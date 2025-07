Eksperci chwalą funkcję mStłuczka w mObywatelu

- Ta funkcja poprowadzi za rękę osoby biorące udział w zdarzeniu drogowym. Pozwoli na przekazanie do ubezpieczycieli bardzo dobrej jakości danych – mówił w kwietniu w Polskim Radiu Kierowców Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego zdaniem przyśpieszy to likwidację szkód.

Moduł mStłuczka chwalił też Tomasz Kulik z Automobilklubu Polski:

- To ułatwi całą procedurę. Nie każdy ma talent do ładnego pisania, do robienia ładnych szkiców. Nie każdy wie, co powinno być w oświadczeniu dla ubezpieczyciela. Jeśli taka aplikacja będzie mądrze zrobiona, czytelna, na pewno nam pomoże – ocenił.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę, że takie oświadczenie z miejsca zdarzenia - jeśli okoliczności nie budzą wątpliwości - jest tak samo ważne, jak rozstrzygnięcie sprawy przez policję.