma być też związanie biegłego z apelacją sądową. Co pan na to?

Dzisiaj biegły sądowy jest przypisany do okręgu sądowego, gdzie na zlecenie organów procesowych musi sporządzać opinie. My pierwotnie rozszerzyliśmy obligatoryjność opiniowania do obszaru apelacji, co oznaczało większy dostęp do biegłych niż w okręgu. W obecnej wersji projektu zostało to jednak zmienione i biegły nie będzie związany ani z okręgiem, ani z apelacją.