Jaki biegły w sprawie pedofilii lub zgwałcenia? Rząd szykuje zmiany

Postulat ten nie pozostał bez odpowiedzi. Wiceszef MS Arkadiusz Myrcha poinformował rzecznika, że w resorcie trwają właśnie prace dążące do ujednolicenia nomenklatury w odniesieniu do wymaganej specjalizacji biegłych opiniujących w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych w procesach karnych. Ma to nastąpić poprzez konsekwentne wskazywanie w takich sprawach zarówno lekarza seksuologa, jak i psychologa seksuologa. Co istotne resort zamierza też w rozporządzeniu ustalić proces certyfikacji uprawnień psychologa seksuologa w ramach jego opiniowania przed sądem.

Obowiązkowe opinie seksuologiczne i psychiatryczne dla pedofili

Zapowiadane przez resort zmiany dotyczą też wprowadzenia obowiązku opiniowania seksuologicznego i psychiatrycznego sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia. O to postuluje też RPO przekonując, że nawet brak stwierdzenia zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii nie oznacza, że przeprowadzona opinia nie będzie rzutowała na przedsięwzięcie właściwych działań o znaczeniu terapeutycznym w dalszym postępowaniu z tego rodzaju sprawcą, zwłaszcza, że zaburzenia preferencji seksualnych zasadniczo nie są możliwe do wyleczenia.

Ministerstwo rozważa też dodanie do przepisów procesowych określających proces opiniowana w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych możliwość sporządzenia ekspertyzy także przez psychologa seksuologa.

Kiedy projekt dotyczący biegłych może być gotowy? Tego MS nie określa. Wiceminister Myrcha zaznacza jednak, że resort ma na względzie wieloletnie oczekiwanie na zmiany w tym zakresie i traktuje sprawę priorytetowo.